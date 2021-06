Dārza grils vai mangals? Praktiski padomi to izvēlē

Beidzot esam sagaidījuši saules dāvāto siltumu, kas tā vien vilina baudīt gardu maltīti svaigā gaisā. Lai palutinātu sevi un pārsteigtu draugus, interneta dzīles piedāvā daudz un dažādas grilētu ēdienu receptes.

Izvēloties savām vēlmēm un iespējām piemērotāko dārza grilu vai mangalu, der ieskatīties arī interneta veikalu piedāvājumā.

Dārza grils

Kokogļu grils. Nosaukums jau atklāj, ka tā kurināšanai var izmantot kokogles vai malku, kas pārvēršas oglēs. Šāda veida grili ir lētāki un vieglāk pārvietojami. Grila priekšrocība ir arī tāda, ka ēdiens tiek karsēts bez atklātas liesmas.

Diemžēl, šāda veida modeļiem, ir arī trūkumi: gatavojot ēdienu, uz tā var nokļūt pelni, gatavojot ilgāk, regulāri jāpapildina kurināmais materiāls, beidzot gatavošanu, ogļu vai koksnes atstātie pelni ir regulāri jāiztīra. Grila izmantošanu nosaka arī apkārtējā vide un laikapstākļi.

Gāzes grils. Šāda veida modeļi ir dārgāki, taču to priekšrocība ir tāda, ka nav jāgaida līdz uzkarst ogles. Gatavošanas laikā, izdaloties tvaikam, iespējams pagatavot sulīgu maltīti. Grils ir viegli kopjams, ir arī iespēja savienot to ar mājokļa gāzes vadu, kas nodrošinās nepārtrauktu grila darbību.

Arī šāda veida modeļiem ir savi trūkumi: ierobežota mobilitāte, tas ir smags un ir daudz detaļu, nav tik karsts kā kokogļu grils, tādēļ maltīti var nākties gatavot ilgāk.

Praktiski padomi grila izvēlē

Grila izvēle ir atkarīga no tā lietošanas biežuma. Ja izmantosiet to bieži, tad labāk izvēlēties grilu ar biezām sienām un vāku. Izvēle ir atkarīga arī no tā, cik cilvēkiem tiks gatavota maltīte. Mazai ģimenei derēs neliels grils, bet lielākas kompānijas pabarošanai būs vajadzīgs lielāks dārza grils.

Izvēloties grilu, pievērsiet uzmanību arī materiālam, no kā tas izgatavots, kā arī tā ietilpībai, platumam, augstumam un garumam, lai iegādātā prece spētu apmierināt Jūsu vajadzības un prasības. Ērtākai pārvietošanai var izvēlēties grilu uz ritentiņiem,

Mangals

Mangals burtiskā tulkojumā ir “ogļu panna”, kurā uz iesmiem vai restēm cep gaļu vai zivis. Mangalam nav vāka un parasti tas veidots taisnstūra formā, kaut gan šobrīd piedāvājumā ir dažādu formu mangali.

Izvēloties ierīci, pievērsiet uzmanību materiālam, no kā tas izgatavots. No čuguna gatavots mangals kalpos ilgāk, jo ir ne tikai izturīgāks par citiem materiāliem, bet arī ilgāk uztur karstumu un nedeformējas temperatūru svārstību ietekmē.

Svarīgākie aspekti, izvēloties mangalu

Mangala izvēle atkarīga arī no tā lietošanas vietas. Ja vēlaties to izmantot tikai vienā konkrētā vietā, labāk izvēlēties stacionāru modeli. Savukārt, ja plānots doties piedzīvojumos brīvā dabā, tad ērtāks risinājums būs saliekamais mangals. Saliekamā jeb pārvietojamā modeļa trūkums ir tāds, ka tam ir plānākas sieniņas un ātrāk zūd siltums. Gatavojot maltīti biežāk jāpieliek kurināmais, kas var ietekmēt arī ēdiena kvalitāti.

Tāpat kā dārza grila, arī mangala izvēlē jāņem vērā tā izmērs, izvērtējot tā dziļumu, garumu, platumu un augstumu. Dziļums ir tieši saistīts ar maltītes garšas kvalitāti. Ja mangala dziļums ir no 12-15 cm, ēdiens pagatavosies vienmērīgi un nepiedegs. Ja dziļums būs lielāks, būs vajadzīgs papildus kurināmais un ēdiena gatavošana prasīs ilgāku laiku.

Mangala garuma izvēle ir atkarīga no cilvēku skaita, kam tiks gatavota maltīte. Jo garāks tas ir, jo vienlaicīgi var cept uz vairāk iesmiem. Platums parasti ir pielāgots iesmu garumam, apmēram 20-30 cm. Pārsvarā mangalu augstums ir 70-80 cm.

