Kādiem mērķiem var iegūt aizdevumu lauksaimniekam

Ikvienam uzņēmējam ir nepieciešams kapitāls attīstībai. Līdzīgi kā esot privātpersonai, bieži kapitāla uzkrāšana prasa ilgu laiku, tāpēc kamēr tiek gaidīta konkrēta naudas summa, kavējas uzņēmuma attīstība. Lai ātrāk ietu uz priekšu, ieguldītu jau nopelnīto un straujāk ietu uz augstākiem peļņas rādītājiem, palīgā nāk aizdevumi attīstībai.

Lande.lv ir specializējies kredītdevējs tieši zemnieku saimniecību vajadzībām. Lande izsniedz finansiālu atbalstu lauksaimniekiem, lopkopjiem un meža izstrādes uzņēmējiem aizdevuma formā. Lande.lv specializējas tieši šī segmenta kredītu izsniegšanā, jo lande.lv rūp, lai Latvijā būtu pietiekami liels atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem. Ļoti bieži, it īpaši jaunā saimniecībā, attīstībai nepieciešamais finansējums ir jākrāj ilgi, taču ar papildus ilgtermiņa aizdevumu lauksaimniekiem, attīstībai nepieciešamos resursus var iegādāties jau uzreiz.

Kādiem mērķiem tad var iegūt aizdevumu? Kredīts lauksaimniekam tiek izsniegts 3 galvenajās situācijās:

kad nepieciešams finanšu partneris izejmateriālu iegādei

kad nepieciešams aizdevums tehnikas iegādei vai atjaunošanai

kad nepieciešams finansējums veiksmīga ražas gada noslēgšanai

Šīs ir trīs galvenās situācijas, kad Latvijas lauksaimniekiem var būt nepieciešams finansiāls aizdevums veiksmīgas darbības nodrošināšanai. Gadījumā, ja lauksaimniekam nepieciešams aizdevums izejmateriālu iegādei vai tehnikas nepieciešamību nodrošināšanai, Lande.lv sniedz finansiālu aizdevumu pret īpašuma ķīlu. Loģika ir ļoti vienkārša – jūs ņemat aizdevumu, lai iegūtu maksimālu ieguvumu no zemes un liekat to ķīlā. No šīs sezona Lande.lv piedāvā jaunumu – finansiālu aizdevumu, ķīlā liekot nākotnes ražu. Tas ir lielisks veids kā iegādāties efektīvākus ražošanas līdzekļus, lai rezultātā no šīs ražas vairāk nopelnītu.

Lande.lv darbības pamatprincipi ir ātra dokumentu izskatīšana, elastīgi atmaksas noteikumi un finansējuma pieejamība. Kredīts lauksaimniekiem var tikt piešķirts pat vienas dienas laikā, neskatoties uz to, kur lauksaimnieks atrodas. Lande.lv saprot, ka lauksaimnieka darbu nevar tā vienkārši apturēt uz veselu dienu, tāpēc kredīta izskatīšana un darījuma noslēgšana notiek attālināti.

Lai iepazītos ar piedāvājumu un pieteiktu individuālu konsultāciju finansiāla atbalsta iegūšanai jūsu saimniecībai, aicinām paviesoties lande.lv. Tur atradīsiet gan visu piedāvājumu aprakstu, gan lande.lv finanšu speciālistu kontaktinformāciju.