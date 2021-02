Kas jāatceras pirms aizdevuma noformēšanas

Starp svarīgākajiem kritērijiem, ko aizdevēju organizācijas izsver pirms aizdevumu izsniegšanas, ir aizņēmēja ienākumu līmenis, kredīta un darba pieredzes vēsture, kā arī aizdevuma atmaksāšanas spējas.

Cilvēki rodas vajadzība pēc personīgā aizdevuma dažādiem mērķiem – vai tā būtu medicīniska neatliekamā palīdzība, vai arī kāda liela pirkuma veikšana. Aizdevums ir lieliska opcija, kā iegūt līdzekļus bez lielām grūtībām. Liels daudzums cilvēku aizņemas dažādiem lielākiem pirkumiem, nekustamā īpašuma vai automašīnas iegādei, bērnu augstākajai izglītībai, un dažādiem citiem mērķiem.

Nenodrošināts personīgais aizdevums, ko piedāvā bankas un citi aizdevēji, palīdz privātpersonām apmierināt viņu personiskās vajadzības. Daži no galvenajiem kritērijiem, ko aizdevēji izvērtē pirms šādu aizdevumu izsniegšanas apstiprinājuma, ir aizņēmēja ienākumu līmenis, kredītvēsture, darbavieta, kā arī potenciālā klienta spējas atgriezt kredītu.

Eksperti iesaka, izvēloties aizdevumu, izvēlēties ilgāku atmaksas termiņu. Ilgāka atmaksas aizdevuma atmaksas termiņa izvēle samazinās ikmēneša maksājumu, vienlaikus gan palielinot kopējo kredīta procentu slogu. Parasti tiek ieteikts izvēlēties atmaksas termiņu 1-5 gadu vai 12-60 mēnešu garumā. Aizdevēji var piedāvāt arī citus atmaksas termiņus, tie atšķiras katrā individuālā gadījumā.

Mūsdienās kopumā patēriņa kredītu jeb aizdevumu izsniegšanas ir palielinājusies, jo kredītdevēji ir gatavi piedāvātarī iepriekš apstiprinātus aizdevumus, it īpaši esošajiem klientiem, kuru maksātspēja un kredītvēsture jau ir pārbaudīta. Gan bankas, gan dažādas “fintech” kompānijas piedāvā šādus iepriekš apstiprinātus aizdevumus, kas balstīti uz aizņēmēja ienākumiem, kredītprofilu un nodarbinātības stabilitāti. Pirms šādu iepriekš apstiprinātu aizdevumu saņemšanas noteikti jāsalīdzina dažādu aizdevumu tirgus dalībnieku noteiktās procentu likmes. Jāņem vērā, ka visu kredītu atmaksas kopsumma nedrīkst pārsniegt 40 – 45 procentus no stabiliem ikmēneša ienākumiem (darba algas u.c.).

Pēc ekspertu domām, svarīgi, lai katrs indivīds izprastu savas finansiālās vajadzības un pēc tam veiktu izvēli, neietekmējot negatīvi savu budžetu, arī pirms patēriņa aizdevuma noformēšanas. Jāņem vērā, ka nedrīkst aizņemties vairāk, nekā patiesībā nepieciešams, jo galu galā tas viss tāpat būs jāatmaksā.

Viena no visbiežāk pieļautajām kļūdām, ko aizņēmēji izdara, izvēloties patēriņa kredītu, ir tas, ka netiek nošķirtas būtiskas un uz dzīvesveidu balstītas prasības attiecībā uz šā aizdevuma noformēšanu. Pēc ekspertu domām, lai arī tas nav liegts, taču labāk izvairīties ņemt patēriņa aizdevumu uz dzīvesveidu balstītiem tēriņiem, jo procentu likmes un citas maksas par privātpersonu aizdevumiem ir augstas. Atšķirībā no mājokļa vai automašīnas aizdevuma patēriņa aizdevums netiek nodrošināts pret kādu aktīvu. Aizņēmējs nesniedz nodrošinājumu, lai aizdevumu izmantotu, tas ir nenodrošināts aizdevums. Saistību neizpildes gadījumā aizdevējs nevar izsolīt neko no aizņēmēja īpašumiem, tāpēc procentu likmes šiem patēriņa aizdevumiem ir augstākas, salīdzinot ar automašīnu, nekustamā īpašnu kredītiem. Pastāv arī lielāks risks, ka tiek piemērotas sankcijas attiecībā pret patēriņa aizdevuma līguma pārkāpumiem.

Jāatceras, ka, neizpildot patēriņa aizdevumu saistības, veidosies slikta pieredze nākotnē, jo šādi atgadījumi atspoguļojas personas kredītvēsturē un rada problēmas aizdevumu saņemšanai turpmāk.