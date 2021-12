6 faktori, kam pievērst uzmanību, izvēloties bezvadu austiņas

Plānojat iegādāties bezvadu austiņas? Šajā rakstā esam apkopojuši 6 faktorus, kam pievērst uzmanību, plānojot šo pirkumu – turpiniet lasīt, lai spētu izvēlēties labāko!

Veids

Pirmais, kam vajadzētu pievērst uzmanību, izvēloties bezvadu austiņas, ir to veids. Mūsdienās pastāv trīs bezvadu austiņu veidi: ar galvas stīpu, ausī liekamas, ar aizauss stiprinājumiem. Lai vai ko Jūs būtu dzirdējis vai lasījis par konkrētām bezvadu austiņām, vislabāk par to ērtumu pārliecināties pašam, jo dažādu cilvēku viedoklis par vienu austiņu modeli var pamatīgi atšķirties.

Kopumā bezvadu austiņas ar galvas stīpu visbiežāk tiek izmantotas mājās, ausī liekamas bezvadu austiņas visbiežāk tiek izmantotas ikdienas gaitās, savukārt bezvadu austiņas ar aizauss stiprinājumiem iecienītas sportistu vidū.

Akumulatora darbības laiks

Lielākā daļa bezvadu austiņu modeļi pēc vienas uzlādes darbojas aptuveni 3 stundas, savukārt jaunākas un modernākas bezvadu austiņas pat 10 stundas un ilgāk. Tas, kādas austiņas ir Jums piemērotas, atkarīgs no mērķa, kādam tās paredzētas – ikdienas lietošanai vajadzētu bezvadu austiņas ar vismaz 8-10 stundu darbības laiku, savukārt sportošanai vairumā gadījumu pietiek arī ar 2-3 stundu darbības laiku.

Atcerieties - jo lielāks ir austiņu akumulatora darbības laiks, jo ilgāks laiks būs nepieciešams, lai tās uzlādētu atkārtoti, tādēļ vajadzētu pievērst uzmanību arī tādai funkcijai kā ātrā uzlāde!

Skaņas kvalitāte

Attiecībā uz bezvadu austiņu skaņas kvalitāti jāpievērš uzmanība trīs parametriem: frekvenču diapazonam, pretestībai un jutīgumam.



Diapazons (Hz jeb herci). Ņemiet vērā, ka augstāks frekvenču diapazons nenodrošina augstāku skaņas kvalitāti – cilvēka auss uztver skaņu diapazonā no 16 Hz līdz 20kHz.

Ņemiet vērā, ka augstāks frekvenču diapazons nenodrošina augstāku skaņas kvalitāti – cilvēka auss uztver skaņu diapazonā no 16 Hz līdz 20kHz. Pretestība (Ω jeb omi). Bezvadu austiņu pretestība var būt, sākot no 10 un beidzot ar 50 omiem - ausij patīkamākā skaņa ir aptuveni pie 28-30 omiem.

Bezvadu austiņu pretestība var būt, sākot no 10 un beidzot ar 50 omiem - ausij patīkamākā skaņa ir aptuveni pie 28-30 omiem. Jutīgums (dB jeb decibeli). Bezvadu austiņu jutīgumam nevajadzētu būt lielākam par 100dB, jo tas var ietekmēt dzirdes spējas. Ausij patīkamākā skaņa ir aptuveni pie 80-90dB.

Arī šajā gadījumā, neatkarīgi no dzirdētā vai lasītā, par skaņas kvalitāti vajadzētu pārliecināties pašam!

Kontroles iespējas

Atkarībā no bezvadu austiņu modeļa, tas var būt aprīkots ar dažādām kontroles iespējām, kas ļauj pielāgot skaļumu, pārslēgties starp dziesmām, veikt balss komandas vai tālruņa zvanus. Daži no jaunākajiem bezvadu austiņu modeļiem var pat automātiski apturēt mūzikas atskaņošanu brīdī, kad izņemat austiņu no auss. Pievērsiet uzmanību piedāvātajām kontroles iespējām – bez tām, protams, var iztikt, taču tās pavisam noteikti padara austiņas ērtākas!

Trokšņu slāpēšanas funkcija

Viena no modernākajām un arī populārākajām bezvadu austiņu funkcijām ir trokšņu slāpēšana, kas noklusina, piemēram, automašīnu rūkoņu un cilvēku balsis. Diemžēl šī funkcija ievērojami samazina akumulatora darbības laiku, tomēr tā palīdz maksimāli izbaudīt mūziku. Atsevišķi bezvadu austiņu modeļi aprīkoti arī ar Hear-Thru funkciju, kas ļauj regulēt trokšņa caurlaicības līmeni līdz ērtam un/vai drošam, lai dzirdētu, kas notiek apkārt un ko kāds saka, neizņemot austiņas no ausīm.

Signāla veids

Mūsdienās sastopamās bezvadu austiņas pārraida skaņu, izmantojot kādu no šīm tehnoloģijām:



NFC. Spēj pārraidīt skaņu aptuveni 20m rādiusā. Jaunākā no tehnoloģijām, kas savieno austiņas ar viedtālruni uzreiz, līdz tas atrodas darbības laukā.

Spēj pārraidīt skaņu aptuveni 20m rādiusā. Jaunākā no tehnoloģijām, kas savieno austiņas ar viedtālruni uzreiz, līdz tas atrodas darbības laukā. Bluetooth. Spēj pārraidīt skaņu aptuveni 20m rādiusā un sader ar teju ikvienu viedtālruni. Svarīgi, lai austiņu Bluetooth versija sakrīt ar viedtālruņa Bluetooth versiju!

Spēj pārraidīt skaņu aptuveni 20m rādiusā un sader ar teju ikvienu viedtālruni. Svarīgi, lai austiņu Bluetooth versija sakrīt ar viedtālruņa Bluetooth versiju! Radiosakari. Spēj pārraidīt skaņu aptuveni 100m rādiusā, tomēr nepieciešams raidītājs-uztvērējs. Šādas austiņas piemērotas lietošanai mājas apstākļos.

Bezvadu austiņas interneta veikalā 220.lv pieejamas plašā izvēlē – ienāciet un izvēlieties piemērotākās! Piedāvājumā arī bezvadu skaļrunis, ko varat izvēlēties šeit, kā arī citi mūsdienīgi gadžeti!