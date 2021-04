Diezgan liela daļa cilvēku izmanto Latvijas labvēlīgo klimatu, lai siltumnīcā varētu audzēt nepieciešamās lietas, piemēram, gurķus, tomātus, dažādus garšaugus, kā arī puķes un pat ogas. Tomēr, lai siltumnīcā kārotie augi augtu pēc iespējas labāk un no tiem varētu iegūt labu ražu, ir nepieciešams pielikt zināmas pūles.

Svarīgi ir izvēlēties pareizās sēklas, kā arī piemērotu vietu stādu audzēšanai, pirms tie dodas uz siltumnīcu. Tomēr vissvarīgāk ir pareizi sagatavot siltumnīcu jaunajai sezonai. Raksta turpinājumā būs minēti pāris padomi, kā sagatavot siltumnīcu, lai tajā pēc iespējas labāk augtu vēlamās lietas.

Siltumnīcas seguma apsekošana

Gadiem ejot, siltumnīcas segums nokalpo, tāpēc tas ir jāatjauno. Pirms augu stādīšanas siltumnīcā noteikti vajadzētu to apsekot un pārliecināties, ka siltumnīcai nav būtisku defektu, kas varētu kaitēt ražai.

Ja Jūsu siltumnīcai ir nepieciešams mainīt segumu, tad tas jādara pēc iespējas ātrāk, jau pavasarī. Ļoti labs variants būs polikarbonāta segums.

Polikarbonāta siltumnīcas ir izturīgākas par plēves siltumnīcām, tāpēc kalpos ilgāk. Ja arī siltumnīcas karkass ir jāmaina, tad vislabāk būs iegadāties jau gatavu siltumnīcu, jo tas ietaupīs laiku un varēsiet ātrāk darboties siltumnīcā. Polikarbonāta siltumnīcu var iegādāties arī šeit, interneta veikalā 220.lv.

Zemes maiņa

Lai raža izdotos pēc iespējas labāka, siltumnīcā nepieciešams mainīt zemi. Dažādi speciālisti uzskata, ka to nepieciešams darīt pat reizi divos gados. Zemes mainīšanai ir vairāki plusi.

Pirmkārt, jauna augsne būs daudz auglīgāka. Otrkārt, vecajā augsnē vairs nav tik daudz uzturvielu un tajā iespējams ir dažādas augu slimības un kaitēkļi. Nomainot augsni, Jūs atbrīvosiet siltumnīcu no nevēlamām lietām.

Grunts maiņa

Reizi pāris gados speciālisti iesaka nomainīt arī grunti. Kā saprast, kad ir īstais laiks to darīt? Jums nepieciešams paņemt rokās nedaudz grunts un pavērot, kāda tā izskatās. Ja grunts ir irdena un tā atgādina drupačas, tad to nav nepieciešams mainīt. Šāda grunts norāda uz to, ka tā ir vēl pietiekama laba un veselīga.

Savukārt, ja zeme ir saplakusi, tā ir jānomaina. Tāpat arī pēc pēdējām ražām var pateikt, ka ir pienācis laiks mainīt grunti. Ja ražas pēdējos gados ir samazinājušās, tad tas norāda uz sliktu grunts kvalitāti.

Siltumnīcas konstrukcijas tīrīšana

Lai raža izdotos laba un veselīga, ir svarīgi nodrošināt pietiekami labu higiēnu siltumnīcā. Pirms gatavošanās jaunajai sezonai noteikti ir jāiztīra visas siltumnīcas konstrukcijas. Šis varētu būt visai laikietilpīgs, tomēr ļoti svarīgs darbs.

Tīrīšanas procesā noteikti jāizmanto tikai ekoloģiski tīrīšanas līdzekļi. Izmantojot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, Jūs riskējat, ka tie nonāks augsnē, līdz ar to ietekmēs ražas augšanu un kvalitāti.

Siltumnīcas apkārtnes sakopšana

Lai raža izdotos laba un kvalitatīva, nepietiek tikai ar siltumnīcas iekšpuses sakopšanu. Nepieciešams sakopt arī ārējo vidi vismaz 2 metru rādiusā ap siltumnīcu. Ja pie siltumnīcas aug krūmi, tad tos vajadzētu nozāģēt, jo tie var gan sabojāt siltumnīcas segumu, gan aizsegt saules gaismu, kas augiem ir ļoti nepieciešama.

Tāpat nepieciešams savākt nokritušās koku lapas, ja tas nav jau izdarīts rudenī. Lai siltumnīcā nerastos dažādas slimības, ir jāpiedomā arī pie darba apģērba un instrumentu tīrības.

Mitruma nodrošināšana siltumnīcā

Ja ziemas laikā siltumnīca bija atsegta, tad, visticamāk, tā ir uzkrājusi pietiekami daudz mitruma. Tomēr, ja tā nebija atsegta, tad ir jāparūpējas par pietiekamu mitruma nodrošināšanu, lai augi labāk augtu.

Pirms stādu stādīšanas nepieciešams pietiekami daudz salaistīt augsni, jo tikai mitrā augsnē varēs izaudzēt augus.

Darbarīki un instrumenti

Lai varētu veiksmīgi sagatavotu siltumnīcu jaunajai sezonai, būs nepieciešami vairāki darbarīki, piemēram, lāpsta un grābeklis. Ja nepieciešams labot siltumnīcas karkasu, tad noderēs arī instrumenti, piemēram, āmurs, cirvis, mērlente. Dažādi instrumenti interneta veikalos ir pieejami plašā klāstā un par izdevīgām cenām. Tāpēc, ja Jums ir nepieciešams iegādāties jaunus instrumentus, tad noteikti ielūkojieties interneta veikalā 220.lv.

Tur atradīsiet ne tikai instrumentus, bet arī citas saimniecībā nepieciešamas lietas, piemēram, dārza ķerras.