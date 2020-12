Kā viedi izvēlēties labāko OCTA polises piedāvājumu?

Jau 23 gadus Latvijā transportlīdzekļu īpašniekiem ir jāiegādājas obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise jeb OCTA polise. Ņemot vērā to, ka OCTA polises segums ir noteikts likumā, lielākajai daļai autovadītāju noteicošais kritērijs, izvēloties, kur iegādāties OCTA polisi, ir tās cena. Tomēr papildus lētākās cenas meklējumam autovadītājiem ir vērts nedaudz detalizētāk izpētīt un iepazīties ar niansēm jeb papildu pakalpojumiem, kas var būt iekļauti OCTA polises segumā. Dažu eiro atšķirība polises cenā var nodrošināt ievērojamu papildu finansiālo aizsardzību, kā arī būtiski ietaupīt laiku, kārtojot formalitātes pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Autovadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšana bez papildu maksas

Arī pieredzējušiem un apzinīgiem autobraucējiem var gadīties ķibeles uz ceļa. Nogurums, aizdomāšanās vai novēršanās no ceļa pat uz sekundi var kļūt par iemeslu ceļu satiksmes negadījumam. Domāt par negadījumiem vai tā sekām nav patīkami, tomēr ir svarīgi parūpēties par to, lai arī šādā situācijā ģimenei un tuviniekiem tiek nodrošināts kāds finansiālais atbalsts. Iegādājoties apdrošināšanas sabiedrības ERGO OCTA polisi vismaz uz sešiem mēnešiem, tās segumā bez papildu maksas ir iekļauta autovadītāju nelaimes gadījumu apdrošināšana. Tā paredz vienreizējas atlīdzības izmaksu autovadītāja nāves vai invaliditātes gadījumā viņa tuviniekiem gadījumos, kad autovadītājs izraisījis ceļu satiksmes negadījumu. Atkarībā no OCTA polises darbības termiņa tiek noteikta nelaimes gadījuma apdrošinājuma summa jeb maksimālā naudas summa, kas var tikt izmaksāta autovadītāja nāves vai invaliditātes gadījumā. Iegādājoties ERGO OCTA polisi uz sešiem mēnešiem, nelaimes gadījumu apdrošinājuma summa ir 1000 eiro, uz deviņiem mēnešiem – 1500 eiro, savukārt iegādājoties OCTA polisi uz gadu – 2000 eiro. Salīdzinot OCTA polišu cenas, autovadītājiem noteikti ir vērts painteresēties, vai polises segumā ir iekļauta arī autovadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšana!

Kā ietaupīt savu laiku, kārtojot formalitātes pēc ceļu satiksmes negadījuma?

Daudz rūpes un raizes var sagādāt dokumentu kārtošana pēc ceļu satiksmes negadījuma. Gadījumos, kad autovadītājs nav vainīgs ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, bet transportlīdzeklim ir radīti bojājumi, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, viņam ir jāvēršas apdrošināšanas sabiedrībā, kas izsniegusi OCTA polisi personai, kura izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu. Nepieciešamo dokumentu aizpildīšana, došanās pie otras puses apdrošinātāja var prasīt papildu laiku, turklāt ne visos gadījumos cilvēkiem ir zināmas visas nianses, kuras būtu jānorāda, iesniedzot dokumentus apdrošinātājam. Ir labi, ja kāds šādās situācijās var palīdzēt. Klientam noteikti daudz ērtāk būtu, ja šādu lietu kārtošanu varētu uzticēt savai apdrošināšanas sabiedrībai, kurā viņš iegādājies OCTA polisi. Tieši šādu iespēju nodrošina ERGO DubultOCTA polise.

ERGO DubultOCTA polisē iekļauta ne tikai OCTA likumā noteiktā apdrošināšanas aizsardzība, bet arī papildu pakalpojumi ērtākai atlīdzības saņemšanai un lielākai finansiālajai aizsardzībai. Turklāt šie papildu pakalpojumi šobrīd akcijas ietvaros līdz 2021. gada 31. janvārim tiek nodrošināti par simbolisku papildu samaksu – tikai viens eiro gadā.

ERGO DubultOCTA polises īpašnieki pēc ceļu satiksmes negadījuma, kurā atzīti par cietušo pusi, var vērsties pie ERGO speciālistiem, kuri klienta vietā sazināsies ar otras puses apdrošinātāju, nokārtos visas formalitātes, lai pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemts lēmums apdrošināšanas atlīdzības lietā un klients pēc iespējas drīzāk varētu saņemt atlīdzību un veikt automašīnas remontdarbus.

Kādas vēl priekšrocības nodrošina ERGO DubultOCTA?

Saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas datiem šogad Latvijā vidēji mēnesī reģistrēti aptuveni 1700 ceļu satiksmes negadījumi, par kuriem autovadītāji informējuši apdrošināšanas sabiedrības, aizpildot saskaņoto paziņojumu. Lai gan vairumā gadījumu ceļu satiksmes negadījuma izraisītājs ir viena transportlīdzekļa vadītājs, tomēr nereti ir situācijas, kurās par vainīgiem tiek atzīti abu negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji. Šādās situācijās tiek lietots termins dalītā atbildība, kas nozīmē, ka OCTA polises ietvaros apdrošināšanas atlīdzība tiks atlīdzināta tikai 50% apmērā. Visbiežāk šādi negadījumi, kuros abas puses tiek atzītas var vainīgām, notiek stāvvietās pie veikaliem un tirdzniecības centriem, kad veicot manevru atpakaļgaitā, lai izbrauktu no stāvvietas, notiek sadursme ar citu automašīnu. Automašīnas bojājumu novēršana pēc šādām sadursmēm var izmaksāt vairākus simtus eiro. Piemēram, ja nepieciešama divu automašīnas virsbūves detaļu nomaiņa un krāsošana, kopējās izmaksas var sastādīt, sākot no 300 eiro līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro. Ja negadījuma rezultātā abas puses tiek atzītas par līdzatbildīgām, tad apdrošināšanas sabiedrība atlīdzinās tikai pusi no summas. Atlīdzināt pašam no savas kabatas vairākus simtus vai pat tūkstošus eiro, lai novērstu automašīnai radītos bojājumus, daudziem autovadītājiem var izrādīties apgrūtinoši – tā ir pietiekami liela naudas summa, lai to atlīdzinātu viena mēneša ģimenes budžeta ietvaros. Samazināt potenciālos ģimenes izdevumus šādās neparedzētās situācijās var, iegādājoties ERGO DubultOCTA polisi. Šo polišu īpašniekiem automašīnas remontdarbu veikšana situācijās, kad arī viņš atzīts par līdzatbildīgu ceļu satiksmes negadījuma izraisīšanā, izmaksās tikai 140 eiro. Visus pārējos izdevumus, kas pārsniedz šo summu, atlīdzinās ERGO.

