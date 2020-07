Kura materiāla logi būs piemērotākie Jūsu mājoklim – PVC, alumīnija vai koka?

Kad domājam par mājokļa logiem, daudziem prātā nāk tradicionālie koka logi vai mūsdienās bieži izplatītie pakešu logi. Tāpat izmantoti tiek arī alumīnija logi. Ja plānots iegādāties jaunus logus, noteikti nonāksiet pie tā, kuru no šiem veidiem izvēlēties. Turpinājumā neliels ieskats katrā no logu tipiem, lai Jūs vieglāk saprastu to atšķirības.

Plastikāta logi

Nevienam mūsdienās vairs nav jāstāsta, kas ir plastikāta jeb pakešu vai PVC logi. Tie tirgū parādījās pirms vairākiem gadiem, un kopš tā brīža ir veikli izkonkurējuši citu materiālu logus.

Ir vairāki iemesli, kādēļ pircēji iecienījuši šī materiāla logus. Lielākoties tā ir salīdzinoši vieglā montāža un draudzīgā cena, taču ne vienmēr lētākie produkti pilda savu funkciju atbilstošā līmenī. Svarīgs ir loga stiklu slāņu skaits, kā arī logu energoefektivitāte, drošība (furnitūra, rokturi) un trokšņu slāpēšanas spējas.

Alumīnija logi

Galvenās priekšrocības, ar kurām izceļas alumīnija, logi, ir to ilgais kalpošanas laiks un vienkāršā uzturēšana. Kvalitatīvi logi, kas ražoti no alumīnija, nodrošina arī lielisku siltumizolāciju.

Koka logi

Šie logi vienmēr bijuši un būs klasiska un ekoloģiska izvēle, ar kuru grūti sacensties. Koka izstrādājumiem, tai skaitā, logiem, piemīt īpašs skaistums, šarms, turklāt koksnei ir patīkams aromāts. Izvēloties koka logus, arī jāraugās, lai tiem būtu vairāku kameru stikla paketes, kas nodrošinās patīkamu mikroklimatu mājoklī jebkuros laika apstākļos un slāpēs troksni no ārpuses. Salīdzinot ar citiem modeļiem, koka logu cenas ir augstākas.

Kur nopirkt labus PVC, koka vai alumīnija logus?

