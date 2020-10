Kas būtu jāzina, pirms veikt auto aplīmēšanu?

Iegādājoties auto, mēs ceram to izmantot vairākus gadus. Protams, vēlamies, lai mašīna savas kalpošanas laikā ne tikai labi darbotos, bet arī saglabātu savu sākotnēji pievilcīgo izskatu. Diemžēl transportlīdzekļi tiek pakļauti dažādiem ārējās vides apstākļiem, kas ar laiku ne tikai padara mašīnas krāsu bālāku un neizteiksmīgāku, bet pat rada bojājumus. Viens no veidiem, kā atsvaidzināt savu spēkratu un vienlaikus to pasargāt, ir auto aplīmēšana. Par to vairāk lasiet turpinājumā.

Galvenās auto aplīmēšanas priekšrocības

Pirms tuvāk aplūkojam faktorus, kas jāņem vērā, aplīmējot auto, noskaidrosim galvenos iemeslus, kādēļ vērts izvēlēties šādu pakalpojumu:



Unikāls dizains – auto aplīmēšana nereti tiek izmantota reklāmas nolūkiem, uzklājot atsevišķas uzlīmes vai arī veicot daļēju transportlīdzekļa aplīmēšanu ar konkrēta zīmola dizainu. Tajā pašā laikā šī metode vienlīdz labi der arī ikvienam, kas vienkārši vēlas padarīt savu spēkratu košu un oriģinālu, lai tas izceltos citu vidū. Par to, kā izvietot uz mazas vai lielas automašīnas savu dizainu, uzziniet šajā mājas lapā;

Viegli noņemt – kad nolemsit līmplēvi noņemt, to varēs viegli izdarīt, nebojājot apakšā esošo krāsu un laku;

Auto krāsas aizsardzība – ja vēlaties, lai oriģinālā mašīnas krāsa ilgāk saglabātu savu košumu un skaistumu, auto aplīmēšana būs īstā izvēle. Šajā gadījumā labākais variants ir pilna mašīnas aplīmēšana jeb ietīšana;

Svaigs auto izskats par izdevīgu cenu – ja esošais transportlīdzeklis Jums joprojām ir dārgs, bet apnicis tā ārējais izskats, auto aplīmēšana būs labs risinājums, kā daļēji vai pilnībā pārveidot un atsvaidzināt tā vizuālo veidolu.

Kas jāņem vērā, pirms veicat auto aplīmēšanu?



Pareiza virsbūves sagatavošana – lai auto aplīmēšana izdotos kvalitatīvi, jāpārliecinās par to, ka uz mašīnas virsbūves zonām, kurām klās līmplēvi, nav rūsas, atlobījušās krāsas, špaketeles vai citu defektu, jo tad pastāv risks, ka plēve nepielips. Tāpat jāatceras, ka plēve perfekti pieguļ auto virsbūvei, atkārtojot tās formu, tai skaitā, arī buktes un nelīdzenumus, ja tādi ir. Taču vienlaikus var nomaskēt nelielus defektus;

Krāsas saglabāšana – auto aplīmēšana ir lielisks veids, kā saglabāt oriģinālo mašīnas krāsu košu. Līmplēvi var viegli noņemt, un spēkrata krāsa tās apakšā laika gaitā nemainās;

Līmplēves noņemšana - izvēloties daļēju auto aplīmēšanu, jārēķinās ar to, ka, pēc ilgāka laika noņemot līmplēvi, krāsa zem plēves un pārējās zonās var atšķirties, jo tās vietas, kas nebija noklātas, visticamāk, būs pabalējušas. Lai šo problēmu labotu, var nākties veikt auto pulēšanu;

Pilna aplīmēšana jeb ietīšana – pirms izvēlaties šo auto aplīmēšanas veidu, ir jāņem vērā, ka pilnīgas transportlīdzekļa dizaina maiņas gadījumā, izmantojot līmplēvi, vai nākties doties uz CSDD un mainīt automašīnas tehnisko pasi, jo šajā gadījumā mainās spēkrata krāsa;

Atbilstoša kopšana – auto aplīmēšana ir lielisks veids, kā pārveidot un atsvaidzināt mašīnas izskatu, taču jārēķinās ar to, ka, lai līmplēve kalpotu vismaz piecus, septiņus un vairāk gadus, virsma būs atbilstoši jākopj. Piemēram, plēves kopšanai nebūs piemērotas birstes, taču drīkst izmantot augstspiediena mazgātāju, izvēloties ūdens strūklas leņķi, kas ir vismaz 30 grādi. Tāpat pieejami arī dažādi speciāli kopšanas līdzekļi efektīvākai netīrumu noņemšanai.

Kvalitatīva auto aplīmēšana pie pieredzējušiem speciālistiem – Sdesign.lv

Ja vēlaties padarīt savu automašīnu košāku, izvietot uz tās reklāmu vai vienkārši pasargāt tās oriģinālo krāsu, SIA “S-design” palīdzēs īstenot Jūsu idejas realitātē! Pieredzējuši speciālisti ātri un kvalitatīvi veiks auto aplīmēšanu, izmantojot labākās līmplēves no 3M, Avery, Arlon un Hexis. Nepieciešamības gadījumā aplīmēšanu var veikt arī, dodoties izbraukumā klienta.

Uzziniet vairāk - Sdesign.lv!