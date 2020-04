Kāpēc uzstādīt saules paneļus un izmantot saules enerģiju

Saules enerģija ir viens no atjaunojamajiem resursiem, kas jau kādu laiku sekmīgi tiek izmantots elektroenerģijas iegūšanai visā pasaulē. Dažu desmitgažu laikā saules paneļi ir kļuvuši par reālu risinājumu gandrīz ikvienai mājsaimniecībai un uzņēmumam arī Latvijā. Līdz ar to arī pieaug cilvēku interese par to, kādas priekšrocības varētu sniegt saules paneļu izmantošana arī viņu mājās, saimniecībās un uzņēmumos.

Tāpēc piedāvājam iepazīties ar būtiskākajiem ieguvumiem no saules paneļu izmantošanas elektroenerģijas nodrošināšanā.

Inovatīvs un sociāli atbildīgs risinājums

Atjaunojamie resursi, tajā skaitā arī saules enerģija, ir mūsu nākotne, uz kuru tiek balstītas gan dažādas inovācijas, gan īstenoti sociāli atbildīgi tautsaimniecības risinājumi. Tie, kuri ātrāk pieņems šo jauno realitāti un meklēs veidus, kā iekļaut tos savā darbībā, būs ieguvēji. It īpaši tas attiecas uz tiem, kuri nodarbojas ar uzņēmējdarbību, kurā elektroenerģijas patēriņš ir diezgan liels. Uzņēmuma tēlu veido ļoti daudzi elementi, arī tas, kādu sociālo un vides politiku tie īsteno. Saules enerģijas izmantošana noteikti ir pozitīvs signāls gan klientiem, gan sadarbības partneriem, jo liecina par mūsdienīgu un inovācijās balstītu domāšanu.

Mazākas izmaksas par elektroenerģiju

Protams, ka viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc gan uzņēmēji, gan mājsaimniecības domā par saules paneļu uzstādīšanu, ir vēlme samazināt izdevumus par elektroenerģiju. Izvēloties tieši savai situācijai piemērotu saules paneļu risinājumu un uzticamu sadarbības partneri, patiešām iespējams ilgtermiņā ievērojami samazināt izdevumus par elektroenerģiju. Atbildīga savu naudas resursu lietošana ir loģiska un tālredzīga, tāpēc arvien pieaug interese par saules paneļiem un to izmantošanu.

Rūpes par vidi un piesārņojuma samazināšana

No atjaunojamo dabas resursu klāsta saules enerģija ir viena no pievilcīgākajām, jo saule spīd ik dienu, kā arī ar saules paneļiem saistītās izmaksas kļūst arvien pieejamākas. Un mūsdienīgie saules paneļi spēj ražot elektroenerģiju arī tad, ja ir apmācies laiks, tāpēc saules enerģija nav tikai silto un vienmēr saulaino valstu privilēģija.

Vides politika un zaļa domāšana ir viens no galvenajiem aspektiem, uz ko cilvēcei jāfokusējas, par to skaidri liecina nevēlamās pārmaiņas dabā. Arvien vairāk izmantojot dabai draudzīgus un atjaunojamus resursus, mēs domājam ne tikai par šodienu un savu dzīvi, bet arī par saviem bērniem, viņu nākotni un planētu kopumā. Saules enerģijas izmantošana ir veids, kā samazināt CO2 izmešus un cīnīties ar klimata pārmaiņām.

Lielāka neatkarība no elektrotīkla

Saules paneļi būs uzticams elektroenerģijas avots, kas sniegs lielāku neatkarību no kopējā elektrotīkla un tā cenu svārstībām. Plānojot uzņēmuma finanšu plūsmu un attīstības stratēģiju, šis faktors var spēlēt ļoti būtisku lomu. Tāpēc ir vērts kopā ar jomas speciālistiem izvērtēt tieši jūsu uzņēmuma vai mājsaimniecības elektroenerģijas patēriņa paradumus un to, kādu pozitīvo ietekmi varētu sniegt saules paneļu izmantošana.

SIA “Ignitis Latvija” ir pieredzējis un uzticams elektroenerģijas pārdevējs, kas piedāvā arī saules enerģijas iegādes pakalpojumus biznesa klientiem. Uzņēmums veic projekta izstrādi, īstenošanu un elektrostacijas jeb saules paneļu bezmaksas uzstādīšanu uz ēkas jumta vai zemes.