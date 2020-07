Apple dators iMac – no pirmsākumiem līdz mūsdienām

Visiem pazīstami ir elegantie Apple portatīvie datori, kas redzami kafejnīcās, lidostās un citur, savukārt Apple stacionārie datori iMac un iMac Pro ir paslēpušies no ziņkārīgo acīm darbavietās un mājās. Lasi rakstā iMac datoru vēsturi un jaunāko iMac ierīču priekšrocības!

iMac pirmsākumi

Tehnoloģiju uzņēmums Apple pirmos stacionāros datorus sāka ražot 1984. gadā un dēvēja tos par Macintosh. Nosaukumu iMac Apple datori ieguva tikai 1998. gadā, kad tika izlaists modelis iMac G3, kur “i” priekšā “Mac” apzīmēja internetu, kas tajā laikā tikai sāka iegūt popularitāti.

Modelis iMac G3 bija aizsācējs modernajiem iMac datoriem, lai gan vēl aizvien tā izskats bija atšķirīgs no tā, ko iedomājamies šodien, runājot par Apple ierīcēm.

iMac G3 modelis

Pirmais iMac G3 dators 1998. gadā tika radīts kā dators, kas būs pieejams visiem lietotājiem, ne tikai tiem, kas izmanto datoru profesionālām vajadzībām. Tā saskarne bija ērta un saprotama; lai pieslēgtos internetam, bija jāveic vien divi soļi (iepriekšējo trīs vietā) un tā izskats bija moderns un uzmanību piesaistošs.

No tehniskā viedokļa Apple ļoti labi saskatīja nākotnes tendences un jau paredzēja diskešu norietu, jo jaunajā iMac G3 nebija iebūvēta diskešu lasītāja (kas bija tā brīža standarts datorierīcēm), bet bija USB kontakti, kas tajā laikā datoros vēl netika plaši izmantoti.

Gadu laikā iMac G3 ieguva dažādus papildinājumus un uzlabojumus līdz 2003. gadā to pārtrauca ražot, lai turpinātu iMac stacionāro datoru līniju ar modeļiem, kas jau ir līdzīgāki tiem, ko pazīstam mūsdienās.

iMac G4

Stacionārais dators iMac G4 izcēlās ar neparastu dizainu – daļa no tā korpusa bija puslode, kas atradās uz galda, pie kuras bija piestiprināts LCD monitors. Neparastais iMac G4 dizains ieguva dažādas iesaukas – to mēdza dēvēt gan par iLampu (eng. iLamp), gan saulespuķi (eng. sunflower).

Tomēr jaunais dizains deva datoram vairākas priekšrocības – tā ekrānu varēju ērti pielāgot lietotāja vēlmēm, kustinot “kāju” uz kā tas bija balstīts. Lai arī mūsdienās jebkuru monitoru var šādi pielāgot, 2002. gadā tas bija inovatīvs dizains. Tāpat arī jaunais LCD monitors nodrošināja augstas kvalitātes attēlu, it sevišķi tāpēc, ka izmantoja digitālo, nevis analogo LCD ekrāna veidu.

Lielākais mīnuss iMac G4 datoram bija tā augstā cena, kas bija diezgan tuva portatīvo datoru izcenojumam, bet, salīdzinot ar iMac G4, portatīvos datorus varēja gan pārnēsāt, gan tiem bija labākas izšķirtspējas displeji.

No iMac G5 līdz iMac Retina

Nākamais pēc modeļa iMac G4 sekoja iMac G5, kas vēl vairāk atgādināja mūsdienās pazīstamos iMac datorus. Jaunākie iMac G5 datori tika papildināti ar Intel procesoru un citiem tehniskajiem uzlabojumiem. Katrs nākamais iMac modelis tika arvien pilnveidots – palielināta cietā diska un RAM atmiņa, kā arī procesora jauda, uzlabota ekrāna kvalitāte un citi tehniskie parametri.

iMac datori mūsdienās

Šobrīd lietotājiem ir iespējams iegādāties divu veidu iMac datorus – iMac un iMac Pro. Ar ko tie atšķiras?

Gan iMac, gan iMac Pro ir tehniski spēcīgi stacionārie datori, kas tiek īpaši novērtēti radošo nozaru pārstāvju (grafisko dizaineru, fotogrāfu, video speciālistu un citu) vidū. Galvenā atšķirība starp šiem modeļiem ir aprakstāma pāris vārdos – viss, ko var iMac, iMac Pro var nedaudz labāk. Tomēr jāatzīmē, ka izvēloties lietot iMac datoru, nekas netiek zaudēts, jo tas vēl aizvien ir viens no jaudīgākajiem datoriem, kāds šobrīd pieejams tirgū.

Procesors

Tāpat jāpiemin, ka iMac datorus iespējams pielāgot un izvēlēties atbilstošu tehnisko specifikāciju savām vajadzībām. Piemēram, iMac datorus var iegādāties ar 8. paaudzes Intel procesu vai, papildus piemaksājot, iegūt 9. paaudzes astoņkodolu i9 procesoru, kas jaudas ziņā ir pavisam tuvs modeļa iMac Pro Intel Xeon W procesoram.

Izmērs un ekrāns

IMac datori ir pieejami divos izmēros – ar 21,5 collu vai 27 collu lielu ekrānu, savukārt iMac Pro var iegādāties tikai lielākajā izmērā. Abiem 27 collu izmēra datoriem ir 5K izšķirtspējas displejs.

Lai izdodas atrast īsto datorierīci, kas palīdzēs radīt daudz skaistu darbu, kas iedvesmos ne tikai tevi, bet visu pasauli!