Atpūta ārzemēs: TOP 10 saulaini rudens galamērķi

Vai pirmās drēgnās rudens dienas liek ilgoties pēc siltās jūlija saules? Rudenīga atpūta ārzemēs ir lieliska iespēja vēl reizīti ienirt siltajos saules staros un izbaudīt atvaļinājumu bez lieliem tūristu pūļiem! Rudens patiesi ir ļoti pateicīgs gadalaiks, lai dotos atpūsties uz siltākām vietām, turklāt daudzas vietas kļūst pieejamākas, sākot ar septembri.



Ne tikai mazāki cilvēku pūļi, bet arī lētākas naktsmītnes, zemākas cenas lidojumiem, tukšākas pludmales un maigāki laikapstākļi - šajā gadalaikā ir gandrīz perfekti apstākļi eksursijām, pastaigām gar jūru, pārgājieniem vai urbāniem piedzīvojumiem pilsētā. Sezonai noslēdzoties, daudzas naktsmītnes un tūroperatori steidz samazināt cenas, tāpēc ceļot rudenī noteikti būs izdevīgāk. Kur gaiss spēj uzsilt virs 25 grādiem un kur vēl var paspēt uzvilkt mīļāko peldkostīmu? Ieskatīsimies 10 saulainos galamērķos, kur vēl ir iespējams baudītu siltumu un sauli.

Ile De Re sala, Francija

Maksimāla vidējā temperatūra +23

Ile De Re sala iekļaujas vienā no Francijas saulainākajiem reģioniem. Septembrim iestājoties, lielākā daļa atpūtnieku atgriežas uz kontinenta, atstājot šo vietu klusu un mierīgu. Gaisa temperatūra šeit ir nedaudz zemāka par vidējo vasarā, taču tas ir perfekts laiks, lai dotos pastaigā gar smilšaino un tukšo pludmali vai iekarotu salas 100 km garos riteņbraucēju celiņus, iegriežoties vīna darītavās, austeru fermās vai aromātiskajos priežu mežos.

Dubrovnika, Horvātija

Maksimāla vidējā temperatūra +25

Dubrovnika ir viens no populārākajiem galamērķiem Horvātijā, un vasaras mēnešos šeit kūsā dzīvība visu diennakti. Tomēr, iestājoties rudenim, cilvēku masas ielās noplok, kuģu un laivu plūsma līcī mazinās, tāpēc šo pilsētu iespējams baudīt bez steigas. Rudenī maigais Adrijas jūras klimats joprojām ļauj atpūtniekiem izbaudīt jūras peldes. Izmantojiet iespēju doties nelielā kruīzā gar piekrasti un apmeklēt blakus esošo Lopudas salu, kurā nav auto transporta, toties ir skaistas pludmales un plašas atpūtas iespējas uz ūdens. Horvātijā rudenī nav grūti atrast interesantas un lētas naktsmītnes pie jūras krastiem.

Sentropēza, Francija

Maksimāla vidējā temperatūra +25

Vai vienmēr vēlējāties apmeklēt krāšņu, dzirkstošu piejūras kūrortu? Tad jūsu ceļi vedīs uz Sentropēzes (Saint-Tropez) pilsētu, kur atpūšas teju visa Francijas elite. Septembrī temperatūra vēl joprojām spēj sasniegt 25 grādus, un pilsēta beidzot atpūšas no atpūtnieku drūzmas. Parasti pieblīvētās pludmales, tādas kā Plage de Pampelonne vai Plage des Salins, rudenī atgūst mēreno ritmu līdzās dārgiem un krāšņiem restorāniem un viesnīcām.

Sardīnija, Itālija

Maksimāla vidējā temperatūra +27

Ciemojieties siltajā Sardīnijā līdz pat pašam decembrim! Šajā laikā Barbagia reģionā (kalnainākais Sardīnijā) vairāk kā 27 ciematos norisinās ražas un rudens festivāli. Ieliņas pilsētās tiek pārvērstas par tirdziņiem, ražotāji un pārdevēji piedāvā lokālos labumus, vīna degustācijas, radot viesmīlīgu un siltu atmosfēru. Vai arī varat apmeklēt pieklusušo pludmali, baudot maigo saules siltumu.

Rodas sala, Grieķija

Maksimāla vidējā temperatūra +28

Lai arī kuru Grieķijas salu jūs izvēlētos kā savu galamērķi, jūs gaidīs no tūristu pūļiem brīvas ielas un maigi, silti laikapstākļi. Rodas sala šajā gadalaikā ir ļoti skaista, jo īpaši tūristu iecienītā viduslaiku vecpilsētā: pastaigas jūs aizvedīs gar osmaņu muižām, caur romantiskiem laukumiem un vijīgajām, šaurajām ieliņām uz maziem restorāniem un kafejnīcām.

Kaša, Turcija

Maksimāla vidējā temperatūra +29

Atpūta Turcijā ir lieliska, tam jāpiekrīt! Šajā mazajā zvejniekciemā rudens joprojām ir ļoti saulains un silts, īpaši, ja plānojat doties pārgājienā pa Līkijas ceļu (Lycian Way) - tas ir viens no pasaules slavenākajiem garo pārgājienu maršrutiem, kas 500 km garumā stiepjas no Fetijas līdz Antālijai caur seno Līkijas zemi. Rudens klimats ir ideāls, lai izpētītu Turcijas dienvidu daļu.

Lanzarote, Kanāriju salas

Maksimāla vidējā temperatūra +29

Vien 70 km attālumā no Rietumsahāras, Lansarotē klimats vairāk tuvinās tuksnesim, tāpēc rudens ir labākais laiks, kad šo vietu apmeklēt: ziemeļaustrumu vēji, kas pūš cauri salai no marta līdz augustam, ievērojami samazinās, un saules piesildītā jūrā ūdens kļūst siltāks. Šis ir īstais laiks, lai vilktu pastaigu apavus un dotos pārgājienā pa salas vulkāniskām virsotnēm, piemēram, Timanfaijas nacionālo parku jeb Uguns kalnu, kur skatam paveras pārsteidzošas sarkanās vulkāniskās zemes un okeāns.

Dahaba, Ēģipte

Maksimāla vidējā temperatūra +31

Dahaba ir tūristiem mazāk zināma kūrortpilsēta. Šo vietu ir iecienījuši sērfotāji un zemūdens niršanas entuziasti, jo pludmales piekrastē atrodas krāsainais koraļļu rifs. Neskartā daba un mierīgais ritms, kāpšana klintīs, jūra, neskaitāmas mazas kafejnīcas ir tas, kas piesaista tūristus šajā mazajā pilsētā. Rudenī laiks kļūst vēsāks, tomēr atšķirībā no citām siltajām zemēm, šeit pat naktis reti mēdz aukstas.

Andalūzija, Spānija

Maksimāla vidējā temperatūra +32

Atpūta Spānijā ir tik daudzveidīga, pateicoties Spānijas plašajai teritorijai un atšķirīgajiem klimatiskajiem apstākļiem tajā. Rudenīgās dienas šajā reģionā vēl ir patiesi vasarīgas, bet baudīt sauli un ūdeni ir daudz patīkamāk nekā vasaras tveices laikā. Rudens ir brīnišķīgs laiks, kad kāpt kalnos, doties ekskursijā uz Sierra de Aracena nacionālo parku, kur skatienam pavērsies plašās alejas, baltās pilsētas un rūsgani-oranžās kastaņu birzis.

Kipra

Maksimāla vidējā temperatūra +33

Kipras ģeogrāfiskais izvietojums dienvidu pusē nodrošina ilgstoši siltu rudeni, kad dienās gaisa temperatūra brīžiem pārsniedz pat 30 grādu atzīmi. Lai gan Kipras kūrorti nav tik skaisti kā citur Vidusjūras reģionā, arvien vairāk ciemata mājas tiek pārveidotas par viesu namiem un krodziņiem, arī tālāk no apdzīvotām vietām, dzīļāk vidienē - vēsākās rudens dienās šie apvidi ir ļoti piemēroti pastaigām. Jūra joprojām šajā laikā ir fantastiski silta, dzidri zila un pasakaini skaista. Izbaudiet!