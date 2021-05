Kā rīkoties ja gudrības zobs sāk apgrūtināt ikdienas gaitas?

Gudrības zobi ir tie zobi, kuri cilvēkam parādās visvēlāk – ja tie vispār parādās. Tie atrodas vistālākajā vietā zobu rindā, un mūsdienās tiem vairs nav lielas nozīmes cilvēka ikdienā. Evolūcijas gaitā šie zobi vairs neko daudz nedod.

Ir uzskats, ka agrāk šie zobi bija nepieciešami vienkārši tāpēc, lai pārējie zobi tik ātri nenolietotos. Tomēr jāņem vērā, ka senos laikos nebija praktiski nekādas zobu kopšanas un mutes higiēnas, kā arī zobārstniecība vēl neeksistēja. Mūsdienās zobārstniecība ir diezgan attīstīta, jo pat zaudēta zoba vietā var iegūt jaunu – ar zobu implantu palīdzību.

Gudrības zobi mūsdienās

Tā kā cilvēkam šie zobi vairs nav vajadzīgi, bet tie joprojām atrodas mutē, tad rodas jautājums – ko ar tiem iesākt? Dažiem cilvēkiem šie zobi nesagādā nekādas problēmas, jo tie nekad tā arī neizaug. Tomēr tie noteikti rada problēmas, ja tie sāk augt.

Gudrības zobi var sākt augt jebkurā brīdī – nav viena vecuma vai konkrētu apstākļu, kad tas notiek. To arī iepriekš nevar paredzēt. Taču gudrības zobu augšana vienmēr saistās ar sāpēm un problēmām, tāpēc mūsdienās ir risinājumi arī tajos gadījumos, kad gudrības zobs pat nav parādījies – nav jāgaida, kamēr tas parādās, lai no tā atbrīvotos.

Vai obligāti jāatbrīvojas no gudrības zobiem?

Nē, nav obligāti no tiem jāatbrīvojas, taču tas ir ieteicams. Ja gudrības zobi nesāk nākt ārā un sāpēt, tad vari nesteigties un izdarīt to tad, kad ir laiks un nauda. Ja sagaidīsi brīdi, kad tie sāk nākt, tad gan vajadzētu no tiem pēc iespējas ātrāk tikt vaļā.

Ja gudrības zobi nav sākuši nākt, tos var izoperēt vai izgriezt. Ķirurgs to veiks ātri un nesāpīgi. Kāpēc ir labi, ja tos izgriež vēl pirms tie sāk nākt? Jo tad tie nesāk bīdīt pārējos zobus, kas var notikt. Tā kā gudrības zobiem parasti nav pietiekami daudz vietas žoklī, tie var stumties virsū pārējiem zobiem, attiecīgi tos traumējot.

Ja gudrības zobs jau ir sācis nākt, tad to var vai nu izgriezt, ja tas redzams tikai nedaudz vai arī izraut. Parasti gudrības zobu nākšanas laikā jūtamas sāpes, var būt arī paaugstināta temperatūra, tomēr daži pat nepamana, ka šie zobi sākuši nākt. Teorētiski vari arī neko nedarīt, ja gudrības zobi nesāp un tiem it kā ir pietiekami daudz vietas, tomēr atceries, ka šie zobi nav tā īsti derīgi un nepieciešami, kā arī tie var radīt problēmas.

Kādas problēmas rada gudrības zobi?

Kā jau iepriekš minēts – gudrības zobiem parasti nav vietas, tāpēc tie var traucēt esošajiem zobiem, kuri tomēr ir daudz svarīgāki un vajadzīgāki. Gudrības zobi var izbojāt tavu taisno zobu rindu – ja gudrības zobi pilnībā iznāks, tavi esošie zobi var kļūt šķībi, un ja tu iepriekš esi zobus taisnojis, piemēram, ar breketēm, tad negribēsies laist vējā gan ieguldīto darbu, gan naudu, ļaujot gudrības zobiem brīvi iznākt.

Vēl viena gudrības zobu problēma ir kariess un zobu bojāšanās, jo tā kā šie zobi atrodas tik tālu, ir visai grūti tiem piekļūt tos tīrot. Tāpēc tie bieži vien tiek bojāti. Arī zobārstam nav viegli šiem zobiem piekļūt, lai tos labotu, tāpēc iznākuši gudrības zobi radīs vairāk problēmu nekā ieguvumu.