Kā kopt matus vasarā: daži noderīgi padomi

Vasaras sezonā īpaši jāpielāgo ne tikai ķermeņa, bet arī matu kopšanas paradumi, lai saglabātu tos veselīgus, skaistus un pasargātu no saules, smiltīm, vēja un ūdens ietekmes. Kam pievērst uzmanību vasarā rūpējoties par dabas doto rotu – matiem? Esam apkopojuši dažus padomus, kas var noderēt arī jums.

Lietojiet profesionālus līdzekļus matu kopšanai

Vasara ir īstais laiks, kad pārskatīt un papildināt savu matu kosmētikas klāstu. Labākā izvēle būs profesionāli līdzekļi matu kopšanai, jo tie ir bagāti ar aktīvām un vērtīgām sastāvdaļām. Tās sniegs matiem vasarā tik vajadzīgo kopšanu, aizsardzību un mitrināšanu. Matu un galvas ādas mitrināšana ir ļoti būtiska, jo karstā un saulainā laikā mati var palikt sausi, lūztoši un neveselīgi. Neaizmirstiet par kopjošiem balzāmiem, krēmiem vai matu eļļām, kas atjaunos un spēcinās matus. Ja mati ir krāsoti, tad piemeklējiet atbilstošus kopšanas un aizsardzības līdzekļus, kas mazinās krāsas izbalēšanu.

Biežāk ļaujiet matiem izžūt dabiski

Šis ir labs laiks, kad sniegt matiem atpūtu no biežās veidošanas ar fēnu, taisnotāju un citām ierīcēm. Ja nesteidzaties, atļaujiet matiem izžūt dabiskā veidā. Iespējams, būsiet pārsteigti, cik labi jums piestāv šāda frizūra – tā iederēsies pludmalē, brīvdienu izbraucienā vai dārza ballītē. Ja tomēr tam nepietiek laika, labāk izmantojiet vēsāku fēna režīmu un noteikti lietojiet matu kosmētiku, kas pasargā no karstuma ietekmes.

Aizsargājiet matus no UV stariem

No saules ultravioletajiem stariem vasarā jāpasargā ne tikai āda, bet arī mati. Tāpēc ieteicami ir līdzekļi matu kopšanai ar UV aizsardzību. Daudzi zīmoli piedāvā speciālas “sun protection” matu kosmētikas līnijas, kurās iekļauti dažādi produkti – šampūni, kondicionieri, eļļas, maskas u. c. Ražotāji parūpējušies par tiešām plašu un daudzveidīgu klāstu, tāpēc nebūs grūtību atrast savam matu tipam piemērotus līdzekļus ar saules aizsargfiltriem.

Rūpējieties arī par galvas ādu

Izvēloties līdzekļus matu kopšanai un pielāgojot aprūpes rutīnu, parasti domājam tikai par matiem, bet aizmirstam par galvas ādu. Tās veselība ir ļoti būtiska un cieši saistīta ar matu stāvokli. Neveselā galvas ādā nevar izaugt skaisti un spēcīgi mati. Vasarā galvas āda var ciest no sausuma, lobīties, niezēt. Tāpēc nepieciešams galvas ādu mitrināt, attīrīt un atjaunot. Tam var izmantot speciālus dziļas iedarbības serumus un fluīdus, kas paredzēti tieši galvas ādas kopšanai. Vasarā arī galva pastiprināti svīst, uz tās sakrājas putekļi, netīrumi, smiltis, tāpēc mazgāšanas laikā jāpadomā par aktīvāku galvas ādas attīrīšanu, piemēram, ar masāžas suku vai kādu speciālu pīlinga līdzekli.

Vasarā neaizmirstiet par galvassegu

Viens no vasarā neaizstājamiem aksesuāriem ir platmale, lakats vai cita galvassega, kas ne tikai pasargās no pārkaršanas un aizēnos seju, bet arī aizsargās matus no pārmērīgas saules ietekmes. Ja neesat galvassegu cienītājs un nevēlaties tās nēsāt ikdienā, tad vismaz atcerieties par to pludmalē, kur saule, vējš un smiltis uz ķermeni un tajā skaitā matiem iedarbojas visintensīvāk.