Kolagēns - viena no organisma pamatvajadzībām!

Kolagēns ir viens no svarīgākajiem cilvēku un dzīvnieku proteīniem, kas veido lielāko daļu no ķermenī atrodamās proteīnu masas. Kolagēna pulveris ir uztura bagātinātājs, kas pēdējos gados ir kļuvis ļoti pieprasīts. Dabiskā veidā mūsu ķermenī tas atrodas ādā, skrimšļos, cīpslās un kaulos, taču ar gadiem tā dabiskā izveidošanās paliek lēnāka. Organisms funkcionēšanai izmanto uzkrātās rezerves, taču jauna kolagēna izstrādei palēninoties, izsīkst arī dabiskais uzkrājums. Šī iemesla dēļ kolagēns pulvera veidā būs lielisks risinājums un veids, kā palīdzēt savam ķermenim uzturēt normālu šī vitāli svarīgā proteīna līmeni organismā. Kolagēna lietošana ir ļoti vienkārša - pievieno to savam rīta dzērienam, smūtijam vai pat ēdienam. Jā, tieši tik elementāri!

Kolagēna loma kauliem, muskuļiem un cīpslām

Par mūsu kaulu, muskuļu un cīpslu veselību ir īpaši jārūpējas, it sevišķi gadījumos, ja ārsts ir konstatējis trauslus kaulus, vājas locītavu saites un muskuļus. Šādas situācijas var novest pie ātriem lūzumiem un nepatīkamiem sastiepumiem vai izmežģījumiem, kas būtiski atsaucas uz mūsu veselību kopumā un ietekmē dzīves kvalitāti. Kolagēns pulvera formā, kas tiek uzņemts kā uztura bagātinātājs, organismā tiek sašķelts aminoskābēs, kas veicina dabisku kolagēna izstrādi mūsu organismā. Vienkāršāk sakot, kolagēnu var uzskatīt par līmi, jo tas sasaista audus, muskuļus, cīpslas un kaulus, attiecīgi ļaujot ķermenim būt elastīgākam, tvirtākam un veselīgākam ilgtermiņā.

Kolagēns ādai, nagu veselībai un matiem

Kolagēna sintēze mūsu organismā ar gadiem samazinās un tas ir vērojams arī mūsu ārējā izskatā. Sausāka āda, pirmās grumbiņas, arī ādas lobīšanās bez šķietama iemesla ir pirmās pazīmes tam, ka laiks domāt par papildus uztura bagātinātājiem, kas palīdzēs mūsu organismam. Ņemot vērā to, ka olbaltumvielu kvalitatīvais un kvantitatīvais daudzums mūsu organismā ir atslēga veselībai visās tās izpausmēs, ādas stāvokļa uzlabošanai un uzturēšanai kolagēns un tā sintēze organismā ir īpaši nozīmīga. Arī matu veselības uzturēšanai un atjaunošanai, kolagēns ir svarīgs komponents. Lai arī kolagēnu varam redzēt sastāvā daudziem matu kopšana produktiem, svarīga ir arī matu barošana no iekšienes, lai tie augtu veselīgi un spēcīgi jau no pašām saknēm.