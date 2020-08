Kas ir uzkrājumi un kam tie nepieciešami?

Uzkrājumu veidošanu var saprast dažādi – vajadzības gadījumā uzkrājam pirmās nepieciešamības preces, pārtiku, sadzīves lietas, taču visbiežāk ar uzkrājumiem saprot tieši naudas rezervēju veidošanu. Par ietaupījumu nozīmi tiek runāts daudz un bieži, par šo tēmu pieejamas grāmatas, blogi un pat videomateriāli. Šoreiz tuvāk apskatīsim galvenos iemeslus, kādēļ arī Jums būtu vērts sākt veidot iekrājumus jau šodien, ja to vēl neesat paspējuši izdarīt.

Kas ir uzkrājumi?

Par uzkrājumiem jeb ietaupījumiem sauc ienākumu daļu, kas netiek novirzīta aktuālo izdevumu segšanai (piemēram, mājokļa īre, internets, aizdevums internetā un citas izmaksas). Tā kā mēs nevaram paredzēt, kas ar mums atgadīsies nākotnē, gudrākais, ko varam darīt, ir, veidot uzkrājumus neparedzētiem gadījumiem. Ja iekrājumu nav, šādas un līdzīgas situācijas var radīt smagu nastu un izjaukt finansiālo stabilitāti.

Ir daudz iemeslu, kādēļ vērts krāt naudu, tāpēc, ja Jums nepieciešama neliela deva iedvesmas, vai arī vienkārši labāk izprast to, kāda ir uzkrājumu nozīme, Jūs esat nonākuši īstajā rakstā.

Kādu mērķu sasniegšanai cilvēki veido iekrājumus?

Brīvība koncentrēties uz savas sapņu karjeras veidošanu

Vai pazīstat kādu cilvēku, kurš ir “iestrēdzis” darbā, kas viņam nepatīk, jo finansiālā situācija neļauj darīt to, ko viņš patiešām vēlas? Šis ir viens no gadījumiem, kad uzkrājumi var būt noderīgi, ļaujot būt brīvam savā izvēlē, darīt tieši to, ko mīli.

Drošības sajūta ilgtermiņā

Lai arī cik ļoti mēs censtos, nākotni nav iespējams paredzēt. Taču cilvēki ir būtnes, kurām svarīga drošība, tai skaitā finansiālajā jomā.

Iekrājumu veidošana ir viens no paņēmieniem, kā padarīt savu ikdienu mierīgāku, jo apzināsities, ka negaidītu pavērsienu gadījumā Jums būs drošības “spilvens”.

Iekrājumi izklaidei

Lai arī ietaupījumi parasti asociējas ar vēlmi sakrāt līdzekļus kādam nopietnam mērķim, bieži vien cilvēki laikus plāno, kā iegūt naudu arī izklaidei, piemēram, tālākam ceļojumam. Dzīve nav tikai darbs un pienākumi, ir jāprot atrast līdzsvaru starp strādāšanu un atpūtu, un ceļojums vai kāda koncerta / izrādes / festivāla apmeklēšana noteikti Jums sniegs pozitīvas emocijas un enerģiju.

Ārkārtas situācijas

Protams, viens no izplatītiem mērķiem, kādēļ cilvēki krāj naudu, ir dažādas ārkārtas situācijas, piemēram, pēkšņas veselības problēmas, vajadzība remontēt auto un tamlīdzīgi.

Saprotams, ka neplānotas situācijas rada stresu, un nauda ir pēdējais, par ko vēlamies konkrētajā brīdī satraukties. Tāpēc izdariet sev pakalpojumu un iekrājiet vismaz nedaudz naudas “nebaltām dienām”. Eksperti iesaka, ka ideālā gadījumā iekrājumu apjomam vajadzētu būt trīs mēnešalgu apmērā.

Tajā pašā laikā, ja tomēr nav izdevies iekrāt tik daudz, cik nepieciešams, ārkārtas gadījumos var noderēt arī citas alternatīvas, piemēram, kredīts šajā mājas lapā. Lūdzam pret aizņemšanos izturēties atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atmaksāt!

• Lielāki pirkumi

Sākot no automašīnām, beidzot ar mēbelēm, sadzīves tehniku un citām dārgākām precēm – arī šim nolūkam cilvēki nereti mēdz veidot uzkrājumus. Vairumā gadījumu tās ir lietas, kas mums ikdienā patiešām ir nepieciešamas un svarīgas. Taču nekad nenāk par ļaunu divreiz izvērtēt un pārdomāt, vai konkrētais pirkums patiešām ir tā vērts.

• Mājokļa iegāde

Lai gan arī šo varētu ietvert iepriekšējā sadaļā, nekustamā īpašuma iegāde iekļaujas dārgāko pirkumu saraksta augšgalā, ko vērts aplūkot atsevišķi. Daudzu cilvēku sapnis ir pašiem sava māja vai dzīvoklis, taču sasniegt šo mērķi nav viegli, jo tas prasa iespaidīgus ieguldījumus.

Par laimi, mājokļa iegādei mūsdienās ir pieejami dažādas atbalsta programmas un citas iespējas, kuram kombinēt ar personīgajiem iekrājumiem, lai veiktu lielo pirkumu.

• Izglītība

Naudas līdzekļu ieguldīšana savā vai savu tuvinieku izglītībā vienmēr būs viena no vērtīgākajām investīcijām, kādu vien varat veikt. Ja esat apņēmušies iekrāt naudu jaunu zināšanu un prasmju apguvei, to noteikti ir vērts darīt.

Ceram, ka esam Jūs pārliecinājuši par to, cik daudzpusīgi un noderīgi var būt uzkrājumi, un ka tos iespējams izmantot dažādiem mērķiem, bet pats galvenais – drošības sajūtas radīšanai ikdienā.