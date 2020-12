Garāžas jumts - kādam tam jābūt?

Garāžas praktiskumu noteikti nevar novērtēt par zemu, jo šī būve noder dažādiem mērķiem. Primāri to, protams, izmantojam automašīnas vai citu transportlīdzekļu novietošanai, taču, ja, piemēram, iegādāta siltināta garāža, to var pārvērst par dārza mājiņu, uzglabājot arī tehniku un instrumentus. Viena no svarīgām garāžas sastāvdaļām ir tās jumts, kas pēc savas būtības atšķiras no dzīvojamās mājas jumta. Turpinājumā tuvāk apskatīsim to, kādi var būt garāžu jumti.

Plakanie jumti

Garāžas ar jumtiem, kuru slīpums ir tikai pāris grādi, sastopamas salīdzinoši reti. Bieži vien tās ir lielākas platības garāžas, kuras izmanto rūpnieciskiem mērķiem. Plakanam jumtam ir savas specifiskās īpašības, tai skaitā, trūkumi, jo, piemēram, ziemā tas uzkrāj daudz sniega, kas rada slodzi būves konstrukcijai.

Vienslīpes jumti

Kā jau var noprast pēc nosaukuma, šāda veida jumtu veido tikai viena plakne, kas novietota leņķī pret būves sienām. Vienslīpes jumti var būt gan horizontāli, gan vertikāli slīpi. Horizontāls slīpums nozīmē to, ka, ja nostāsieties pretī garāžai, redzēsiet no priekšpuses, ka jumts ir slīpāks uz vienu vai otru sānu. Savukārt vertikālais slīpums darbojas tāpat, tikai tad jumta leņķi varēsim novērtēt, lūkojoties uz celtni no sāniem.

Visbiežāk jumta slīpuma leņķis nav lielāks par 30 grādiem. Šāda jumta konstrukcija ir vienkārši izveidojama un piemērota dažādu platību garāžām.

Divslīpju jumti

Vēl viens izplatīts garāžas jumta konstrukcijas veids, ko izmanto arī dzīvojamām mājām un citām būvēm. Šādu jumtu garāžai var izveidot salīdzinoši ātri un viegli, un virsmas leņķis var sasniegt pat 45 grādus. Ar divslīpju jumtu var tikt veidotas ne tikai garāžas, bet arī mini angāri, kurus dažādos izmēros un dizainos izgatavo Domus Būve. Mini angārs var kalpot ne tikai kā garāža mašīnai, bet arī kā novietne dārza tehnikai, traktoriem, saimniecības piederumiem un daudzām citām vajadzībām.

