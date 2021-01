Kā izvēlēties cieto disku?

Mūsdienās daudziem cilvēkiem ikdiena saistās ar darbu ar datoru. Datoros iespējams uzglabāt visdažādākos datus, arī informācijas apjoms, ko dators spēj uzglabāt, ir iespaidīgs. Protams, to, cik daudz informācijas dators spēs uzglabāt, ir atkarīgs no cietā diska. Cieto disku izvēle ir diezgan liela, tāpēc izlemt par labu vienam modelim, iespējams, nebūs nemaz tik viegli. Lai izvēle būtu kaut nedaudz vienkāršāka, raksta turpinājumā uzzināsiet vairāk par cietajiem diskiem un to īpašībām.

Iekšējie un ārējie cietie diski

Iespējams, ka bijāt jau dzirdējis par to, ka iekšējie un ārējie cietie diski savā starpā ir atšķirīgi, neskatoties uz to, ka tie pilda daudzas līdzīgas funkcijas. Ar ko atšķiras iekšējie un ārējie cietie diski?

Iekšējais cietais disks ir iestrādāts datora iekšpusē un lielākoties tie nav izņemami laukā. Savukārt ārējais cietais disks ir viegli un ērti pārvietojams un to var savienot ar dažādām ierīcēm.

Vēl jāņem vērā tas, ka iekšējais cietais disks visu informāciju glabā datorā. Gadījumā, ja datoram nākas saskarties ar vīrusiem, tad šo visu iepriekš glabāto informāciju būs grūti vai pat neiespējami atgūt atpakaļ. Savukārt ārējo cieto disku neietekmēs datora vīrusi.

Ja kādā brīdī nolemsiet, ka vēlaties mainīt iekšējo cieto disku, tad jārēķinās, ka tas var nebūt tik vienkārši. Jums būs jāveic noteikti datora atjauninājumi, kas var aizņemt zināmu laiku. Atšķirībā no iekšējā cietā diska, ārējam cietajam diskam nav šādu problēmu. To var pievienot dažādiem datoriem, un nav jāveic nekādi atjauninājumi.

Ja runa ir par cietā diska ātrumu, tad jāsaka, ka šeit pirmo vietu ieņem iekšējie cietie diski, jo tie ir izstrādāti tā, lai darbotos pēc iespējas ātrāk, kā arī tiem ir uzlabota tehnoloģija, kas uzreiz savienojas ar mātesplati un ātri pārsūta vajadzīgos datus. Ārējiem cietajiem diskiem šī procedūra aizņem nedaudz vairāk laika.

Kāda ir atšķirība starp SSD un HDD?

Ja ievāksiet vairāk informācijas par cietajiem diskiem, tad pamanīsiet, ka pastāv divu veidu cietie diski – HDD un SSD. Lai varētu atrast piemērotāko savām vajadzībām, noteikti vajag uzzināt vairāk par katru no cieto disku veidiem un to īpašībām, piemēram:



Ātrums – šajā raksturlielumā SSD cietais disks nepārprotami ieņem pirmo vietu. Ja gribēsiet atvērt failus, tad šī darbība neizņems pat minūti, dažkārt atliek vien pagaidīt pāris sekundes, kad iespējams atvērt visus nepieciešamos failus. Runājot par HDD cietajiem diskiem, failu atvēršanas laiks būs ilgāks kā SSD cietajiem diskiem.

Cena – lai vislabāk varētu salīdzināt cenas starp šiem diviem cietajiem diskiem, jāsalīdzina modeļi ar vienādu gigabaitu skaitu. Šajā salīdzinājumā HDD cieto disku varēs iegādāties par zemāku cenu kā SSD cieto disku.

Jauda – šajā raksturlielumā vadībā izvirzās HDD cietie diski. Šis faktors noteikti būs svarīgs tiem cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar lielu datu apjomu. Taču, ja Jūs ikdienā diezgan maz strādājat ar datoru, kā arī, ja tajā neuzglabājat daudz informācijas, tad Jums pilnībā pietiks ar SSD cieto disku.

Izturība – vislabāko drošību nodrošinās SSD cietie diski, jo tiem nav nevienas kustīgas detaļas. Protams, pret abu veidu cietajiem diskiem ir jāizturas ar vislielāko uzmanību, jo tie tomēr glabā vērtīgus failus un informāciju, tomēr, ja Jūs vēlaties pēc iespējas izturīgāku cieto disku, tad izvēlieties SSD cieto disku.

Troksnis – ir cilvēki, kuriem ir ļoti svarīgi, lai dators strādātu pēc iespējas klusāk. Ja arī Jūs esat šajā sarakstā, tad Jums vajadzētu izvēlēties HDD cieto disku, jo tas rada tikai nelielu troksni. Taču jāņem vērā, ka tas ietekmēs arī cietā diska ātrumu.

Cietos diskus iespējams iegādāties gan datorpreču veikalos, gan arī internetā. Piemēram, interneta veikalā 220.lv atradīsiet savām vajadzībām nepieciešamo cieto disku. Ja Jums tomēr pilnībā nav skaidrs, kādu cieto disku nepieciešams izvēlēties, tad ieteicams konsultēties ar kādu speciālistu vai arī draugu vai paziņu, kuram ir izpratne par šāda veida ierīcēm.