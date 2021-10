Kā pārbaudīt savas ziemas riepas?

Ziemas periods auto vadītājiem ir visdarbīgākais, jo vasaras riepas ir nepieciešams nomainīt pret ziemas riepām. Latvijas laikapstākļi ir neparedzami, tādēļ reizēm nākas veikt riepu maiņu jau ātrāk nekā 1. decembrī, kad ziemas riepu maiņa Latvijā ir obligāta. Visiem automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3 500 kg ir jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām laika periodā no 1. decembra līdz 1. martam. Taču pirms ziemas riepu uzlikšanas nepieciešams pārbaudīt, vai tās ir derīgas un braukšanai drošas!

Kam jāpievērš uzmanība?

Protektors:

Vieglo auto ziemas riepu minimālais protektora dziļums ir 4 mm, ja tas ir mazāks par atļauto minimālo protektora dziļumu, ir nepieciešams veikt riepu maiņu. Otra pazīme, kam būtu jāpievērš uzmanība ir uz riepas protektora parādījušies nolietojuma indikatori (nelielas gumijas josliņas, kas atrodas ūdens rievās), kas liecina par to, ka būtu nepieciešams iegādāties jaunas ziemas riepas. Ja tomēr ir šaubas par riepu kvalitāti un atbilstību ziemas apstākļiem, pievērsiet uzmanību uz riepas sāna esošajai atzīmei, kur iespējams redzēt nodiluma indikatoru.

Tāpat uzmanība jāpievērš arī riepu vecumam:

Ieteicams neizmantot riepas, kas vecākas par deviņiem, desmit gadiem, jo braucot gan nodilst protektors, gan laika gaitā riepu gumija zaudē savas īpašības. Riepas ražošanas laiks norādīts uz katras riepas ārējās malas. Parasti kvadrātā vai aplī redzami četri cipari – pirmie divi ir gada nedēļa, bet pēdējie divi – gads, kad riepa ražota.

Riepas veselība:

Obligāti pirms riepu uzstādīšanas jāpārliecinās vai riepā nav kādi redzami bojājumi vai iestrēguši priekšmeti. Ja jūs redzat tos, riepas ir jānomaina. Bet, ja šādu priekšmetu nav iespējams viegli izņemt ārā un ir redzams, ka tas ir caurdūris riepu, vislabāk ir to neaiztikt un nodot riepu servisa profesionāļiem.

Nodilusi riepa:

Ja pamaniet, ka riepa ir sākusi nodilt nevienmērīgi, tas var radīt dažādas problēmas – auto var sākt vibrēt, tas braukšanas laikā var kļūt nestabils, zaudēt saķeri un var būt novērojama sliktāka automašīnas vadāmība slapjā laikā.

Ļoti svarīga ir nodiluma vieta. Piemēram, ja pamaniet, ka malas ir padilušas tikai priekšējām riepām, iespējams, jūsu automašīnai ir jāveic savirzes regulēšana. Ja protektora centrālā daļa ir nodilusi vairāk nekā ārējās malas, iespējams, ka jūsu riepās ir pārāk liels spiediens. Bet, ja pamaniet, ka riepām ir vietas ar nevienmērīgu nodilumu vai ar nodilumu kādā no riepas daļām, iespējams, riteņu diski ir bojāti un ir jāveic to taisnošana (valcēšana). Dažreiz, nodilums kādā riepas daļā norāda uz to, ka Jūsu auto amortizatori ir nolietoti vai ir problēmas ar piekari.

Parasti tās riepas, kas ir uz velkošās ass, nodilst ātrāk, tāpēc tiek rekomendēts sezonas laikā vismaz vienu reizi riepas norotēt pa asīm.

Pareiza uzlikšana:

Ļoti svarīgi, veicot riepu maiņu, ir pareizi tās uzlikt un nobalansēt. To ieteicams atstāt profesionāļu ziņā un meklēt riepu meistarus, nevis veikt darbu pašu spēkiem. Gadījumā, ja meklējiet auto riepu meistarus Rīgā, riepas.lv būtu viens no risinājumiem. Pieteikt servisa apmeklējumu variet šeit.

Nobeigumā:

Latvijā ir diezgan satraucoši statistikas dati par izmantoto riepu kvalitāti vieglajām automašīnām. Pēc Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas (CSDD) datiem, Latvijā 7% jeb vairāk kā 10 000 no tehniskajā apskatē pārbaudītajiem auto tika konstatētas neatbilstoša dziļuma protektori riepām un riepu vecums vidēji ir ap 10 gadiem.

Lai neapdraudētu sevi un citus arī mēs aicinām iegādāties riepas kas nav vecākas par 5 gadiem un lietot riepas, kurām protektora atlikums ir pietiekošs, jo Jūsu un Jūsu ģimenes dzīvības ir krietni vērtīgākas par 50-60 eiro, ko ietaupīsiet par riepu iegādi. Uzticieties kvalitatīvām riepām, jo tās ir vienīgās, kas ir tiešā saskarē ar sniegu un zemi.