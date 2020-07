Asprātīgi vārda dienas apsveikumi un idejas dāvanām – Labadavana.lv

Daudz draugu, radu un paziņu – tas ir jauki, taču vienlaikus arī uzliek pamatīgu atbildību, jo jāatceras par tuvo cilvēku svētku dienām. Protams, ir jauki, ja citi atceras par to, ka mums ir dzimšanas vai vārda diena šodien, atsūta apsveikumu vai dāvanu, taču nedrīkst aizmirst arī par to, ka arī mums jāatceras viņu dzimšanas un vārda dienas. Piekritīsi – dažkārt tas var būt apgrūtinoši, it īpaši, ja esam ļoti aizņemti. Laba dāvana nevar būt kaut kas bezpersonisks vai klišejisks, tai jābūt pārdomātai un pielāgotai saņēmējam.

Ikviena dāvana kļūst labāka, ja to papildina asprātīgi un situācijai atbilstoši dzimšanas vai vārda dienas apsveikumi, dzejoļi vai pantiņi. Bet, kur gan tos meklēt? Mums ir ideja!

Labadavana.lv – vieta iedvesmai

Ikviena lieliska dāvana ietver ko tādu, kas tās saņēmējā rada pozitīvas emocijas – saviļņojumu, prieku, sajūsmu vai smieklus. Meklējot dāvanu idejas, noteikti aizdomāsies par to, ka varētu pievienot kartiņu ar smieklīgu vai aizkustinošu dzejolīti. Taču, kur to meklēt?

Portālā Labadavana.lv pieejami dažādi vārda un dzimšanas dienas pantiņi, kas noderēs daudzās dzīves situācijās. Turklāt, lai Tu vienmēr būtu informēts par to, kas šodien svin vārda dienu, vai arī, kāda svētku diena ir šodien un turpmākajās nedēļās, noderēs svētku un vārda dienu kalendārs. Uzklikšķinot uz katra no vārdiem, varēsi noskaidrot, cik cilvēkiem Latvijā ir tāds pats vārds, kā arī būs redzami vārda un dzimšanas dienas pantiņi ar personalizētu pieeju, lai Tu varētu pārsteigt savus mīļos ar ko īpašu un pārdomātu. Vai Tu kādreiz esi saņēmis svētkos dzejoli, kurā ir Tavs vārds? Ikviens noteikti būtu sajūsmināts par šādu ideju!

Rupjo pantiņu krātuve un ne tikai

Nav pārsteigums, ka cilvēkiem gaumes atšķiras, tāpēc, ja meklē ko nešpetnāku, lai iekļautu sveicienā draugiem vai arī vienkārši no sirds pasmietos, iesakām ielūkoties Labadavana.lv sadaļā, kur atrodami rupjie pantiņi un sulīgi latviešu lamuvārdi, kurus lasot, tā vien gribēsies sākt ķiķināt.