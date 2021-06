Audumi stilīgam un mājīgam guļamistabas interjeram: ko vērts zināt?

Lai stila, raditu praktiskuma un mājīguma harmoniju, augstas kvalitātes audumiem ir īpaša nozīme guļamistabas interjerā. Guļamistabas interjeram, ne mazāk kā aizkaru materiālam, ir svarīgi un pareizi izvēlēties gultas veļas audumu, kas ne tikai piešķir atpūtas zonai mājīgumu, bet arī nodrošina kvalitatīvu atpūtu. Plašs dažādu rakstu, krāsu un materiālu audumu klāsts bieži vien mulsina pircējus, jo ir grūti izvēlēties. Tekstila nama „TavsSapnis“ speciālisti, izvēloties audumus gultas veļai, pievērš uzmanību vairākiem svarīgiem aspektiem.

Ekskluzīvi audumi gultas veļai nodrošina komfortu miega laikā

Dažādu audumu rakstu, krāsu un stilu dažādība ļauj padarīt jūsu guļamistabu ekskluzīvu. Tomēr ne mazāk svarīgs aspekts ir komforts miega laikā, ko nodrošina gultas auduma kvalitāte, tā blīvums un aušanas metode.

Vēl viens svarīgs kritērijs, izvēloties gultas veļas audumu, ir auduma veids. Mēs nosauksim tos, kurus visbiežāk izmanto gultas veļas komplektu un citu izstrādājumu ražošanā.

• Kokvilna-audekls – praktisks un mīksts materiāls ar labu izturību, ilgi kalpojošs un ērti kopjams. Šis audums ir elpojošs, padarot to piemērotu cilvēkiem, kas izteikti svīst, kā arī zīdaiņiem un maziem bērniem.

• Flanelis – dabiska, 100% kokvilna, "sacelta" kokvilna. Kokvilnas "sacelšana" piešķir audumam mīkstas, maigas pūkas. Pateicoties tam, audums kļūst vēl maigāks un patīkamāks. Pēc dažām mazgāšanas reizēm šis savārstījums nomazgājas, bet audums saglabājas mīksts un ļoti maigs. Pateicoties savām īpašībām, flanelis ir lieliski piemērots ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērnu un zīdaiņu gultas veļai.

• Satīns – viena no labākajām izvēlēm tiem, kas meklē kvalitatīva auduma gultas veļu. Satīna audumi parasti tiek austi no ļoti plāniem diegiem, ir blīvi un tāpēc izturīgi. Satīna audumi var būt sintētiski, dažādu šķiedru un austi no kokvilnas. Satīna gultas veļa nodrošina kvalitatīvu miegu, īpaši vasarā: satīns patīkami atvēsina un nodrošina visaugstāko komforta līmeni miega laikā. Šis materiāls tiek novērtēts vieglās kopšanas dēļ: to ir viegli mazgāt, viegli gludināt un tam nav nepieciešama īpaša kopšana. Turklāt šis audums ir piemērots gan pieaugušo, gan bērnu gultas veļu šūšanai. Lai izvēlētos kvalitatīvu satīnu, ir noderīgi zināt dažas svarīgas lietas. Kvalitatīva satīna sastāvā ir 100% kokvilna. Šāds audums mazgāšanas laikā nesavelsies, pat ja to mazgās daudzas reizes. Turklāt augstas kvalitātes satīna gultas veļa ir izturīga un ilgmūžīga, tāpēc tā kalpos daudzus gadus.

Stilīgi un kvalitatīvi audumi internetā

Audumi internetā ir ātrs un ērts veids, kā izvēlēties un iegādāties stilīgu, ekskluzīvu dizainu, kvalitatīvus audumus guļamistabām un citām istabām. Audumus gultas veļai un citus materiālus var apskatīt Lietuvas pirmā tekstila veikala „TavoSapnas“ interneta vietnē www.tavssapnis.lv.

Tiem, kas meklē nestandarta, unikālus risinājumus, pieredzējuši konsultanti palīdzēs atrast piemērotākos audumus. Mēs piedāvājam ļoti plašu dažādu stilu, rakstu un krāsu audumu izvēli. Mēs pastāvīgi atjaunojam savu produktu klāstu. Sazinieties ar mums, un uzņēmuma speciālisti palīdzēs jums atrast vēlamo produktu.

Pēc 14 gadu darbības laikā iegūtās klientu uzticības, augstas kvalitātes un stilīgi audumi tiek piegādāti ne tikai Lietuvas, bet arī ārvalstu klientiem. Mēs nodrošinām ērtu preču piegādi visā Lietuvā un ārzemēs.