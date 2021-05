Kā izvēlēties piemērotāko OCTA polisi? Salīdzini OCTA polises mindi.lv

Katrs autovadītājs zina – bez derīgas OCTA polises pie stūres sēsties nedrīkst. Ja noticis ceļu satiksmes negadījums, transportlīdzekļa īpašnieks var rēķināties ar to, ka tiks segti zaudējumi cietušajai personai un tās transportlīdzeklim. Par zaudējumu segšanu parūpēsies apdrošinātājs, pasargājot īpašnieku no neparedzētiem izdevumiem. Pirms OCTA polises iegādes, uzzini kā izvēlēties piemērotāko un izdevīgāko auto apdrošināšanas polisi!

OCTA polise Latvijā un ārvalstīs

Viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem autovadītāju vidū, iegādājoties OCTA apdrošināšanu, ir tās derīgums ārpus Latvijas robežām. Latvijā noformēta standartlīguma OCTA polise ir derīga Latvijā un visās Eiropas Ekonomikas zonas valstīs. Savukārt Zaļā karte (Starptautiskais apdrošināšanas līgums) ir obligāta, dodoties uz Baltkrieviju, Krieviju, Ukrainu vai citām Zaļās kartes dalībvalstīm. Zaļā karte darbojas līdzīgi kā OCTA – tā atlīdzina zaudējumus, kas radušies trešajām personām ceļu satiksmes negadījumā.

OCTA polises termiņš

Zaļo karti var iegādāties uz 15 dienām, uz vienu, diviem, trīs vai divpadsmit mēnešiem. Savukārt OCTA ir iespējams iegādāties uz trīs, sešu, deviņu un 12 mēnešu periodu. Taču no 2021. gada 1. jūlija OCTA polisi būs iespējams iegādāties arī 30 dienām. Visbiežāk transportlīdzekļu vadītāji izvēlas pēc iespējas garāku polises termiņu, piemēram, uz 12 mēnešiem, jo gada griezumā polises cena sniegs iespēju ietaupīt!

OCTA papildu segumi

Lai parūpētos par savu un līdzbraucēju drošību uz ceļa, izvērtē arī apdrošinātāju piedāvātos OCTA papildriskus.

• TZR segums

Ne visi autovadītāji zina, ka papildu ērtībām var izvēlēties OCTA ar TZR, kas ir tiešā zaudējumu regulēšana. Tā paredz kompensācijas saņemšanu pie sava apdrošinātāja, nevēršoties pie vainīgās puses apdrošinātāja.

• Diennakts auto palīdzība

Lai justos drošāk, autovadītājiem tiek piedāvāta palīdzība uz ceļa. 24/7 konsultācijas pa telefonu un palīdzība uz ceļa riteņa nomaiņai, auto evakuācijai vai citām neparedzētām situācijām.

• Citi papildu segumi

Neviens autovadītājs nav pasargāts no sadursmes ar meža dzīvnieku vai vējstikla bojājumiem. Viens no izdevīgākajam veidiem, kā izvairīties no neparedzamiem izdevumiem, ir izvēlēties OCTA ar kādu no šiem segumiem.

Svarīgi ņemt vērā, ka OCTA papildpakalpojumi noteikti ir ļoti izdevīgi, ja auto ir vecāks par 20 gadiem, kuram nav iespējams iegādāties KASKO. OCTA papildpakalpojumi šāda vecuma auto ļauj izvairīties no neparedzētiem izdevumiem, piemēram, tādās situācijas, ja notikusi sadursme ar meža dzīvnieku vai akmens trāpījis vējstiklā.

OCTA polises cenu salīdzināšana

Pirms polises iegādes ir svarīgi salīdzināt visu apdrošinātāju piedāvājumus, lai izvēlētos sev piemērotāko un izdevīgāko polisi. Lai OCTA polišu salīdzināšanu un iegādi ievērojami atvieglotu, palīgā nāk virtuālā finanšu asistente Mindi.

Mindi.lv atradīsi OCTA cenas kalkulatoru un varēsi iegādāties patiesi izdevīgāko polisi. Turklāt par katru pirkumu Mindi saņemsi lojalitātes punktus, kurus varēsi apmainīt pret Wolt, CityBee, Biļešu Paradīzes un citiem populāriem pakalpojumiem!