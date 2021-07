Grāmtvedības Pakalpojumi Lieliem un Maziem Uzņēmumiem

Ir jomas, kurās katrs no mums ir zinošāks un spēcīgāks. “Grāmatveža prieks” noteikti ir zinošs un spēcīgs uzņēmums grāmatvedības jautājumos. “Grāmatveža prieks” ir ģimenes grāmatvedības uzņēmums, kas attīstās darot to, kas patīk. Mūsu astoņu cilvēku komanda atradīs katram klientam piemērotākos risinājumus, lai sakārtotu visus ar grāmatvedību saistītos jautājumus. Grāmatvedības darbs ir mūsu sirds lieta, ko mēs lieliski pārzinām. “Grāmatveža prieks” uzņemsies pilnu atbildību par Jūsu grāmatvedību, lai Jūs varētu par to nesatraukties, bet strādāt pie sava uzņēmuma attīstības.

Piedāvājam šādus grāmatvedības pakalpojumus:

● uzņēmuma reģistrāciju;

● grāmatvedību pašnodarbinātajiem;

● grāmatvedību juridiskām personām;

● iekšējā audita veikšanu.

Katra situācija ir ļoti individuāla un visiem nederēs viens risinājums, tādēļ iesakām konsultēties ar mūsu darbiniekiem, lai kopā pārrunātu neskaidros jautājumus, kas saistīti ar grāmatvedību. Konsultācijas pieejamas gan klātienē, gan neklātienē, saskaņojot ar Jums vēlamo laiku. Kopā izskatīsim Jūsu situāciju un izvēlēsimies piemērotākos soļus tālākai sadarbībai, lai Jūs saņemtu tos pakalpojumus, kas Jums ir visaktuālākie. Mēs lieliski pārzinām likumdošanu, lai kvalitatīvi un ar augstu atbildības sajūtu varētu sakārtot Jūsu grāmatvedības dokumentus.

Protams, klientiem ir svarīgas izmaksas, kas ir jāmaksā par mūsu pakalpojumiem. Aptuveno cenu par pakalpojumiem var uzzināt, nosaucot mums šādus rādītājus:

● saņemto, izrakstīto rēķinu skaitu;

● darbinieku skaitu;

● čeku skaitu;

● nodarbošanās veidu;

● uzņēmuma darbības veidu;

● kases aparātu skaitu, ja tāds ir;

● kādi pakalpojumi no uzņēmuma puses papildus nepieciešami, piemēram, rēķinu izrakstīšana.

Pēc uzkrātās pieredzes grāmatvedības jomā, varam teikt, ka liela nozīme ir atklātai pirmajai sarunai, lai sadarbība būtu veiksmīga. Mums svarīgi, lai Jūs iegūtu tieši tos pakalpojumus, kas nepieciešami, lai Jūsu uzņēmums darbotos, ievērojot visas likumdošanas normas.

Sakārtota grāmatvedība ir svarīgs solis, lai uzņēmuma darbība būtu ne tikai likumīga, bet arī Jūs varētu justies droši un zinoši par to, kas notiek Jūsu uzņēmumā. Mēs varam nodrošināt Jums šo drošības sajūtu, bet Jums atliek tikai sazināties ar grāmatvedības uzņēmumu “Grāmatveža prieks”.