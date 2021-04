Ko darīt, lai veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju kalpotu ilgāk?

Visiem ir jāmazgā drēbes, tādēļ veļas mazgājamā mašīna katrā mājā ir īpaši svarīga. Latvijas apstākļos nekaitē arī žāvētājs, jo lietaino dienu atnākšana mēdz mūs pārsteigt nesagatavotus, tādēļ daudzos mājokļos īpašā cieņā ir veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju. Šī kombinācija atvieglo dzīvi jebkuram, tomēr tā sākumā prasa arī zināmu naudas investēšanu. Lai arī jūsu veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju jums kalpotu gadiem ilgi, uzziniet, kā pareizi rūpēties par to.

Lai pagarinātu ierīces kalpošanas laiku un samazinātu iespējamās remonta izmaksas, jāveic tikai dažas vienkāršas darbības. Veļas mazgājamajām mašīnām ar žāvētāju ir divi pamata modeļi: vienā veļa tiek ielikta no priekšpuses, bet otrā – no augšas. Lai kāds būtu jūsu mājās izmantotais modelis, šie apkopes padomi var palīdzēt pagarināt ierīces kalpošanas laiku, jo tie derēs abu tipu veļas mazgājamajām mašīnām ar iebūvēto žāvētāju.

Nepārslogojiet ierīci

Pārmērīgas apģērbu kravas var radīt sliktus rezultātus gan pēc mazgāšanas, gan pēc žāvēšanas. Kopumā tvertnei ir jābūt brīvi piepildītai, nevis cieši pieblīvētai. Tas uzlabos gan pašu mazgāšanas procesu, jo ūdens un mazgāšanas līdzeklis varēs brīvi cirkulēt, gan arī žāvēšanu, jo apģērbi nebūs cieši saspiesti kopā un būs vieglāk no tiem savākt mitrumu. Jāatceras arī tas, ka, ja ievietosiet pārāk daudz drēbju un to kopējā masa pārsniegs ražotāja rokasgrāmatā norādīto, tad tas ar laiku var radīt nopietnus bojājumus pašai ierīcei.

Ja izmantojat tikai mazgāšanas funkciju, pēc iespējas ātrāk iztukšojiet tvertni

Tas ir viens no vienkāršākajiem un vissvarīgākajiem darbiem, kas nodrošina ierīces kalpošanas mūžu. Veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju ļauj savam īpašniekam izvēlēties, vai vēlaties izmantot abas vai tikai vienu no funkcijām. Reizēs, kad izvēlaties tikai mazgāt drēbes, izņemiet tās no ierīces tvertnes uzreiz pēc cikla beigām. Ilgi paliekot mazgātājā, mitras drēbes var radīt nepatīkamas smakas vai pat izraisīt pelējuma veidošanos, un, ja vēlaties, lai veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju būtu izmantojama vēl ilgi, tad šīs divas lietas nedrīkst pieļaut.

Veiciet periodiskas apkopes

Divas reizes gadā palaidiet veļas mašīnas mazgāšanas ciklu bez tajā ievietotām drēbēm. Darbiniet to karstākajā temperatūrā, izmantojot parasto mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai šādām reizēm īpaši paredzētu līdzekli. Šīs regulārās apkopes laikā veļas mazgājamā mašīna un tās caurules tiks iztīrītas no jebkādiem netīrumiem vai nosēdumiem, kas varētu nākotnē sabojāt jūsu ierīci.

Neaizmirstiet parūpēties par ierīces ārpusi

Lai novērstu rūsēšanu, pārklājiet skrāpējumus ar vietējā mājas piederumu veikalā nopērkamu līdzekli vai laku. Izmantojiet ziepjūdeni, lai nomazgātu ierīces ārējās virsmas un atbrīvotos no jebkādiem netīrumiem un putekļiem. Jūsu veļas mazgājamā mašīna ar žāvētāju ilgtermiņā izskatīsies labāk, ja par to rūpēsieties regulāri.