Kā izvēlēties aizdevēju gudri, izmantojot Sortter?

Arvien biežāk ilgstošas krāšanas vietā cilvēki izvēlas īstenot savas ieceres ātrāk ar kredīta palīdzību. Atkarībā no kredīta izmantošanas mērķa, iespējams izvēlēties patēriņa kredītu, auto kredītu, hipotekāro kredītu vai kādu citu aizdevuma veidu, kas palīdzētu finansēt mērķus ātrāk. Vērts paturēt prātā to, ka aizdevumu nosacījumi atšķiras, un ir nepieciešams izpētīt piedāvājumu klāstu un salīdzināt kredītus pirms līguma slēgšanas, lai iespēju robežās samazinātu aizdevuma atmaksas summu.

Kā izvēlēties kredītu pareizi?

Aizdevumu piedāvājumu klāsts ir pietiekoši plašs, lai lielākā daļa kredītņēmēju izvēlētos nevis izpētīt tirgu, bet aizņemtos uzreiz pie pirmā vai otrā aizdevēja. Svarīgi ir apskatīt vairākus piedāvājumus, nevis izvēlēties to, kas ir redzēts televīzijā vai sociālajos tīklos. Ja tomēr apsverat slēgt līgumu ar aizdevēju no reklāmas, izlasiet piedāvājuma sīko druku, jo reklāmas sauklis var krasi atšķirties no aizdevuma reāliem noteikumiem.

Nepaļaujieties uz gada procentu likmes solījumiem, bet izmantojiet kredīta kalkulatoru, lai uzzinātu, kāda summa būs jāmaksā katru mēnesi. Jāņem vērā, ka visprecīzāko informāciju iegūsiet, personīgi vēršoties pie aizdevēja. Plānojiet savus izdevumus un aizņemieties gudri!

Labs veids, kā veikt aizdevumu salīdzināšanu ir - izmantojot Sortter. Līdzīgi kā OCTA kalkulators vai viesnīcu salīdzināšanas platforma Booking, Sortter atlasīs izdevīgākos kredīta piedāvājumus atbilstoši ievadītajiem kritērijiem. Sortter apkopo un regulāri atjauno uzticamāko Latvijas aizdevēju piedāvājumus.

Viss, kas nepieciešams, lai veiktu tirgus apskati, ir doties uz www.sortter.com/lv-lv/ un izvēlēties sev vēlamo kredīta veidu, summu un atmaksas termiņu. Tālāk Sortter gluži kā OCTA kalkulators parādīs sarakstu ar aizdevējiem, kas atbilst izvēlētiem kredīta summas un atmaksas termiņa kritērijiem.

Kam pievērst uzmanību, izvērtējot aizdevuma nosacījumus?

Pievērsiet uzmanību tam, vai līgumā ir paredzēta komisijas maksa par aizdevuma izsniegšanu un darījuma slēgšanu. Administratīvo izmaksu summa var sasniegt pat 100 eiro, labāk par to uzzināt uzreiz pirms līguma slēgšanas.

Pievērsiet uzmanību maksājumu kavējuma nosacījumiem, kā arī, ja plānojat izvēlēties auto kredītu, jāņem vērā, ka bieži vien ir noteikts termiņš, kurā obligāti ir jānopērk auto un jāpiereģistrē CSDD. Auto līzinga gadījumā bieži vien ir nepieciešams pirkt KASKO, līdz ar to ir jārēķinās arī ar šāda veida izmaksām, kas papildus sastāda no dažiem desmitiem līdz pat simtiem eiro.

Protams, viens no galvenajiem kredītu izvēles kritērijiem ir procentu likme. Lai arī sākotnēji, piemēram, 1% gada likme izskatās kā nenozīmīgs skaitlis, atkarībā no kredīta summas, faktiski tas var nozīmēt vairāku simtu eiro atšķirību maksājumos gada griezumā.

Ilgtermiņa aizdevumu īpatnības

Atšķirībā no ātro kredītu devējiem, ilgtermiņa kredītu izsniedzēji parasti ņem vērā kredītņēmēja kredītvēsturi un citus riska faktorus. Bieži vien labāka kredītvēsture nozīmēs arī izdevīgākus aizdevuma nosacījumus. Šis ir viens no iemesliem, kādēļ ir svarīgi aizņemties atbildīgi un izvērtēt savas iespējas atmaksāt aizdevumu, tādējādi negatīvi neietekmējot savas nākotnes kredītņemšanas iespējas.

Neplānotu notikumu gadījumā ir iespējams veikt pārkreditāciju, kas atsevišķos gadījumos var palīdzēt ietaupīt, vai vienoties ar aizdevēju par citiem atmaksas noteikumiem. Tādās situācijās svarīgi ir rīkoties ātri, sazināties ar savu kredītdevēju par situācijas risinājumu, nevis bezgalīgi tīši vai netīši kavēt maksājumus. Pilnīgai sevis nodrošināšanai pret negaidītām dzīves situācijām, kuras varētu ietekmēt spēju atmaksāt kredītu, iespējams izmantot kredītsaistību apdrošināšanu.

Kā aizņemties gudri?

Pirmais solis ceļā uz aizdevumu ir tirgus izpēte. Šeit var palīdzēt Sortter, kur, izvēloties aizdevuma veidu, summu un atmaksas termiņu, iegūsiet pārskatu ar aizdevējiem, kuri atbilst izvēlētiem kritērijiem. Jāatceras, ka publiski pieejamie kredīta kalkulatori ir vispārīgas informācijas ieguves rīks vispārīgai kredītu salīdzināšanai.

Lai iegūtu personalizētu piedāvājumu un uzzinātu, cik tieši nāksies maksāt katru mēnesi un jāatmaksā kopā līguma termiņa beigās, ieteicams iesniegt kredīta pieteikumu izvēlētajam aizdevējam. Pieteikumus iespējams iesniegt vairākiem aizdevējiem, jo tas nav līgums un parasti pieteikumu izskatīšana ir bezmaksas. Ja šķitīs, ka atsūtītais personalizētais piedāvājums neatbilda tam, ko gaidījāt , varēsiet no tā atteikties.