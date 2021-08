Mājaslapas izveide prasa zināšanas, lai izstrādātu tādu vietni, kuru apmeklētājam lietot ir viegli, parocīgi un, protams, arī bez tehniskām ķibelēm. Ja to esi nolēmis veikt saviem spēkiem – lasi un iepazīsties ar 4 ieteikumiem, kā izveidot mājaslapu pašam!

4 ieteikumi, kā izveidot mājaslapu pašam

Izstrādājot vietni savam uzņēmumam, jāņem vērā dažādi faktori. Turpinājumā lasi un uzzini četrus no tiem!

1. Saproti, ko vēlies iegūt ar vietnes palīdzību

Domājot, kā izveidot mājaslapu pašam, sākotnēji ir nepieciešams saprast, ar kādu mērķi plāno izstrādāt vietni. Dažas idejas, kādiem mērķiem tās tiek izstrādātas:



kā portfolio. Tā ir lapa, kurā apkopots paveiktais, pieredze – dažādi uzskatāmi materiāli, kas apliecina kvalitāti; e-komercijas vietne. Tā ir lapa, kas paredzēta pirkumu veicināšanai, integrējot groza funkciju un pilnu produktu, pakalpojumu pirkšanas procesu; informatīva lapa. Vietne, kurā publicēta visa svarīgākā informācija, kas var būt nepieciešama potenciālajam klientam – kontakti, piedāvājumu klāsts, aktualitātes, informācija par speciālistiem/darbiniekiem, bloga sadaļa ar noderīgu informāciju u.c.; u.c.

2. Apskati, ko dara konkurenti

Izpētīt konkurentus ir svarīgi – tas ļaus novērtēt priekšrocības, trūkumus, radīs idejas savas vietnes izstrādei.

3. Izmanto resursus, kas palīdz iegūt nepieciešamās zināšanas

Mājaslapas izveide paša spēkiem bez jebkādām priekšzināšanām ir izaicinoša un, visticamāk, nenesīs vēlamos rezultātus. Tāpēc ieteicams iegūt papildu zināšanas, kas noder vietnes izveidei. To vari paveikt ar dažādu kursu, apmācību, konsultāciju palīdzību.

4. Sāc darīt

Lai vai cik skaisti būtu runāt par šo procesu – ir laiks tam ķerties klāt un sākt darīt! To vari paveikt kopā ar Kebbe IT sniegto online kursu, kas ļauj izveidot efektīvu, mājaslapas izstrādes svarīgākajos komponentos balstītu vietni.

Online kursi mājaslapas izstrādei paša spēkiem pie Kebbe IT

Ja plāno izstrādāt mājaslapu paša spēkiem – ieskaties Kebbe IT speciālistu sagatavotajā online kursā, kur to vari paveikt paša spēkiem. Tā kā mājaslapas izstrādi online kursu laikā vari izveidot bez programmēšanas – to būs iespējams paveikt teju ikvienam.

Kas ir iekļauts kursā?



14 lekcijas un 70 apakšsegmenti. Tās ietver gan teorētiskas lekcijas, gan praktiskus piemērus, kas ļauj vizualizēt procesu. Iespēja paralēli izstrādāt savu vietni. Kursa laikā soli pa solim, iegūstot jaunas zināšanas un tās realizējot praksē, vari izstrādāt savu vietni no A līdz Z paša spēkiem. Pārdotspējīgs gala rezultāts. Šādā veidā izstrādājot vietni, vari būt drošs, ka tā būs pārdotspējīga, uz klientu vēlmēm balstīta, kā rezultātā ieguldījums atmaksāsies.

Uzzini vairāk, kā izveidot mājaslapu pašam, un piesakies online kursam, apmeklējot Kebbeit.lv mājaslapu!