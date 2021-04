Kā uzveikt pavasara nogurumu?

Pavasaris ir brīnišķīgs gadalaiks, kas pēc garās un tumšās ziemas nāk ar sauli, siltumu, gaismu un… nogurumu. Pavasara nogurums ir dabisks šī skaistā gadalaika pavadonis. Tas ir arī saprotams – visas organisma rezerves un resursi tikai iztērēti, lai pārlaistu gada tumšāko un aukstāko posmu. Tad kā uzveikt šo pavasara nogurumu? Atbildi slēpj vitamīni un minerālvielas!

Sabalansēta uztura noslēpums

To, cik patiess ir daudzu medicīnas speciālistu aicinājums izvēlēties pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu, skaidri pierāda mūsu pašsajūta. Vasarā un rudenī ēdienkartē dabiski nonāk daudz vairāk sezonālo augļu, ogu un dārzeņu, kas dabiski ir bagāti ar vitamīniem. Savukārt ziemā svaigi produkti nav pieejami. Un, kaut arī veikalu plauktos šis tas it kā vitamīniem bagāts ir atrodams, jāatceras, ka vitamīnu sastāvs svaigos produktos ar laiku mazinās. Piemēram, ziemā ābolos vitamīns C būs teju pazudis un, ja vēlaties to uzņemt, drošāk tas būs ar skābētiem kāpostiem, kuros piedevām būs arī vitamīns A, kalcijs, dzelzs un pat nedaudz vitamīns B.

Vienkārši paņēmieni pavasara noguruma uzveikšanai Sakārtots uzturs – pēc garās ziemas vitamīni un minerālvielas noteikti ir uz izsīkšanas robežas. Pielūkojiet, lai jūsu pavasara ēdienkarte būtu krāsaina un bagātīga, izmantojiet katru iespēju baudīt svaigu ražu – pirmos lokus, lakšus, kļavu un bērzu sulas u.tml.



Kustības – dienas kļūst garākas, tādēļ arī vakaros vēl ir gaišs un pastaigām piemērots laiks. Pastāv uzskats, ka desmit tūkstoši soļu ir optimāls dienas veikums. Ja lietojat viedtālruni, iespējams, tas jūsu soļus jau sen automātiski uzskaita.

Ūdens – pietiekams daudzums šķidruma palīdzēs organismam atgūt dzīvessparu.

Miegs – pavērojiet, vai organisms nevēlas pārkārtot dienas režīmu – kad no rītiem saules kļūst vairāk, nereti mēs sākam mosties agrāk. Kāpēc ne? Vien pielūkojiet, lai naktsmieram tiktu atvēlēts pietiekami daudz laika.

Emocionālā labsajūta – pavasaris ir iespēja veikt tīrīšanu ne tikai mājoklī, bet arī galvā un jūtu pasaulē. Varbūt ir kāds balasts, no kā dzīvē jāatbrīvojas?

Vitamīns D – visticamāk, tumšā ziema būs izsūkusi pēdējās šī vitamīna paliekas. Noteikti ieteicams veikt analīzes un noskaidrot vitamīna līmeni asinīs.

Dzelzs – dzelzi saturošu produktu iekļaušana ēdienkartē vienmēr ir laba doma.

Kā vienmēr – viss ģeniālais ir vienkāršs – kustieties, ēdiet sabalansēti, daudzveidīgi un veselīgi, izgulieties un parūpējieties par savu mentālo veselību. Un pavasaris nesīs vienīgi prieku!



