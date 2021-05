5 vasarā neaizstājami sejas kopšanas līdzekļi

Mainoties gadalaikiem, ir būtiski pielāgot ne tikai apģērbu un apavus, bet arī sejas kopšanas paradumus, nodrošinot sejas ādai maksimālu komfortu, pasargājot to no apkārtējās vides ietekmes un palīdzot saglabāt veselīgu izskatu. Tāpēc atcerēsimies, kādi ir būtiskākie sejas kopšanas nosacījumi, kas jāievēro vasarā, un kādi sejas skopšanas līdzekļi šajā gadalaikā noteikti jātur kosmētikas somiņā.

Līdzekļi sejas attīrīšanai

Regulāra, rūpīga un tajā pašā laikā maiga ādas attīrīšana vasarā ir ļoti būtiska, jo karstā laikā svīstam intensīvāk, no apkārtējās vides uz ādas nokļūst vairāk putekļu un citu netīrumu. Lai sejas āda vasarā būtu veselīga un mirdzoša, jāizvēlas savam ādas tipam piemēroti attīrošie produkti – putas, želejas vai citi līdzekļi. Attīrošo produktu klāstā noteikti jābūt arī maigam skrubim, jo vasarā vēlams biežāk veikt dziļāku ādas tīrīšanu, lai tā labāk elpotu, poras netiktu nosprostotas un āda izskatītos veselīga. Attīrīšanas rituālu noslēgumā ietiecams izmantot atsvaidzinošu toniku, kas nomierinās ādu un sagatavos tālākai kopšanai.

Mitrinošs un viegls sejas krēms

Vasarā īpaši jārūpējas par ādas mitrināšanu, jo karstā laikā tā ātri sagurst un izžūst. Ieteicams izvēlēties sejas krēmus ar vieglu tekstūru un īpaši mitrinošu sastāvu. Protams, dienas un nakts krēms, ja tādu izmantojat, jāpielāgo sejas ādas tipam, stāvoklim un problemātikai, lai āda saņemtu tai piemērotāko kopšanu. Krēms jāuzklāj tikai uz kārtīgi attīrītas ādas, kā arī jāizmanto neliels krēma daudzums, jo ādas uzsūkšanas spējas nav bezgalīgas. Liekais krēms var nosprostot un nevajadzīgi noslogot ādu, traucējot tai elpot.

Saules aizsargkrēms

Pats svarīgākais, kas vasarā ir jāizdara sejas ādas labā, ir jānodrošina aizsardzība pret sauli. Ikdienā labāk izvēlēties sejas krēmu ar SPF, kas pasargās ādu no UVA un UVB stariem visas dienas garumā. Sejas krēms ar SPF15-20 dos pamata aizsardzību tumšākai ādai, bet SPF30-50 spēs pasargāt gaišu un jutīgu ādu. Tomēr, ja plānojat tiešos saules staros pavadīt daudz laika, atpūsties pludmalē, labāk lietot speciālu saules aizsargkrēmu ne tikai ķermenim, bet arī sejai. Atcerieties, ka saules krēms ir iedarbīgs tikai tad, ja to uzklāj pietiekamā daudzumā un arī regulāri atjauno atbilstoši ražotāja norādēm. Kāpēc ir tik svarīgi sargāt sejas ādu no saules? Jo tās ietekmē ātrāk notiek ādas novecošanās procesi, kā arī pieaug onkoloģisko saslimšanu risks.

Izsmidzināms termālais ūdens

Sejas termālais ūdens ir mazāk pazīstams, bet tiešām efektīvs un noderīgs ādas kopšanas produkts it īpaši vasarā. Šo līdzekli izmanto sejas un ķermeņa ādas atsvaidzināšanai un mitrināšanai jebkurā dienas laikā. To var smidzināt arī virs kosmētikas. Tas nomierina sakairinātu ādu pēc sejas procedūrām, skūšanās, fiziskām aktivitātēm vai sauļošanās. Karstā, saules pielietā un aktīvā vasarā izsmidzināms termālais ūdens būs lielisks sabiedrotais, lai nodrošinātu ādas komfortu, mitrumu un veselīgu mirdzumu.

Kopjoši līdzekļi pirms un pēc sauļošanās

Vasaras mums ir tik garas, cik ir, tāpēc saprotams, ka gribam maksimāli izbaudīt saules sniegto labsajūtu. Tas rezultējas ar garām stundām pludmalē, dārzā vai kādā āra atpūtas vietā. Lai pasargātu ādu no intensīvās laika apstākļu iedarbības, papildus saules aizsargkrēmam vēlams lietot arī kopjošu kosmētiku, kas paredzēta lietošanai pirms un pēc sauļošanās. Tā pielāgota, lai nodrošinātu ādai maigu kopšanu, sagatavotu to saules peldēm, nomierinātu un atsvaidzinātu pēc sauļošanās, palīdzot saglabāt veselīgu un skaistu iedegumu.