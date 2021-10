Ieteikumi tiem, kuri strādā no mājām

Bieži vien cilvēki nogurst no ikdienas darba rutīnas, kad darba vietā jāierodas noteiktā laikā, un noteiktas stundas tur arī jāpavada. Mūsdienās arvien populārāka kļūst strādāšana no mājām. Strādāšanai no mājām ir gan savi plusi, gan mīnusi. Pirmkārt, jābūt diezgan stingram raksturam, lai sevi spētu motivēt darbam, un citas ikdienas rūpes netraucētu būt produktīvam. Kādam cilvēkam strādāšana no mājām nesagādā nekādas problēmas, kādam citam tā var kļūt par īstu izaicinājumu.

Ja arī Jūs esat nolēmis strādāt no mājām, bet vēl nezināt, kā to pareizi uzsākt, tad raksta turpinājumā esošie ieteikumi Jums noteikti palīdzēs.

Atbilstoša aprīkojuma sagāde

Lai varētu pilnvērtīgi strādāt no mājām, ir nepieciešams atbilstošs aprīkojums. Pirmkārt, ir jāparūpējas par datoru. Ja Jums vēl nav sava personīgā datora, vai arī Jūsu dators nav atbilstošs, lai veiktu savus darba pienākumus, tad ir jāparūpējas par jauna datora iegādi.

Lai veiksmīgāk strādātu ar datoru, ir nepieciešamas dažādas datora komponentes, datora aksesuāri, video kartes un citas lietas.

Taču, ja Jums mājās jau ir dators, tomēr tas nestrādā pietiekami labi, iespējams ir jānomaina mātes plate.

Lai veiksmīgi pildītu savus darba pienākumus, iespējams, ka Jums nepietiek tikai ar datoru. Varbūt ir nepieciešamība arī pēc printera vai skenera. Neatlieciet šo lietu iegādi uz vēlāku laiku, pretējā gadījumā Jums neizdosies veiksmīgi uzsākt jauno darba režīmu.

Darba vietas iekārtošana

Lai varētu pienācīgi pildīt savus darba pienākumus, nepieciešams iekārtot atbilstošu darba vietu. Vislabāk, ja savā mājoklī varēsiet atvēlēt atsevišķu telpu tikai darbam. Atsevišķa telpa ļoti labi noderēs, ja Jums ir ģimene un mazi bērni. Kad darba telpa ir atrasta, atliek sagādāt darba galdu, krēslu un citas nepieciešamās mēbeles.

Ir svarīgi iekārtot darba vietu tā, lai tajā būtu ērti pavadīt visu savu darba dienu. Krēslam noteikti ir jāpievērš liela uzmanība, vislabāk izvēlēties ergonomisku krēslu. Arī par apgaismojumu vajadzētu padomāt. Darba galdu novietojiet tuvāk logam, lai maksimāli daudz būtu dienas gaismas.

Darba laika noteikšana

Cilvēkiem, kuri strādā no mājām, bieži vien ir problēmas noteikt savu darba laiku. Viens no lielākajiem plusiem šādam darbam viennozīmīgi ir iespēja plānot savu laiku. Tomēr, lai kolēģiem vai citiem cilvēkiem, ar kuriem nākas ikdienā komunicēt, būtu vieglāk ar Jums kontaktēties un rēķināties ar aptuveniem darba izpildes termiņiem, ir jānosaka savs darba laiks. Darba laika noteikšana nāks par labu arī ģimenes locekļiem.

Nereti ir tā, ka cilvēki, kuri strādā no mājām, darbam pieslēdzas jau no paša rīta un strādā līdz pat vēlam vakaram. Šādās situācijās īsti neatliek laika, ko veltīt savai ģimenei. Lai neciestu attiecības ar ģimenes locekļiem, ieteicams noteikt savu darba laiku un pēc tā arī vadīties.

Paužu ieplānošana

Strādājot no mājām, bieži vien var nepamanīt, cik ātri paskrējis laiks. Mūsdienās tieši sēdošs darbs tiek uzskatīts par vienu no neveselīgākajiem darbiem. Mazkustīgs dzīvesveids var radīt dažādas veselības problēmas. Tāpēc, ja Jūs dienas lielāko daļu pavadāt sēžot, ļoti svarīgi ir ieviest savā ikdienā vairākas mazas pauzītes.

Piemēram, pēc katras nostrādātās stundas, paņemat 10 minūšu pārtraukumu. Šajā laikā pieceļaties no krēsla un pastaigājiet. Vislabāk, ja veiksiet arī pāris staipīšanās vingrinājumus. Tāpat šajās pauzēs var aiziet uz virtuvu un uztaisīt sev tēju vai kafiju.

Sazināšanās ar kolēģiem

Pat, ja Jūs ikdienā nesatiekat savus kolēģus, tas nav iemesls tam, lai savā starpā neuzturētu regulāru komunikāciju. Lai uzņēmums sasniegtu savus mērķus, ir svarīgi, lai uzņēmuma komanda būtu spēcīga un lai visi darbinieki būtu lietas kursā par notiekošo.

Tāpēc vislabāk būs, ja regulāri sazināsieties ar saviem kolēģiem, kā arī priekšnieku un ziņosiet par paveiktajiem darbiem. Tāpat Jūs varat droši lūgt kolēģu palīdzību, ja kaut kas nav līdz galam skaidrs. Regulāra komunicēšana spēs uzlabot arī attiecības ar kolēģiem, tādējādi būs daudz patīkamāk strādāt.