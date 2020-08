Cik maksā autoevakuatora izsaukums?

Katram autovadītājam var atgadīties situācija, kad nepieciešama autoevakuatora palīdzība. Iemesli mēdz būt dažādi - tehnisks bojājums, laikapstākļi un citi. Ar kādām izmaksām jārēķinās, izsaucot autoevakuatoru?

Maršruts

Viens no svarīgākajiem faktoriem ir evakuācijas maršruts - no kurienes uz kurieni ir jāpārvieto transportlīdzeklis. Autoevakuācijas izmaksas pamatā veido tieši nobraukto kilometru skaits, attālums no evakuācijas vietas līdz piegādes adresei. Vieglam auto vidēji šīs izmaksas svārstās ap 1 EUR par vienu nobrauktu kilometru. Smagākiem transportlīdzekļiem cena būs augstāka.

Transportlīdzekļa tips

Tāpat svarīgs ir transportlīdzekļa tips - motocikls, vieglais auto, apvidus auto, mikroautobuss vai smagā traktortehnika. Katram no šiem transportlīdzekļu tipiem būs savs izcenojums. Jo smagāks un pārvešanā sarežģītāks transportlīdzeklis, jo augstākas izmaksas. Transportlīdzekļa tips ietekmē arī to, kāds autoevakuatora veids ir nepieciešams.

Papildus darbi

Var gadīties, ka uz vietas nepieciešams veikt papildus darbus pirms evakuāciju vispār ir iespējams realizēt. Augstas kvalitātes autoevakuācijas servisi veic šos darbus. Tas var būt, piemēram, transportlīdzekļa izvilkšana no grāvja, ūdenstilpnes, smiltīm. Atkarībā no darbu sarežģītības palielinās arī evakuācijas izmaksas.

Kopējās izmaksas

Tādējādi moto vai vieglā transportlīdzekļa evakuācijas kopējās izmaksas var būt sākot no 40 EUR + PVN. Lielākiem transportlīdzekļiem - no 60 EUR + PVN.

Jo lētāks, jo labāks?

Bieži vien netiek pievērsta uzmanība autoevakuācijas uzņēmuma reputācijai un kvalitātei un pakalpojumu sniedzējs tiek izvēlēts pēc principa “jo lētāk, jo labāk”. Šādā gadījumā var saņemt arī nekvalitatīvu pakalpojumu.

Kvalitatīvs autoevakuācijas uzņēmums rūpējas par savu reputāciju, klienti to ir novērtējuši ar pozitīvām atsauksmēm. Kvalitatīvs serviss ir iedziļināšanas klienta problēmā un atbilstošākā risinājuma piedāvājums, pat ja problēma ir atrisināma uz vietas un transportlīdzekļa evakuācija nav nepieciešama.