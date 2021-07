Audumi gultasveļai: ekspertu padomi, kā tos kopt

Gultasveļas audumi neapšaubāmi ir svarīgi jebkurā guļamistabā: tie ne tikai piešķir viesistabai mājīgumu, bet arī nodrošina miega kvalitāti. Tāpēc ir svarīgi zināt ne tikai to, kā izvēlēties audumus gultasveļai, bet arī to, kā tos pareizi kopt. Tekstila nama „TavsSapnis“ eksperti sniedz padomus par to, kā kopt no dažādiem audumiem pašūtu gultas veļu.

Satīns - viegli mazgājams un īpašu kopšanu neprasošs audums

Satīns - viens no populārākajiem audumiem gultasveļas izvēlei. Satīna audumi ir iecienīti, jo tiem ir ļoti vienkārša, īpašu uzmanību neprasoša apkope. Satīna gultasveļu ir viegli mazgāt. Turklāt no satīna pašūtā gultasveļa ir ļoti ilgstoša un var izturēt daudzas mazgāšanas reizes.

Eksperti iesaka mazgāt satīna gultasveļu 40 °C temperatūrā. Tomēr jāatceras viens svarīgs punkts: ja satīna gultasveļa ir gaišās krāsās (balta, vaniļas, u.c.), to var mazgāt temperatūrā līdz 60 °C. Tumšas krāsas satīna audumus (tumši sarkanus, zaļus, tumši zilus, u.c.) ieteicams mazgāt temperatūrā, kas ir zemāka par 40 °C, jo, mazgājot augstā temperatūrā, satīns laika gaitā izbalē un zaudē krāsu. Ir arī noderīgi zināt, ka satīna audums diezgan ātri žūst un ir viegli gludināms.

Citi gultas veļas audumi: kas jums jāzina par to kopšanu?

Dažādi audumi gultas veļai prasa atšķirīgu kopšanu, tāpēc ir labi zināt, kam jāpievērš uzmanība. Eksperti aplūko vairāku dažādu gultas veļas audumu kopšanas īpašības.



Kokvilnas audekls. Tāpat kā satīns, arī kokvilnas audekls jāmazgā 40 °C temperatūrā (spilgtām krāsām - pat zemākā). Jauni audumi spilgtās krāsās jāmazgā atsevišķi no citas veļas, lai tie nenokrāsotu to. Mazgājot nedrīkst lietot balinātājus (pievērsiet uzmanību veļas mazgāšanas līdzekļu sastāvam: daudzi no tiem satur balinātājus).

Flaneļa virsmai ir smalka, mīksta pūka, kas, bieži mazgājot, saveļas vai vienkārši nomazgājas. Tādēļ pirms mazgāšanas (mazgāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt 40 °C) flaneļa gultasveļu ieteicams apgriezt otrādi vai ievietot īpašā veļas maisā. Sintētika. Sintētiskos audumus ir ļoti viegli kopt. Sintētiskie audumi veļas mazgāšanas laikā nesamazinās, un tiem nav tendence izbalēt, mainīt krāsu, velties, burbuļot, krokoties u.tt. Sintētisko gultasveļu var mazgāt ar veļas pulveri vai šķidro mazgāšanas līdzekli. Ieteicamā mazgāšanas temperatūra ir 60 ºC. Sintētiskā gultasveļa jāmazgā izmantojot maigu mazgāšanas režīmu.

Audumi internetā: ātrs un ērts veids, kā iegādāties viegli kopjamus audumus gultasveļai

Ja meklējat ātru un ērtu veidu, kā ātri un ērti iegādāties gultasveļas audumus, kas neprasa lielu apkopi, apskatiet TavsSapnis sortimentu - tekstilizstrādājumu veikals internetā - www.TavsSapnis.lv. Šeit jūs atradīsiet stilīgus, ekskluzīva dizaina un, pats galvenais, augstas kvalitātes audumus guļamistabām un citām telpām. Piedāvājumā ļoti plašs, dažādu stilu, krāsu, rakstu un citu audumu klāsts.

Tiem, kas meklē nestandarta, unikālus risinājumus, pieredzējuši produktu konsultanti palīdzēs atrast vajadzīgos audumus. Sazinieties ar mums, un mūsu speciālisti palīdzēs izvēlēties vēlamo produktu. Vajadzības gadījumā varat saņemt arī papildu speciālistu konsultācijas par auduma kopšanu.

Gadu gaitā ieguvuši klientu uzticību, mēs piegādājam kvalitatīvu un stilīgu gultas veļu un citus audumus ne tikai Lietuvas, bet arī ārvalstu klientiem. Uzņēmums nodrošina ērtu preču piegādi visā Lietuvā, Latvijā un citās valstīs.