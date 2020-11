Kā sagatavoties Ziemassvētkiem laicīgi – 5 lietderīgi ieteikumi

Lai gan vairums cilvēku nereti atliek Ziemassvētku iepirkšanos uz pašu pēdējo brīdi, tā nudien nav pati spožākā ideja. Pirmsvētku laiks nozīmē pārpildītus veikalus, garas rindas, kā arī steigas pilnus skrējienus pa pilsētas ielām, kas visbiežāk rezultējas pārgurumā un stresā.

Kā izvairīties no šīm nepatīkamajām emocijām? Risinājums ir skaidrs – ziemas saulgriežu svinēšanai vislabāk ir sagatavoties laicīgi. Taču, kā to izdarīt? Jūsu uzmanībai 5 lietderīgi ieteikumi ikgadējā svētku sagatavošanās maratona atvieglošanai.

Kārtīgi izplānojiet savu budžetu

Pirmais un viens no svarīgākajiem noteikumiem priekšlaicīgam un veiksmīgam svētku sagatavošanās procesam ir kārtīgi izplānot savu svētku budžetu. Tēriņu ieplānošanu būtu ieteicams veikt vismaz mēnesi pirms lielā notikuma, jo tas palīdzēs saprast, cik daudz līdzekļu varat atvēlēt svētku gaisotnes nodrošināšanai un cik daudz naudiņas vēl nepieciešams atlikt.

Kādēļ laicīga budžeta plānošana ir tik būtiska? Nosakot savu ikgadējo svētku tēriņu slieksni un izvairoties no finanšu plānošanas pēdējā brīdī, Jūs palīdzēsiet sev veiksmīgi izvairīties no pārtērēšanās un papildu nodrošinājuma meklējumiem, kas nereti rezultējas ar papildu saistību ieguvi, kādā no banku vai nebanku kredītiestādēm.

Izveidojiet svētku iepirkšanās sarakstu

Nākamais solis ceļā uz svētkiem bez haosa ir svētku iepirkšanās saraksta izveidošana. Piekritīsiet – nav nekā trakāka par haotisku iepirkšanos, kas prasa ne tikai nesamērīgi daudz laika, bet arī Jūsu pacietības izsīkšanu, kā arī neplānotus pēdējā brīža tēriņus. Svētku iepirkšanās saraksta izveidi būtu ieteicams balstīt uz jau iepriekš izplānoto budžeta ietilpību.

Izvairieties no lietām, bez kurām noteikti var iztikt un atcerieties, ka arī lēmumus par svētku dāvanu iegādi būtu silti ieteicams veikt jau iepriekš. Noskaidrojiet ģimenes locekļu un draugu vēlmes laicīgi, kā arī centieties pamatot dāvanas izvēli uz pārsteiguma lietderības pamata – dāvanai jebkurā gadījumā ir jābūt noderīgai un ērti izmantojamai ikdienas dzīvē.

Iepērcieties tiešsaistes režīmā

Lai īpašās Ziemassvētku dāvanas meklējumi neizvērstos stresainā skrējienā pa cilvēku piepildītajiem lielveikalu gaiteņiem, izmantojiet mūsdienu priekšrocības un iepērcieties internetā! Šāda rīcība ietaupīs ne tikai Jūsu naudu, bet arī līdzekļus.

Atlaižu maratoni pirmssvētku laikā tiešsaistes veikalos ir ierasta prakse, kas atļauj cilvēkiem iegādāties nepieciešamās preces bez steigas un ilgstošas stāvēšanas rindā.

Arī opcija saņemt izvēlētos pirkumus līdz pat mājas durvīm ievērojami atvieglos Jūsu sagatavošanās un plānošanas procesu. Veiciet pārdomātus lēmumus un iepērcieties gudri!

Izmantojiet dāvanu iesaiņošanas pakalpojumus

Kad Ziemassvētku dāvanas jau esat sarūpējis, laiks padomāt par to atbilstošu iesaiņošanu. Dāvanu iesaiņošanas process nereti ievelkas, jo pievilcīga noformējuma izveidošana parasti aizņemt vairāk laika nekā sākotnēji plānots. Kādēļ gan neatstāt šo laikietilpīgo uzdevumu profesionāļu rokās?

Izmantojiet internetā pieejamos meklēšanas rīkus, lai atrastu Jums tuvāko dāvanu iesaiņošanas servisu. Protams, tas prasīs papildu līdzekļus, taču šie tēriņi ir patiesi lietderīgi, lai ietaupītu savu dārgo laiku un nelauzītu galvu par to, kā vislabāk iesaiņot un ar ko dekorēt iesaiņoto pārsteigumu.

Šādi dāvanu iesaiņošanas pakalpojumi pirmssvētku laikā visbiežāk ir pieejami arī iepērkoties tiešsaistē. Piepildiet savu virtuālo iepirkumu grozu, atzīmējiet opciju par konkrēta vai visu pirkumu iesaiņošanu un saņemiet savas iesaiņotās dāvanas jau pilnībā gatavas likšanai zem eglītes. Ērti, vienkārši un ātri!

Neatlieciet dekorēšanu uz pēdējo brīdi

Arī svētku telpu noformējuma izveidi nevajadzētu atlikt uz pirmssvētku dienu. Diena pirms svētkiem visbiežāk ir neprognozējama, tāpēc dekorēšanas pasākumu atlikšana var rezultāties milzīgā skrējienā pa Jūsu dzīvojamo platību, lai paspētu visus vēl neizdarītos darbiņus. Kurus dekorēšanas darbus iespējams veikt priekšlaicīgi? Izvietojiet Ziemassvētku lampiņas, noformējiet telpu ar egļu zariem vai Ziemassvētku vainagiem, parūpējieties par nelieliem svētku akcentiem katrā no telpām, lai radītu patiesi maģisku svētku sajūtu.

Dekorēšanas entuziasti ziemas saulgriežu svinētājiem iesaka pievērst uzmanību arī dažnedažādām Ziemassvētku eglīšu alternatīvām, kas savukārt atvieglos Jūsu ikdienu pēc svētku periodā. Eglītes, kas veidotas no mākslīgā materiāla vai arī, piemēram, koka vai eglīšu lampiņām, palīdzēs izvairīties no ikdienišķajiem uzkopšanas darbiem, ko izraisa eglīšu nobirušās skujas.

Lai nepalaistu garām visizdevīgākos svētku piedāvājumus un atrastu lieliskus svētku pārsteigumus ikvienam ģimenes loceklim, noteikti iegriezieties interneta veikalā 220.lv. Atcerieties – laicīga sagatavošanās svētkiem nozīmē mazāk stresa un vairāk mierpilnu brīžu kopā ar mīļajiem.