Kā plānot savus ikdienas izdevumus?

Prasmīga un gudra izdevumu pārvaldīšana ir labākais veids, kā izvairīties no finansiālām problēmām, bet jāņem vērā, ka tas var būt grūts uzdevums, kas prasīs laiku un pūles. Taču ikdienas izdevumu kontroli var palīdzēt uzlabot plānošana. Tā nodrošinās, ka Jūsu finanses ir sakārtotas un neradīsies situācijas, kad nevarēsit veikt regulāros maksājumus. Turpinājumā uzziniet, kā plānot ikdienas izdevumus vienkāršāk.

Izveidojiet budžetu

Lai arī šī ir jau sen zināma patiesība, budžeta plānošana ir solis, kuru nedrīkst izlaist, ja vēlaties iegūt kontroli pār saviem ienākumiem un izdevumiem. Ir vairākas metodes un risinājumi, kā veidot budžetu – daži cilvēki dod priekšroku viedtālruņu aplikācijām vai programmām datorā, taču varat izmantot arī pierakstu burtnīcu, kurā rūpīgi piefiksēt visus izdevumus.

Pārtrauciet impulsīvo iepirkšanos

Daudziem no mums, dodoties uz veikalu, ir bijušas situācijas, kad iegādājamies vienu vai vairākas preces, kuras tajā brīdī šķita kārdinošas, taču, atnākot mājās, saprotam, ka bez tām varējām iztikt.

Impulsīvā iepirkšanās ir problēma, ar kuru cīnās daudzi cilvēki, un tas ir arī viens no izplatītiem iemesliem, kādēļ bieži vien nespējam iekļauties savā budžetā.

Lai ar to cīnītos, ir jāmeklē risinājumi. Viens no tiem varētu būt pēc iespējas retāka tirdzniecības vietu apmeklēšana. Turklāt, ejot uz veikalu, līdzi ņemiet rūpīgi izveidotu produktu sarakstu un pērciet tikai to, kas tajā minēts. Tāpat vienmēr, kad vēlaties iegādāties ko neplānotu, pajautājiet sev – “vai man to tiešām vajag?”

Kontrolējiet savus parādus

Mūsdienās tikai retajam cilvēkam nav neviena aktīva aizdevuma. Tos izmantojam dažādām vajadzībām – gan plānotiem, gan neplānotiem izdevumiem, un ir dažādi finansējuma veidi, kas piemēroti atšķirīgiem mērķiem, par kuriem vairāk varat izlasīt šajā mājas lapā.

Laba metode, lai kontrolētu aizņemšanos, ir, raudzīties, lai to ikmēneša maksājumu apjoms nepārsniegtu 20% no Jūsu ienākumiem.

Pārraugiet ar mājokli saistītās izmaksas

Viena no plašākajām ikdienas izdevumu kategorijām ir saistītas ar mājokli. Lai arī daži maksājumi vai pirkumi var šķist pavisam nelieli, laika gaitā tie sakrājas, veidojot apjomīgu summu, kas savukārt padara finansiālo situāciju nestabilu. Padomājiet par sekojošu izmaksu apjomu:



TV un straumēšanas servisi (Netflix, Spotify, maksas kanāli, viedtelevīzija un citi);

Interneta pakalpojumi;

Apkures, ūdens un elektrības lietošana mājoklī;

Telefona rēķini.

Jums nav obligāti jāatsakās no šiem pakalpojumiem, it īpaši, ja tie ikdienā tiek daudz izmantoti un ir svarīgi, taču, iespējams, ir vērts aplūkot alternatīvas, piemēram, izpētīt, kādas cenas piedāvā citi pakalpojumu sniedzēji. Šī ir metode, kā samazināt ikmēneša izmaksas pat par vairākiem desmitiem eiro.

Izdevumu kontrole ārpus mājas

Situācijai normalizējoties, daudzi no mums atkal atsāks doties uz birojiem, apmeklēt sporta zāles, skaistumkopšanas salonus un baudīt maltītes ārpus mājas. Tas savukārt nozīmē papildu izmaksas. Ir svarīgi kontrolēt izdevumus ne tikai mājās, bet arī, dodoties ikdienas gaitās. Nosakiet tēriņu limitu un centieties pie tā turēties. Ja, piemēram, draugi aicina doties kārtējās kopīgās vakariņās, taču Jūsu budžets saka “nē”, varbūt šoreiz gudrāk būtu palikt mājās.

Izvērtējiet, cik saprātīgas ir Jūsu mājokļa īres izmaksas

Liela daļa cilvēku šobrīd īrē mājokli, un, kā zināms, to cenas pakāpeniski pieaug. Tas nozīmē, ka rūpīgāk jāpārdomā, kā šie izdevumi iekļausies Jūsu budžeta plānā. Vērtīga stratēģija ir raudzīties, lai ikmēneša īre un komunālie maksājumi nepārsniegtu trešo vai ceturto daļu no ienākumiem. Protams, to ne vienmēr izdodas nodrošināt, taču, dzīvojot pēc šī principa, ikdienas izmaksu plānošana būs ievērojami vieglāka.

Lētākas alternatīvas, kā tērēt naudu

Ir saprotams, ka ikviens no mums vēlas ik pa laikam atpūsties un baudīt dzīvi vai nodarboties ar hobijiem. Un tas viss var prasīt naudu. Taču, pielietojot mazliet radošuma un veicot izpēti, izdevumus iespējams samazināt.

Piemēram, tā vietā, lai pirktu grāmatas, aizņemieties tās no draugiem vai atrodiet bibliotēkā. Nepērciet ūdeni plastmasas pudelēs, bet iegādājieties atkārtoti uzpildāmu pudeli. Tā vietā, lai, ejot uz darbu, pusdienotu kafejnīcā, mēģiniet izplānot un pagatavot maltītes iepriekš, lai paņemtu tās līdzi.

Šie ir tikai daži paņēmieni, kā samazināt ikdienas izdevumus. Taču pats svarīgākais šajā procesā ir regulāra budžeta pārraudzīšana un pārliecināšanās, ka sekojat sākotnējam plānam.