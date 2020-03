Dodamies dabā! Kā sagatavot velosipēdu pavasarim?

Ziemas sezonā daudzi no mums savus velosipēdus novieto garāžā, pagrabā vai citā vietā, kur tas var netraucēti pavadīt auksto laiku, gaidot pavasari. Kad nu atkal esam sagaidījuši silto laiku, ir pienācis brīdis “modināt” savu braucamrīku no ziemas miega un doties braucienā svaigā gaisā! Taču, pirms to darām, būtu ieteicams pārbaudīt, kādā stāvoklī ir Jūsu velosipēdi, un sagatavot tos braukšanai.

Pievērsiet uzmanību zobratu stāvoklim. Sāciet sava “ričuka” sagatavošanu pavasara un vasaras sezonai ar rūpīgu zobratu pārbaudi. Šīs ir ļoti svarīgas velosipēda sastāvdaļas, kas rūpējas par braukšanas komfortu un drošību, tāpēc noteikti nevajadzētu tās atstāt novārtā. Pārliecinieties, ka ķēde pārvietojas bez aizķeršanās, nav dzirdamas neparastas skaņas, kā arī nav nekādu vizuālu bojājumu, kas varētu liecināt par zobratu vai ķēdes problēmām. Ja nepieciešams, jāveic attiecīgo elementu ieeļļošana. Šo uzdevumu gan prātīgāk būtu uzticēt profesionālim, kas izmanto kvalitatīvus produktus.

Parādiet rūpes par velosipēda riepām. Vēl viena īpaši nozīmīga velosipēdu daļa ir to riepas. Pēc ziemas sezonas spiediens tajās noteikti būs krities, tādēļ vispirms piepumpējiet riepas līdz tām atbilstošam spiediena līmenim. Atstājiet riepas uz 24 stundām un pēc tam pārbaudiet spiediena līmeni vēlreiz. Ja riepas ir zaudējušas gaisu, tās vajadzētu mainīt.

Skrūvju un savienojumu nostiprināšana. Laika gaitā dažādas velosipēda skrūves un savienojumi var kļūt vaļīgi, tādēļ tos ik pēc pāris mēnešiem vajadzētu pārbaudīt, it īpaši, ja sākat braukšanas sezonu. Izmantojiet piemērotus darbarīkus, lai pievilktu skrūves ciešāk, taču izvairieties tās pievilkt pārāk stingri.

Dodieties uz veloservisu. Domājot par visiem iepriekš minētajiem padomiem, varētu šķist, ka šādus uzdevumus var paveikt ikviens velosipēda saimnieks. Taču dažkārt gadās, ka palaižam garām nozīmīgus defektus vai citas pazīmes, kas var liecināt par to velosipēda bojājumiem vai nepieciešamību pēc remonta. Tieši tādēļ, rūpējoties par savu velosipēdu, to tāpat, kā auto vai citu transportlīdzekli, vismaz reizi gadā vajadzētu aizvest uz apskati pie speciālista, kas veiks apkopi, nomainīs vajadzīgās detaļas, ieeļļos un sagatavos riteni jaunajai sezonai. To būtu vēlams darīt pat tad, ja šķiet, ka Jūsu velosipēds ir ļoti labā kārtībā.

