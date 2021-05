Kas ir nikotīna maisiņi?

Nikotīna maisiņi jeb spilventiņi ir iepriekš uzpildīti maisiņi, kas satur vai nu no tabakas iegūtu nikotīnu vai sintētisko nikotīnu, taču tajos nav tabakas, tabakas lapu un citu tabakas sastāvdaļu. Beztabakas nikotīna spilventiņi tiek ražoti no dabīga nikotīna, kas iegūts no augiem un pārtikas sastāvdaļām. Tos var pielīdzīnāt snus bez tabakas, bet ar nikotīnu, taču atšķirībā no snus, nikotīna spilventiņi ir ilglaicīgāki un tiem ir lielāks derīguma termiņš nekā tradicionāliem snus.

Lietošanās laikā cilvēks novieto nikotīna spilventiņu starp augšējo lūpu un smaganām, tur to no 5 līdz 60 minūtēm un tad izmet sadzīves atkritumos. Zīmoli piedāvā arī atsevišķu krātuvi izlietotiem nikotīna spilventiņiem gadījumiem, kad nav pieejama sadzīves atkritumu tvertne.

Atšķirībā no košļājamās tabakas, nikotīna spilventiņu saturs paliek maisiņā, tas nav jāizspļauj. Spilventiņi tiek piedāvāti ar dažādu veidu aromātiem un 2019. gadā pieci lieli tabakas uzņēmumi sāka piedāvāt tirgū savus nikotīna spilventiņus.

Nikotīna maisiņu vēsture nav īpaši gara, atšķirībā no tā priekšteča – zviedru snus. Taču abiem ir vairākas līdzības, un varbūt tieši tāpēc nikotīna spilventiņi kļuvuši tik populāri gandrīz uzreiz pēc to parādīšanās 2018. gadā. Daudzi Zviedrijas vadošie snus ražotāji, piemēram, Swedish Match, Skruf un AG Snus, radīja savu nikotīna spilventiņu zīmolus (ZYN, Shiro, Swave u.c.) kā atbildi uz tūlītēju milzīgo pieprasījumu pēc nikotīna patēriņa iespējas ar mazāk uzkrītošu lietošanu.

Vēl nav pieejami dziļi pētījumi, lai spētu noteikt, vai smēķētāji pāriet uz nikotīna maisiņiem vai arī tie turpina smēķēt un papildus lietot nikotīna spilventiņus. Nikotīna maisiņu vidēji maksā aptuveni tikpat, cik tradicionālo cigarešu paciņa. Atšķirībā no elektroniskām cigaretēm, nikotīna spilventiņu lietošanai nav nepieciešamas baterijas un palīgierīces, kas veido papildus izdevumus.

Nikotīna maisiņi var būt piemēroti gan jauniešiem, gan tiem pieaugušajiem, kas nekad līdz šim nesmēķēja, jo tie ir pieejami ar dažādiem aromātiem, un tos var lietot daudz neuzkrītošāk par cigaretēm.

Norvēģijas aptiekās nikotīna maisiņus pārdod arī kā mehānismu nikotīna aizstāšanas terapijai, to apstiprinājusi Norvēģijas Zāļu aģentūra kā līdzekli smēķēšanas atmešanai un tas tiek pārdots ar zīmola nosaukumu Zonnic.

Nikotīna maisiņos bieži ir pārtikas pildvielas, ūdens, sāls, garšas aromāti un nikotīns. Nikotīna saturs dažādu nikotīna spilventiņu zīmolos atšķiras. Nikotīna spilventiņus pārdod ar dažādiem augļu aromātiem, tādiem kā ķirsis, citruss, piparmētra vai kafija.

