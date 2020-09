Ne velti pastāv teiciens ‘’Aizņemsies no drauga – pazaudēsi draugu.’’ Aizņemties naudu no drauga patiesi ir riskanti – tas var negatīvi ietekmēt savstarpējās attiecības. Ja tomēr esat aizņēmies no drauga un saprotat, ka nevarat atmaksāt parādu, ir svarīgi saglabāt labas savstarpējās attiecības, līdz naudu varēsiet atdot.

Lai gan aizņēmējs jūt finansiālu spriedzi un nereti pat kaunu, ka nespēj atmaksāt parādu, jāņem vērā, ka arī aizdevējam ir savs viedoklis un emocijas. Šādās situācijās vajadzētu būt empātiskam – lūk, ieteikumi, kā bez problēmām atmaksāt parādu draugam!

Neizvairieties no komunikācijas

Viena no sliktākajām lietām, ko var izdarīt, aizņemoties no drauga – izvairīties no viņa. Jūs abi zināt, ka Jums ir savstarpējas saistības, un nekontaktēšanās var radīt papildu spriedzi.

Neizvairieties no atbildības – ja bēgsiet no saistībām, draugs, no kura aizņēmāties, var justies vēl sliktāk un pat nožēlot, ka Jums aizdevis. Pirms draugs Jums aizdod naudu, visticamāk, netiek veikta Jūsu kredītvēstures pārbaude, tādēļ vienmēr esiet godīgs pret viņu un atzīstieties, ja Jums radušās vai iepriekš bijušas finansiālas problēmas.

Izstrādājiet maksājumu plānu

Ja vēlaties atmaksāt parādu, taču nevarat atmaksāt visu summu uzreiz, izstrādājiet maksājumu plānu, kas apmierinātu gan Jūsu, gan drauga prasības. Mierīgi apsēdieties un pierakstiet maksājumu nosacījumus, ieskaitot to, cik bieži un cik daudz maksāsiet. Izveidojot plānu, atmaksāt parādu ir vienkāršāk, turklāt, pirms neesat atmaksājis visu summu, neradīsies muļķīgi savstarpējie pārpratumi.

Apdomājiet bartera iespēju

Ja Jums liekas, ka naudu nevarēsiet atdot, taču nevēlaties palikt parādā draugam – apdomājiet bartera iespēju. Aprunājieties ar draugu un atklājiet viņam savu situāciju, paskaidrojot, ka naudu, iespējams, nevarēsiet atgriezt ,un aprunājieties par to, vai draugs piekristu tādai iespējai kā barters. Ja viņš piekrīt, apdomājiet savas iespējas un savā starpā izrunājiet, ko viņš gribētu saņemt.

Meklējiet papildu veidus, kā nopelnīt

Ja Jums ir pamata darbs, taču saprotat, ka ar tā palīdzību nevarēsiet atmaksāt parādu draugam, Jums noteikti jāmeklē papildu veidus, kā nopelnīt, lai parādu atdotu. Tas, kur un kā pelnīt, protams, atkarīgs no Jūsu vajadzībām un prasmēm.

Ja, piemēram, nodarbojaties ar rokdarbiem, varat savus darbus pārdot tirdziņos vai interneta vietnēs, tādējādi pamazām atmaksājot parādu. Pateicoties internetam un tehnoloģiju attīstībai, naudas pelnīšana vairs nav nepārtraukta un nebeidzama cīņa.

Apdomājiet atstrādāšanas iespēju

Līdzīgi kā bartera iespēja, iespējams, varat ar draugu vienoties par to, ka atstrādājat savu parādu. Apdomājiet savas prasmes un kopīgi izrunājiet, kas varētu būt draugam noderīgs. Ja, piemēram, protat labot automašīnas, iespējams, draugam var noderēt Jūsu palīdzība un Jūs varat regulāri, taču bez maksas veikt viņa automašīnas apkopi.

Lai arī varētu rasties šaubas par šādu iespēju, ticiet - katram ir kāds talants vai prasme, kas var būt noderīga citiem!

Izveidojiet automātisko maksājumu

Parāda atmaksas procesā jāsaprot, ka labāk mazāk, taču regulāri. Lai arī, piemēram, kredītlīnija internetā var būt veids, kā tūlīt pat atrisināt finansiālas grūtības, tas var radīt pamatīgu finanšu slogu. Jebkuru aizdevumu nāksies godprātīgi atmaksāt, tādēļ nopietni izvērtējiet savas iespējas!

Lai samazinātu finanšu slogu, kas var rasties, atmaksājot aizdevumu – izveidojiet automātisko maksājumu, atmaksājot parādu draugam pakāpeniski. Tas ir pavisam vienkārši – izveidojiet savā interneta bankā jaunu maksājumu, nosakiet konkrētu summu, norādiet saņēmēju un atzīmējiet, cik bieži Jūs vēlaties šo summu pārskaitīt draugam.