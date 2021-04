Kā izvairīties no gadījumiem, kad dators jānes uz datoru servisu

Pašlaik lielākajai sabiedrības daļai dators ir nozīmīga ikdienas sastāvdaļa. Lai attālināti strādātu, lai redzētos ar tuviniekiem un draugiem, lai mācītos un pilnvērtīgi piedalītos ikdienas dzīvē tiešsaistē, nozīmīga loma datoram ir tieši mājas apstākļos. Tāpēc no gadījumiem, kad dators jānes uz datoru servisu, gribas izvairīties, jo neviens nevēlas neparedzētu apstākļu dēļ pārtraukt darbu vai saziņu ar tuviniekiem.

Nelabvēlīgu apkārtējās vides apstākļu ietekme

Pirmkārt, būtiski izvēlēties darbam ar datoru atbilstošu vietu un apstākļus. Vajadzētu izvairīties no tādām vietām, kurās uzkrājas daudz putekļu, kā arī temperatūras izmaiņām (pārāk karsts vai auksts) un mitruma. Ja neizdodas novērst šos apstākļus, palielinās iespēja, ka dators tomēr būs jānes uz datoru servisu un jānodod speciālistiem. Datoru servisā parūpēsies par datora apkopi – iztīrīs putekļus un veiks citas svarīgas darbības labākai datora veiktspējai. Jāizvairās arī no datora fiziskiem bojājumiem, proti, kritieniem un sitieniem.

Datorvīrusi un ļaunprātīgas lietojumprogrammas

Lai arī par datorvīrusiem ir pieejama plaša informācija un sabiedrība par tiem ir informēta, joprojām datorvīrusi ir būtiska problēma, kas var nelabvēlīgi ietekmēt datora darbību, it īpaši tāpēc, ka parādās arvien jauni vīrusu paveidi, kas var inficēt datoru, tāpēc vēlams lietot pretvīrusu programmatūru, kā arī izvairīties no nepazīstamu failu saglabāšanas datorā un klikšķināšanu uz aizdomīgām saitēm. Tas pats attiecas uz nelegālu datorprogrammu lietošanu. Tomēr, ja konstatē, ka vīruss vai kāda aizdomīga programma ir “pārņēmusi” tavu datoru, meklē palīdzību datoru servisā.

Atjauninājumi

Būtiski pārliecināties, vai antivīrusu programmai ir pieejama jaunākā versija. Ja tiešām dators inficēts, antivīrusu programma to uzrādīs. Ik pa laikam arī datoram vajadzīgi atjauninājumi. Atjauninājumi ir būtiski, lai uzlabotu programmu darbību un novērstu kļūdas. Parasti atjauninājumi notiek automātiski, tomēr reizēm ir nepieciešama datora restartēšana, lai pilnībā pabeigtu atjauninājumu instalēšanu. Šim nevajadzētu būt nopietnam iemeslam, lai dotos uz datoru servisu.

Problēmas ar internetu

Dažreiz kļūdaini var šķist, ka tad, kad ir konstatētas problēmas ar internetu, vaina meklējama datora darbībā, tomēr bieži vien problēmas cēlonis meklējams sliktā savienojumā vai arī rūtera darbībā. Tad, visticamāk, nebūs iemesla doties uz datoru servisu, bet būs jāsazinās ar interneta pakalpojuma sniedzēju. Ja vaina ir rūtera darbībā, var palīdzēt restartēšana (gan datora, gan rūtera) un rūtera pārvietošana tuvāk ierīcei, kurai jāuzver signāls.

Dators darbojas lēnāk nekā ierasts

Viena no biežāk sastopamajām sūdzībām ir par datora palēninātu darbību. Tam par iemeslu var būt lieku failu atrašanās datorā, tāpēc ik pa laikam būtu vēlams iztīrīt datora atmiņu no liekās informācijas – vairs nevajadzīgiem failiem un programmām. Ja vienlaicīgi fonā tiks lietotas daudz un dažādas programmas, arī tas ietekmēs veiktspēju. Ja neizdodas novērst problēmu, iztīrot datoru no liekās informācijas, tad problēmas cēlonis var būt kas cits, piemēram, iepriekšējos punktos minētie nosacījumi, tāpēc uzreiz nevajadzētu steigties ar datora servisa apmeklējumu.

Ja tomēr vajadzīga speciālista palīdzība

Iepriekš minēti vienkārši, bet būtiski ieteikumi, ko vērts atgādināt, lai izvairītos no gadījumiem, kad jāvēršas pēc palīdzības datoru servisā. Iespējams, ka datora lietotājs pats var atrisināt sarežģījumus, pareizi lietojot datoru un nebūtiskas problēmas atrasināt, izlasot padomus internetā. Tomēr, ja ir konstatētas problēmas, kuras pats datora lietotājs nevar atrisināt, labāk tomēr vērsties pie speciālista datoru servisā, kur tiks veikta datora diagnostika un nepieciešamās procedūras. Pirms vērsties pie speciālistiem, ieteicams iepazīties ar datoru servisu atsauksmēm un pakalpojumu cenām, un darba laikiem.