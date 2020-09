Kas ir VIN numurs?

VIN apzīmē Transportlīdzekļa Identifikācijas Numuru. Unikālais numurs sastāv no 17 rakstzīmēm, ko izmanto, lai aprakstītu transportlīdzekli. Jūs varat atšifrēt VIN, lai uzzinātu vairāk par savu auto vai kravas auto.

Lai gan N apzīmē skaitli, daudzi cilvēki joprojām to dēvē par VIN numuru.

Katram transportlīdzeklim kopš 1981. gada (izņemot dažus importus) ir VIN numuri. Katrs no tiem sastāv no 17 ciparu koda. Šis ciparu kods katram planētas transportlīdzeklim ir atšķirīgs (ja vien kaut kur nav citplanētiešu transportlīdzekļi, par kuriem neesmu drošs).

Izplatītāji, apdrošināšanas sabiedrības, detaļu piegādātāji, valsts iestādes un potenciālie pircēji izmanto VIN. Tādējādi tiek iegūta informācija, kas vajadzīga, lai identificētu transportlīdzekli. To parasti izmanto kā pamatinformāciju auto vai kravas auto novērtēšanai. CarVertical un bestvindecoder.com rīcībā ir arī informācija par katra transportlīdzekļa VIN numura, piemēram, ziņojumu par negadījumiem.

Visvienkāršākā vieta, kur atrast transportlīdzekļa identifikācijas numuru, ir vējstikla ārējā apakšdaļā vadītāja pusē. Skatieties vējstikla pašā apakšā, lai to nolasītu. Vadītāja durvju sānos vai vadītāja sānu statņu vai starpsienas iekšpusē būs arī uzlīme.

Drošības apsvērumu dēļ VIN tiek uzglabāts arī elektroniskajās ierīcēs jaunākos vieglajos un kravas auto.

WMI

Ciparu no 1 līdz 3 kombinācija ir WMI (Pasaules Ražotāja Identifikators).

Pirmais VIN numura cipars ir izcelsmes valsts vai gala pārstrādes rūpnīca. Piemēram, skaitļi, 1, 4 un 5 apzīmē ASV. 2 ir Kanāda un cipars 3 apzīmē Meksiku. Automobiļu inženieru biedrība ir tie, kas piešķir WMI valstīm un ražotājiem. Nākamais ir cipars, kas apzīmē ražotāju, piemēram, "G" ir General Motors, "C" var būt Chrysler un "B" BMW.

Trešo ciparu kopā ar pirmajiem diviem var identificēt transportlīdzekļa tipu, piemēram, vai tas ir kravas automobilis, apvidus auto vai vieglais auto. Piemēram, Chevrolet kravas auto VIN sāksies ar “1GC”.1 apzīmē ASV kā izcelsmes valsti, G - General Motors un C – kravas auto.

Transportlīdzekļa deskriptors

Cipari no 4. līdz 8. apzīmē transportlīdzekļa aprakstošo sadaļu.

Tā ir tāda informācija kā modeļa tips, ierobežotājsistēmas tipi, virsbūves tips, motors un transmisija.

Kontrolcipars

Cipars 9 ir kontrolcipars.

9. cipars ir kā drošības kods, ko sauc par kontrolciparu. Tas ir koda numurs / burts, ko ražotājs ģenerē, lai pārbaudītu visa numura autentiskumu.

Transportlīdzekļa Identifikācijas Sadaļa (VIS)

Cipari no 10 līdz 17 ir Transportlīdzekļa Identifikatora Sadaļa.

10. cipars ir modeļa gads. Zemāk esošā tabula ir labs ātrais ceļvedis gadiem. Tātad, ja 10. cipars ir "D", tas nozīmē, ka transportlīdzeklis ir 2013. gada modelis.

Rūpnīcas kods

11. cipars ir ražotāja rūpnīcas kods.

Visiem transportlīdzekļu ražotājiem ir savi unikālie kodi, no kuriem tiek būvēts auto, kravas auto vai SUV.

Ražošanas numurs

Cipari no 12 līdz 17 ir skaitļi , ko transportlīdzeklis saņem tiklīdz nobrauc no ražošanas līnijas.

Šie skaitļi parasti ir secīgi. Piemēram, pats pirmais no šiem transportlīdzekļiem varētu beigties ar skaitļiem 000001.

Burti, kas netiek izmantoti VIN: Burti I, O un Q netiek izmantoti.

Vai jūs tagad varētu atšifrēt VIN numuru un uzzināt kaut ko interesantu? Sūtiet informāciju mums zemāk esošajos komentāros!