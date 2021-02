Ideālais matracis veselīgam miegam un veselībai

Bieži vien tiek dzirdētas sūdzības no cilvēkiem, ka viņiem nesanāk kārtīgi izgulēties. Ne vienmēr pie vainas ir tas, ka dienas laikā uzkrājies stress vai darītas kādas citas lietas. Pārsvarā gadījumu mūsu miega kvalitāti ļoti lielā mērā nosaka tieši gultas matrača izvēle. Gultas matrači ir ļoti būtisks pirkums – noteikti ir vērts izvēlēties kvalitatīvu preci, jo tādā veidā mēs varam parūpēties par savu veselību ilgtermiņā. Gultas matrači mums var sniegt izcilu miega kvalitāti.

3 kritēriji, izvēloties kvalitatīvu gultas matraci

Izvēloties, kurš būs piemērotākais virsmatracis ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību trim būtiskām lietām. Pirmkārt, nepieciešams izvēlēties elastīgu matraci, jo tikai tādā veidā iespējams nodrošināt to, lai necieš asinsvadi un tiktu nodrošināta pilnvērtīga asins cirkulācija. Otrkārt, nepieciešams izvēlēties atsperīgu matraci, lai tas balstītu ķermeni un ļautu muskuļuem atslābt. Treškārt, matracim obligāti jābūt gaisu un mitrumu caurlaidīgam, jo tādā veidā iespējams nodrošināt labu vēdināšanos.

Matrača izvēle pēc vecuma posma

Izvēlēties matraci iespējams vadoties arī pēc vecuma posma. Maziem bērniem piemērotākais būs cieta kokosa virsmatracis. Pusaudžiem vērts izvēlēties pacietu putu vai atsperu matraci, savukārt pieaugušajiem nepieciešams izvērtēt matračus un izvēlēties pēc sekojoša principa – smagākam cilvēkam piemērots būs stingrāks matracis, savukārt vieglākiem cilvēkiem – mīkstāks. Izvēloties piemērotāko matraci vecāka gada gājuma cilvēkiem, ir jāizvēlas ne pārāk ciets matracis, jo veciem cilvēkiem asins cirkulācijas problēmu dēļ ciets matracis ne vienmēr būs piemērots. Tas pats attiecas arī uz cilvēkiem ar veselības problēmām, kuriem nepieciešams daudz laika pavadīt gultā – stingrs matracis nebūs pati piemērotākā izvēle.

Pasargā sevi no putekļu sēnītes un alerģijām

Izvēloties labāko matraci, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, lai matracis pasargātu no dažādām slimībām. Alerģija noteikti nav kaut kas, ko kāds no mums vēlētos piedzīvot, tāpēc ir svarīgi nodrošināties pret to, lai putekļu ērcītes vai kādas citas baktērijas nonāktu mūsu guļamistabās. Vislabākie matrači ir tādi, kuru pārvalkos ir sudraba diegi, kā arī putu matrači un virsmatrači, kuru sastāvā ir latekss vai kokoss. Šāda veida matrači spēs pasargāt mūs no dažādām saslimstībām un alerģijām.

Kur iegādāties matračus?

