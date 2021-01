Ko darīt, ja kā uzņēmuma īpašnieks neesi pārliecināts, kādi nodokļi ir jāmaksā

Ne katrs var būt uzņēmējs un ne katrs var būt grāmatvedis – katram ir jādara tas, kas viņam padodas vislabāk. Nereti, dibinot uzņēmumu, jaunajam vadītājam rodas grūtības izprast, kādi nodokļi viņam būs jāmaksā, kā tos pareizi aprēķināt, kādas atskaites iesniegt. Tās ir zināšanas, ko var apgūt ar laiku. Bet, iespējams, ir iespēja izmantot nodokļu konsultanta atbalstu?

Nodokļu sistēma Latvijā

Latvijas Republikas Saeima likumu “Par nodokļiem un nodevām” pieņēma 1995. gadā, tas stājās spēkā tā paša gada 1. aprīlī. Šis likums regulē visus pamata jautājumus par nodokļiem un nodevām, ja konkrētā nodokļa likums neparedz specifisku kārtību, kura nedrīkst būt pretrunā ar minēto likumu. Latvijā šobrīd ir noteikti pavisam 15 nodokļi, katru no tiem regulē īpaši izstrādāts likums. Bez tam teju katru gadu nodokļu jomā notiek kādas izmaiņas, tāpēc tām nemitīgi jāseko līdzi. Ir skaidrs, ka tā nav vienkārša “zinātne”, izprast nodokļu sistēmas funkcionalitāti nav iespējams iemācīties ne vienas dienas, ne nedēļas un pat ne mēneša laikā.

Kursi, pašmācība mediji

Ja uzņēmuma vadītājs tomēr vēlas pats izprast nodokļu sistēmu, to var darīt dažādos veidos. Šobrīd interneta vidē pieejami gana daudzi medijji, kas skaidro likumdošanas un nodokļu aktualitātes uzņēmējiem. Pacietīgi un mērķtiecīgi ar to iepazīstoties, protams, iespējams apgūt pamata lietas. Cits variants ir atbilstošu kursu apmeklēšana, kādus piedāvā, piemēram, vadošās auditorkompānijas vai mācību iestādes. Pāris mēnešu laikā iespējams apgūt grāmatvedības un nodokļu pamatus, kas vēlāk noderēs maza uzņēmuma grāmatvedības organizēšanā vai lielākā uzņēmumā – sadarbībā ar grāmatvedi. Ir labi, ja uzņēmuma vadītājs pārzina pamata lietas par nodokļiem arī tad, ja pats ikdienā grāmatvedības darbus neveic.

Nebaidīties no atbalsta

Taču Corsax.lv komanda uzskata, ka neviens nevar būt eksperts visās jomās, tāpēc katram jādara tas, kas padodas vislabāk. Piedāvājam nodokļu konsultācijas, kas palīdzēs vadītājam izprast ne tikai to, kādi nodokļi viņa uzņēmumam jāmaksā, bet arī atradīs optimālākos risinājumus, kā to darīt pareizi, ērti un atbilstoši konkrētā uzņēmuma specifikai.