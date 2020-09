Kā izvēlēties auto riepas braukšanai ziemā?

Nokrišņi kombinācijā ar zemu gaisa temperatūru padara braukšanu bīstamu - neatkarīgi no tā, ar kādu transporta līdzekli tiek braukts. Lai palielinātu drošību uz ceļa, svarīgi sagatavot transporta līdzekli sezonai atbilstoši - tas ietver arī labu ziemas riepu izvēli.

Viens no variantiem ir vissezonas riepas, ko var iegādāties arī šeit, - ar tām iespējams braukt visu gadu, tomēr tās noteikti nesniegs tādu drošības līmeni, kā riepas, kas paredzētas tieši ziemas sezonai. Ja regulāri braucat pa sniegotiem, apledojušiem ceļiem, vislabāk izvēlēties kvalitatīvas ziemas riepas.

Turpinājumā daži padomi, kas palīdzēs izvēlēties piemērotāko risinājumu tieši Jūsu vajadzībām.

Apzīmējumi

Izvēloties riepas, svarīgi pievērst uzmanību apzīmējumiem uz tām. Uz ziemas riepām atrodams sniegpārsliņas simbols, savukārt uz vissezonas riepām - burti M+S (Mud +Snow no angļu valodas - dubļi un sniegs).

Ziemas riepu uzbūve

Ziemas riepas tiek izgatavotas no elastīga gumijas materiāla, kas nodrošina lielāku saķeri ar ledu un sniegu. Šo riepām ir lielākas un platākas rievas, kā, piemēram, jau pieminētajām vissezonas riepām.

Atsevišķi riepu modeļi aprīkoti ar radzēm - vēl lielākai saķerei. Riepas ar radzēm īpaši piemērotas braukšanai pa apledojušiem un piesnigušiem lauku ceļiem, tomēr jāņem vērā, ka daudzviet Eiropā ar radžotām riepām pārvietoties aizliegts.

Lai arī sezonai atbilstošu riepu lietošanu nosaka normatīvie akti, tas nav vienīgais iemesls, kādēļ svarīgi izvēlēties sezonai atbilstošas riepas - tas ir svarīgi arī no drošības viedokļa. Labas riepas ir viens no būtiskākajiem drošas braukšanas pamatnoteikumiem - šo faktu noteikti nevajadzētu ignorēt. Dodoties ceļā ar sezonai un laika apstākļiem nepiemērotām riepām, Jūs riskējat ne tikai ar sodu, bet arī ar savu un apkārtējo drošību.

Svarīgākie aspekti, ko ņemt vērā, izvēloties ziemas riepas

Riepas pieejamas plašā izvēlē. Lai izvēlētos labākās, svarīgi pievērst uzmanību vairākiem aspektiem.

Galvenie parametri

Jāpievērš uzmanība galvenajiem parametriem - riepu izmēram (to var uzzināt transportlīdzekļa īpašnieka rokasgrāmatā), bremzēšanas ceļam, rites pretestībai, trokšņu līmenim.

Lai izvēlēties būtu vienkāršāk, vērts ieskatīties neatkarīgo riepu testu rezultātos, kas ļaus gūt priekšstatu par dažādu riepu veiktspēju un kvalitāti kopumā.

Riepu klase

Riepas var iedalīt trīs klasēs - budžeta, ekonomiskās un Premium. To, kādas klases riepas izvēlēties, lielā mērā nosaka auto īpašnieka finansiālās iespējas. Tomēr jāņem vērā, ka uz drošības rēķina taupīt nevajadzētu.

Jaunas vai lietotas auto riepas?

Iespējams iegādāties arī lietotas auto riepas. Tas var šķist ekonomiski izdevīgāk, tomēr ar lietotu riepu iegādi saistās vairāki riski. Pirmkārt, nevar skaidri zināt, kāds ir riepu patiesais stāvoklis, otrkārt - nav zināms, cik ilgi tās lietotas, kādos apstākļos uzglabātas. Līdz ar to lietotu riepu iegāde ir tāda kā laimes spēle.

Riepu uzglabāšana

Kad pienācis laiks mainīt riepas, aktuāls kļūst jautājums par otra riepu komplekta uzglabāšanu. Lai tās pildītu savas funkcijas arī nākamajā sezonā, svarīgi parūpēties par to pareizu uzglabāšanu.

Viena no iespējām ir izmantot auto centru vai auto servisa pakalpojumus. Ja tomēr izvēlaties riepas uzglabāt savā garāžā vai kur citur, jānodrošina pareiza riepu novietošanas pozīcija. Ja uzglabājamās riepas ir bez diskiem, tās jānovieto vertikāli, savukārt, ja riepas plānots uzglabāt ar diskiem, tad piemērotākais būs horizontālais stāvoklis.

Riepu iegāde internetā - kam pievērst uzmanību?

Svarīga ir arī riepu iegādes vieta. Riepas noteikti nevajadzētu pirkt lielveikalos, kur tās vienkārši sakrautas kaudzēs. Vislabāk tomēr dot priekšroku specializētiem veikaliem, kur riepas tiek pareizi uzglabātas un izvietotas.

Riepas iespējams iegādāties arī internetā. Pērkot ziemas riepas interneta veikalā, rūpīgi jāiepazīstas ar visu pieejamo informāciju par riepu specifikāciju un piegādi. Svarīgi arī šo pirkumu veikt uzticamā veikalā, kas nodrošina labu klientu apkalpošanu un augstas kvalitātes preces.

Neatkarīgi no tā, kur iegādājaties riepas, pievērsiet uzmanību arī to derīguma termiņam. Parasti tas ir 5 - 6 gadi no riepu ražošanas brīža - neatkarīgi no tā, vai riepas tikušas izmantotas vai tikai stāvējušas noliktavā.

Kvalitatīvas ziemas riepas ir būtisks aspekts, lai braukšana pa sniegu un ledu būtu maksimāli droša. Sagatavojieties ziemai laicīgi, izvēloties savai automašīnai piemērotākās riepas.