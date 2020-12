Darba apģērba noma – ilgtspējīgs risinājums

Rūpes par vidi un ilgtspējīgu nākotni ir daudzu uzņēmumu dienaskārtībā. Viens no veidiem, kā saudzēt dabu un vienlaikus turpināt efektīvi strādāt, ir izmantot darba apģērba nomas un servisa pakalpojumu, ko Latvijā piedāvā “Elis”. Šoreiz sīkāk pastāstīsim par to, kāpēc darba apģērbu noma ir videi draudzīgākā izvēle un arī par to, kā darbojas šis nomas un servisa pakalpojums.

Kā darbojas darba apģērba nomas un servisa pakalpojums?

Ir virkne nozaru, kurās darbiniekiem nepieciešams darba apģērbs. Dažas no tām ir, piemēram, ēdināšanas nozare, pārtikas un dzērienu rūpniecība, metālapstrāde, mašīnbūve, naftas ķīmijas rūpniecība u.tml. Šajās nozarēs darba devējs nodrošina saviem darbiniekiem profesionālai darba veikšanai un personas aizsardzībai nepieciešamo apģērbu un aprīkojumu. Lai to nodrošinātu, jāvelta laiks un resursi darbības nozarei atbilstoša darba apģērba izvēlei, darba apģērba izsniegšanai un savākšanai, darba apģērba tīrīšanai un kvalitātes kontrolei, kā arī bojāto apģērbu nomaiņai pret citiem. Neatkarīgi no tā, cik daudz darbinieku strādā uzņēmumā, tās ir ievērojamas rūpes.

Ārpakalpojums, ko piedāvā “Elis”, atbrīvo uzņēmumu no iepriekš minētām rūpēm, kas saistītas ar darba apģērbu. Klients saņem jau gatavu darba apģērbu visiem darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams, atbilstoši uzņēmumā nepieciešamajai aizsardzības klasei un specifikācijām. “Elis” šo apģērbu noteiktā termiņā savāc, vietā atvedot tīru, mazgā, veic kvalitātes kontroli un pēc noteikta grafika atkal piegādā lietošanai gatavu darba apģērbu komplektu.

Kāpēc noma ir videi draudzīga izvēle?

“Elis” piedāvā ļoti plašu darba apģērbu klāstu. Tas nozīmē, ka uzņēmumiem, kam darbiniekiem nepieciešami dažādu veidu apģērbi, nav jāmeklē vairāki piegādātāji. Visi darba apģērbi tiek ražoti no pārbaudītiem un izturīgiem audumiem, kas sevi pierādījuši daudzu gadu garumā. Attiecīgi šie darba apģērbi kalpos ļoti ilgi. Tāpat tie pēc savākšanas tiek tīrīti, saudzējot resursus un garantējot, ka pēc mazgāšanas darba apģērbs nebūs zaudējis savas īpašības, nebūs sarāvies, izstiepies vai zaudējis krāsu. Pilnībā izmantot pieejamos resursus – tas ir vienkāršākais veids, kā palīdzēt dabai un izvairīties no lieku atkritumu radīšanas.

Kādas ir “Elis” darba apģērbu servisa priekšrocības?

“Elis” savā darbā pastāvīgi ievieš inovācijas. Lūk, viena no tām – piedāvātajos darba apģērbos ir iespējams iestrādāt mikroshēmas, kas paredzētas darba apģērba dzīves cikla izsekošanai. Mikroshēmas ļauj uzzināt, kur tieši atrodas darba apģērbs, cik bieži tas tiek izmantots, kur tiek nēsāts, kad iepriekšējo reizi tika mazgāts. Visa šī iegūtā informācija ļauj optimizēt “Elis” piedāvājumu klientiem, tādējādi vēl efektīvāk izmantojot resursus.

“Elis” darba apģērbu klāstā ir divas galvenās darba apģērbu grupas – darba apģērbi vispārīgam lietojumam un darba apģērbi specifiskam lietojumam ar iestrādātiem drošības elementiem. Drošības darba apģērbi ir sertificēti atbilstoši to darba aizsardzības klasei un atbilst visiem normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem.

Atbilstošu drošības darba apģērbu izvēle ļauj aizsargāt darbinieku veselību, tādējādi arī nodrošinot veiksmīgāku un raitāku darbu uzņēmumā. Pieejams arī liesmas izturīgs darba apģērbs, kas uzlabo darbinieku drošību vidē, kur jāstrādā ar atklātu liesmu, piemēram, metināšanas cehos u.tml.

Darbiniekiem, kuri pārsvarā strādā ārpus telpām, pieejams plašs augstas redzamības darba aizsargapģērbu piedāvājums. Redzamība tiek nodrošināta gan ar luminiscējošu krāsu, gan arī ar platām gaismu atstarojošām joslām, tādējādi uzlabojot darba drošību krēslā un tumsā, kā arī nepietiekamas redzamības apstākļos.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par “Elis” piedāvāto darba apģērbu nomas un servisa pakalpojumu, aizpildiet vietnē elis.com pieejamo saziņas veidlapu, un ar jums iespējami īsā laikā sazināsies klientu apkalpošanas speciālists.