BENU Aptieka piedāvā eko somas no pārstrādātām PET pudelēm

Arvien vairāk pasaulē un Latvijā tiek runāts par videi draudzīga un ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanai. Dati liecina, ka 2018. gadā 91% no vairāk nekā 300 miljoniem tonnu globāli saražotā plastmasas apjoma netika otrreizēji pārstrādāts, paaugstinot vides piesārņojuma un arī veselības riskus. Tādēļ, rūpējoties par apkārtējās vides kvalitāti un ilgtspējīga dzīvesveida veicināšanu, BENU Aptieka piedāvā eko iepirkšanās somas, kas izgatavotas no otrreiz pārstrādātām PET pudelēm.



“Otrreiz pārstrādātu plastmasas produktu izmantošana ne vien palīdz ietaupīt resursus un enerģiju, bet arī veicina apkārtējās vides un gaisa kvalitāti, kā arī ilgtermiņā palēnina klimata pārmaiņas. Turklāt mēs redzam, ka aizvien vairāk mūsu klientu pievēršas ilgtspējīgām un ekoloģiski draudzīgām alternatīvām visās dzīves jomās. Tādēļ, sekojot mūsu klientu vajadzībām un ilgtspējīga dzīvesveida tendencēm pasaulē, BENU Aptieka ir spērusi vēl vienu nozīmīgu soli videi draudzīgu ieradumu veicināšanā, klientiem piedāvājot praktiskas, izturīgas un ērtas iepirkšanās somas no otrreiz pārstrādātām PET pudelēm. Tas nozīmē, ka, dodoties pēc nelieliem pirkumiem uz veikalu vai kādu no mūsu aptiekām, iepirkumu maisiņš nebūs jāpērk atkārtoti,” stāsta BENU Aptieka Latvija direktore Anete Rožkalna.

Pieejamie statistikas dati liecina, ka viens Latvijas iedzīvotājs gada laikā vidēji patērē aptuveni 190 plastmasas iepirkumu maisiņu, savukārt visu Eiropas iedzīvotāju patērētais apjoms kopumā gada laikā ir aptuveni 100 miljardi plastmasas maisiņu. Turklāt tikai daļa Latvijā izlietoto plastmasas maisiņu tiek savākta otrreizējai pārstrādei, tomēr ievērojama daļa joprojām nonāk ekosistēmā, piesārņojot un ilgtermiņā apdraudot vides kvalitāti. Līdz ar to nepieciešamība pēc ilgtspējīgiem un atkārtoti lietojamiem produktiem joprojām turpina pieaugt.

Vienas somas pagatavošanā tiek izmantotas 4-5 PET pudeles, kuras tiek sadalītas mazās daļās, kas pēc tam tiek pārvērstas šķiedrās, no kurām tiek radīts izturīgs materiāls. Kopumā šajā sezonā BENU Aptiekas klientiem ir pieejami 10 tūkstoši eko somu. Tas nozīmē, ka to izstrādē ir izmantoti aptuveni 40-50 tūkstoši otrreizēji pārstrādātu PET pudeļu. Eko iepirkumu somas pieejamas BENU Aptiekās visā Latvijā.

BENU Aptieka aicina aizdomāties gan par savu, gan planētas veselību un izvēlēties dabai draudzīgus risinājumus, kā arī atgādina, ka medikamenti, kuriem ir beidzies derīguma termiņš, ir iekļauti starp bīstamajiem ķīmiskajiem atkritumiem. Lai nepieļautu nederīgo medikamentu nokļūšanu augsnē un gruntsūdeņos, iedzīvotāji tiek aicināti tos nodot kādā no BENU Aptiekām, nevis izmest sadzīves atkritumos.