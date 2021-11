Veicot mājokļa atjaunošanu vai remontu, visbiežāk pirmais solis ir sienu apdare. Parādoties arvien jauniem materiāliem un attīstoties arvien jaunām tehnoloģijām, cilvēkiem ir iespēja izvēlēties no daudz un dažādiem sienu risinājumiem – viens no populārākajiem risinājumiem ir dekoratīvais apmetums, kas ir ne tikai finansiāli izdevīgs, bet arī praktisks un oriģināls, jo piešķir sienām unikālu izskatu un efektīvi noslēpj sienas defektus.

Dekoratīvā apmetuma veidošana ir diezgan sarežģīts process, kas vairumā gadījumu tiek uzticēts profesionāļiem. Tomēr tas neizslēdz faktu, ka dekoratīvo apmetumu iespējams uzklāt paša spēkiem – lūk, soli pa solim, kā izveidot dekoratīvo apmetumu ar reljefu!

Plāna izveide un izmēģinājums

Pirms ķeraties klāt darbam, vajadzētu izveidot plānu. Apdomājiet, kāds ir vēlamais gala rezultāts - iedvesmai varat apskatīt fotogrāfijas internetā. Ja pirms tam nekad neesat veidojis dekoratīvo apmetumu, sākumā ieteicams izmēģināt savas prasmes, izmantojot ģipškartona plāksni. Uzklājiet uz plāksnes dekoratīvā apmetuma maisījumu un, izmantojot instrumentus, mēģiniet izveidot dažādus rakstus. Tādā veidā atradīsiet sev tīkamāko rakstu un paņēmienu, kā to izveidot!

Sienu sagatavošana

Veicot jebkāda veida apdares darbus, sākumā pareizi jāsagatavo virsma – tas palīdzēs izvairīties no kļūdām un panākt sev tīkamu rezultātu. Lai izveidotu dekoratīvo apmetumu ar reljefu, svarīgi, lai sienas ir tīras un sausas. Noņemiet veco apdari, pārbaudiet apmetuma slāņa noturību, noņemiet itin visus nolobījumus, putekļus un netīrumus. Kad tas izdarīts, pārbaudiet, vai siena ir taisna, izmantojot, piemēram, svērteni. Ja nepieciešams, izlīdziniet sienu ar rīvdēli!

Nākamais sienu sagatavošanas solis ir gruntēšana – gruntēšanas līdzeklis nodrošinās, ka apmetums ''pieķeras'' sienas virsmai un novērš sienas pelējuma veidošanos. Ja siena ir no betona, iesakām izmantot minerālu grunti, savukārt, ja siena ir no ķieģeļiem, iesakām izmantot akrila grunti. Uzklājiet gruntēšanas līdzekli, izmantojot krāsas rulli vai platu otu – svarīgi, lai tai ir mīksti sari un līdzeklis tiek uzklāts vienmērīgi. Ja nepieciešams, klājiet to divos slāņos!

Apmetuma maisījuma sagatavošana

Kad siena nožuvusi, ķerieties pie apmetuma maisījuma sagatavošanas! Šajā gadījumā atliek vien atgādināt – sekojiet maisījuma lietošanas instrukcijai!

Ja dekoratīvo apmetumu ar reljefu veidosiet mitrā telpā (vannas istaba, virtuve), iesakām izmantot cementa maisījumu, savukārt, ja dekoratīvo apmetumu veidosiet dzīvojamā telpā, iesakām izmantot ģipša maisījumu.

Iesācējs varētu nezināt, taču pastāv dažādu veidu apmetumi – lai izveidotu reljefu, vajadzētu izvēlēties faktūras apmetumu, kas ir īpaši draudzīgs iesācējiem.

Ja šaubāties par savām prasmēm un baidāties kaut ko sajaukt, varat iegādāties arī gatavu apmetuma maisījumu. Šāds maisījums pirms uzklāšanas vien jāsamaisa ar celtniecības mikseri vai koka līsti, un tas ir gatavs lietošanai!

Darbarīku sagatavošana

Kā jau jebkuram apdares darbam, arī apmetuma uzklāšanai, īpaši apmetumam ar reljefu, nepieciešami vairāki instrumenti, kas palīdzēs iegūt vēlamo gala rezultātu. Pamatā noteikti neiztiksiet bez tādiem instrumentiem kā ķelle un dažāda izmēra špāteles. Savukārt, reljefa veidošanai nepieciešamie instrumenti atkarīgi no Jūsu vīzijas – varētu noderēt tādi instrumenti kā rullīši un zīmogi ar jau gatavu rakstu, otas ar cietiem un mīkstiem sariem, sūklīši, polietilēna plēve.

Iespējams, esat nolēmis veidot tādu reljefu, kuru var panākt ne tikai ar instrumentiem, bet arī ar sadzīves priekšmetiem, piemēram, maisiņiem. Ļaujiet vaļu savai iztēlei un pēc tam piemeklējiet atbilstošus rīkus!

Apmetuma uzklāšana

Kad viss ir sagatavots, ķerieties pie svarīgākā! Izmantojot ķelli, uzklājiet uz sienas pirmo apmetuma kārtu. Ja esat iesācējs, iesakām izmantot ķelli ar noapaļotiem stūriem – tas palīdzēs uzklāt apmetumu vienmērīgi.

Reljefa veidošana

Kad pirmā apmetuma kārta uzklāta un nožuvusi, uzklājiet uz sienas otro apmetuma kārtu, veidojot reljefu. Ja šo procesu uztverat kā mākslu un Jums nav konkrēta vīzija par to, kā tas varētu izskatīties, izmantojiet dažādus instrumentus un izmēģiniet dažādus paņēmienus, savukārt, ja vēlaties iegūt precīzu rezultātu, izmantojiet speciālus zīmogus un/vai rullīšus.

Atkarībā no vēlamā gala rezultāta, veiciet spiedošas, viļņveida vai krusteniskas kustības dažādos virzienos. Ielāgojiet – sīks reljefs telpai liks izskatīties plašākai, savukārt liels reljefs liks telpai izskatīties mazākai. Kad reljefs ir gatavs, ļaujiet tam sacietēt! Lai reljefs iederētos telpas kopējā dizainā, beigās varat to nokrāsot, izmantojot krāsas rulli.

Mājokļa remonts ir svarīgs process, kas pieprasa ne tikai laiku un pūles, bet arī finansiālu ieguldījumu. Plānojat atjaunot vai remontēt mājokli, taču pašreiz tam trūkst finanses? Iespējams, var noderēt kredīts dzīvoklim, tomēr atcerieties, ka jebkurš aizdevums ir nopietnas saistības, tādēļ pirms tam izvērtējiet savas iespējas to atmaksāt!