Bankas kredīts un ātrais kredīts

Bankas un ātrais kredīts šobrīd ir viens no populārākajiem aizņemšanās produktiem, kāds pieejams bankas un nebankas kompānijās. Īstenojot savus mērķus un aizņemoties līdzekļus, šie divi kredīti savstarpēji var šķist tik līdzīgi, ka nezinātājs pirmajā brīdī varētu tos viegli sajaukt. Taču, kad šos divus kredītus izpēta vairāk un starp tiem ir jāizvēlas, iespējams, uzreiz būs saprotams, kādas tiem ir atšķirības un kurš no tiem ir piemērotākais.

Bankas kredītam kā kredīta veidam parasti tiek noteiktas samērā augstas prasības, jo bankas pirms uztic naudas līdzekļus aizņēmējam, vēlas par klientu uzzināt ļoti daudz informācijas. Lai šādu informāciju ievāktu, bankas kredīts var prasīt vairāk laika, kuras laikā var arī tikt pieprasīts galvotājs vai ķīla. Šos informācijas ievākšanas pasākumus bankas ievēro, veicot zini savu klientu principus. Un tas nozīmēs, ka klients pieteikuma anketās saņems daudz dažādus jautājumus gan par aizņēmuma mērķi, gan par pašu aizņēmēju un viņu ienākumiem u.tml. Iemesli, kādēļ ir šādas prasības, ir tādas, ka tiek aizņemtas lielas naudas summas ar gariem termiņiem - piemēram, hipotekārais, studiju un studējošā kredīts. Iepretim ātrajam kredītam, piemēram, vivus.lv, tiek piedāvāti īstermiņa aizdevumi sākot no 7 dienām līdz gadam vai ilgāk ar mazākām aizņemšanās summām - piemēram, tie var būt sms kredīti, patēriņa kredīti, kredīts internetā, kredītlīnija. Katrā nebanku kompānijā ir savi noteiktie termiņi, summas un citi saistošie nosacījumi.

Līdz ar to, ņemot bankas kredītu, jau ir skaidrs, kāds būs aizņemtās naudas izlietošanas mērķis, savukārt, ņemot ātro kredītu, līdzekļus izlieto pēc īstermiņa personiskās nepieciešamības, kas ir iepriekš pašam rūpīgi jāpārdomā vai tas ir ārsta apmeklējumam, malkas iegādei, sadzīves iekārtu iegādei vai drošības naudas iemaksai par īri u.tml.

Ātrajam kredītam tik augstas prasības kā bankām var nebūt, jo nodrošina mikroaizdevumus un nav tik augsti riski kā aizņemoties lielas summas. Līdz ar to nebanku kreditētāji uzdod tikai dažus pamatjautājumus, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, bankas konts, nodarbošanās utt. Atšķirībā no bankas kredīta, lai noformētu aizņēmumu, klientam, noformējot ātro kredītu, nav jāierodas klātienē, nav jāiesniedz kādi papildus dokumenti un informācija, jo viss process notiek internetā un elektroniski. Ātros kredītus darba laikā izskata dažu minūšu laikā un pēc brīža tiek pieņemts lēmums par naudas aizdošanu. Ja aizdevējam un klientam ir viena un tā pati banka, tad visai droši nauda kontā jau ir tūlīt pēc dažām sekundēm pēc pārskaitījuma veikšanas.

Īsumā rezumējot, lai gan ātrais kredīts kā aizņēmuma veids nebūs pats lētākais aizņemšanas veids, tas nav arī sliktākais variants, lai aizņemtos līdzekļus, jo ir vienkāršāks, saprotamāks, ātrāks atšķirībā no bankas kredīta. Turklāt atšķirībā no bankas stingrajiem noteikumiem, ņemot ātros kredītus, var tikt nepieprasīta tik daudz dažāda informācija - piemēram, kredītvēsture, esošās saistības, ienākumu avoti, galvotāji, ķīlas vai citi aktīvi kā nodrošinājums aizņēmumam.

Jebkurā gadījumā, izvēloties jebkuru no šiem kredītiem, aizņemšanās pēc finance43 domām ir nopietns lēmums un pirms pieteikšanās noteikti ir nepieciešams izlasīt visus saistošos līgumus un nosacījumus, lai izvērtētu, vai to varēs izpildīt, jo līguma neievērošanas sekas var būt daudz smagākas un ilgtermiņā apgrūtinošākas nekā klients to varētu gaidīt.