Ieskats Playstation Konsolēs

Pēc smagas darba dienas vai pēc kāda vienmuļa darba, kas norit daudzu stundu garumā, rodas vēlme atpūsties un dot laiku vaļaspriekiem. Veidi, kā relaksēties katram, ir atšķirīgi. Turklāt tas ir atkarīgs no brīvā laika pieejamības. Attīstoties tehnoloģijām, ir izveidoti dažādi veidi, kā izklaidēties iekštelpās.

PlayStation jeb PS ir viens no šiem veidiem. Videospēļu konsoles ir ļoti populāras bērnu un pusaudžu vecuma vidū. Turklāt šīs spēles var spēlēt arī tiešsaistē. Tirgū ir pieejams plašs klāsts ar Playstation ierīcēm, kā arī pārējie PS aksesuāri ir pieejami interneta veikalos.

Kas ir PlayStation?

PS ir videospēļu zīmols, kas nāk no Japānas. Tas ir Sony Interactive Entertainment produkts, kas ir Sony elektroniskās izklaides segments. To veido spēļu datori un dažādi aksesuāri. PS ir izdevis vismaz sešas versijas no PS līdz PS5. Tam ir savs mediju centrs, tiešsaistes serviss (PS Network), kontrolieri, telefoni, portatīvās spēļu konsoles un žurnāli. Pateicoties PS popularitātei, PlayStation ir ērti lietojams un viegli pieejams, kā arī ir guvis tūkstošiem lojālu lietotāju visā pasaulē.

Sākums un attīstība

Pateicībā Ken Kutaragi (dēvēts par PlayStation tēvu) tika izveidots pirmais PS. Viņš bija elektronikas inženieris, kurš uzraudzīja Sony datortehnikas nodaļu. Ideja izstrādāt videospēļu konsoli radās 1988. gadā. Tajā laikā Sony kopā ar Nintendo sadarbojās, lai izstrādātu kompaktdisku Super Famicom. Taču dažu nesakritību dēļ uzņēmumi šķīrās. Galu galā Sony turpināja šo projektu Kena Kutaragi vadībā. Kens Kutaragi virzījās uz priekšu ar savu ideju izveidot videospēļu konsoli. Visbeidzot 1994. gadā Sony palaida savu pirmo videospēļu konsoli – PlayStation.

Oriģinālais PS pārņēma Japānas videospēļu tirgu apbrīnojamā ātrumā. Pēc tam to sāka tirgot ASV un Eiropā, kur tā arī saņēma plašu atziņu. Oriģinālā Playstation izveide pavēra ceļu secīgām un uzlabotām PS versijām.

2000. gada jūlijā Sony izlaida savu pirmo pēcteci - PS One. Tajā pašā gadā pasaulē tika palaists progresīvāks PlayStation – PS 2. Tā slim modelis nāca klajā 2004. gadā. Pēcāk 2006. gadā Sony piedāvāja septītās paaudzes videospēļu konsoli - PS3. Tāpat Sony pēc vairākiem gadiem laida klajā arī savu uzlaboto un inovatīvo PS 5. PlayStation ir pieejams arī ”rokas” (portatīvajos) modeļos. Playstation ir pieejama dažāda veida papildus aparatūra. Turklāt tai ir savs tiešsaistes pakalpojumu klāsts, piemēram, atbalsta līnija, kā arī plašs spēļu klāsts.

Playstation variāciju klāsts

Mājas konsoles

Šīs ir populārākās videospēļu konsoles. Playstation mājas konsolēm ir plašs versiju klāsts, sākot no Original Playstation līdz PS 5. Dažās versijās ir pieejami Slim modeļi vietas, kuri ir ievērojami mazāki.

Rokas jeb portatīvie PlayStation

Rokas PS ir portatīvie Playstation varianti ar divām versijām - Playstation Portable un Playstation Vita. Portatīvais PlayStation tirgū ir sastopams dažādās versijās - PSP 2000, PSP 3000, PSP Go un PSP E 1000.

Tiešsaistes pakalpojumi

Tiešsaistes pakalpojuma mērķis ir atvieglot spēlēšanu tiešsaistē un sniegt lietotājiem nepieciešamo informāciju. Tiešsaistes pakalpojumi ietver tādus pakalpojumus kā PlayStation Network, PlayStation Blog, PlayStation Store, PlayStation Mobile un PlayStation App.

Spēles

PlayStation piedāvā plašu klāstu ar videospēlēm, kas ieinteresēs ikvienu. Vispopulārākās un visvairāk pārdotās spēles ietver Gran Turismo. Final Fantasy, Tekken un citas.

Kontrolieri jeb pultis

PlayStation kontrolleri ir tehnoloģiski progresīvi un lietotājam draudzīgi. Daži kontrolieri ir Early PS pultis, DualShock un Sixaxis, kā arī PS Move.

Secinājumi

Tā ir ideāla ierīce izklaidei iekštelpās. PS spēles uzlabo jauniešu koordinēšanas un ātras lēmumu pieņemšanas prasmes. Kā arī tas ir labākais veids, kā uzlabot refleksus un pavadīt brīvo laiku vienlaicīgi, gan draugu lokā, gan tīmeklī.