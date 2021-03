Kā darba sludinājumi mainīsies uz visiem laikiem pēc COVID?

Kopš 2019. gada decembrī tika atklāts pirmais koronavīrusa gadījums, darba sludinājumi jau ir mainījušies - valdības lēmums vīrusa ierobežošanai paredz strādāšanu no mājām visās profesijās un uzņēmumos, kur tas iespējams. Darba sludinājumiem arvien vairāk redzam klāt pievienotās birkas “iespēja strādāt no mājām”. Šajā laikā pasaule veikusi krasu pāreju no darba ofisā uz mājām, bet miljoniem cilvēku zaudējuši darbu. Cerību vieš vakcīna, bet vienlaikus apslāpē jaunie vīrusa paveidi. Nākotne arvien ir neskaidra.

Sadarbībā ar portālu dalder.lv, kas piedāvā inovatīvu platformu darba meklētājiem, aplūkosim karstus jautājumus par nākotnes darba iespējām. Kā mēs strādāsim pēc pandēmijas un kā koronavīruss to, iespējams, izmainīs uz visiem laikiem? Attālināts darbs jau kļuvusi par normālu parādību, un tas liek jautāt, vai arī pēcpandēmijas pasaulē ofisa dzīve pārcelsies pilnībā vai daļēji uz mājām.

Vai mēs patiesībā vēlamies strādāt ofisos?

Mūsu paaudzei ir vienreizēja iespēja pieredzēt pavisam jaunu darba formātu, kas ļauj salīdzināt un izvērtēt, cik apmierinošs ir bijis iepriekšējais. Turklāt ieguvēji nav tikai darbinieki, bet arī kompānijas - vai tēriņi telpu īrei patiesi nepieciešami, ja uzdevumus var paveikt arī attālināti? Turklāt kvalitātes pazemināšanās nav pretarguments, jo pētījumi apliecina, ka darbs no mājām ir pat efektīvāks.

Attālināts darbs sniedz daudz priekšrocību. Pirmkārt, tas saistās ar lielāku elastību, jo ļauj brīvi pārcelties uz dzīvi gan uz citu valsti, gan pilsētu, kā arī vajadzības gadījumā ceļot no vienas vietas uz citu. Bet iespēja brīvāk pārvietoties un izvēlēties savas mājas ļauj piepildīt sapņus, kuri citādi tā arī paliktu nepiepildīti.

Standarta 8 stundu maiņa līdz šim noteikusi, ka lielākā dienas daļa tiek pavadīta ārpus mājas, bet jaunais darba formāts ļauj būt mājās visu laiku. Un vai gan tas nav tas, ko cilvēki vēlas? Kāpēc gan mēs sapņojam par lielāku peļņu un vairāk brīvā laika? Tāpēc, lai biežāk būtu kopā ar saviem mīļajiem. Jaunais darba formāts šo iespēju sniedz arī tiem, kas nav nopelnījuši savu pirmo miljonu, lai izbaudītu vairāk šādu mirkļu.

Covid-19 pieredze darbiniekos raisa jaunas ekspektācijas saistībā ar nākotnes darba formātu, elastību un iespēju vairāk laika pavadīt mājās. Jau pirms pandēmijas 2019. gada Linkedin pētījums parādīja, ka ASV liela daļa darbinieku vēlas strādāt attālināti - vairāk kā 50% no dalībniekiem norādīja, ka vēlas strādāt no mājām vismaz 3 reizes nedēļā, bet 82% šo iespēju vēlējās vismaz reizi nedēļā.

Nākotnes darba modelis - hibrīdais?

Zelta vidusceļš starp attālinātu darbu un iespēju tikties klātienē ir 50/50 modelis - noteiktu dienu skaitu darbinieki strādā no mājām, bet paredzēts arī darbs ofisā un klātienes tikšanās līdzsvarotā apjomā. Tas apmierina minimālo nepieciešamību pēc socializācijas un ļauj saglabāt augsti vērtēto elastību un iespēju biežāk būt mājās.

