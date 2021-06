Liepājas Universitāte ir gatava studentu uzņemšanai

Liepājas Universitāte jau pavisam drīz gaidīs topošos studentus. Tā kā universitāte ir vienotā uzņemšanas sarakstā, tad vietnē latvija.lv studijām elektroniski ir iespējams pieteikties jau no 28. jūnija, bet no 6. līdz 12. jūlijam savs pieteikums ir jāapstiprina klātienē. Savukārt maģistra studijām pieteikšanās laiks nedaudz ilgāks – no 6. līdz 16. jūlijam.

Četras Liepājas Universitātes fakultātes – Dabas un inženierzinātņu, Humanitāro un mākslas zinātņu, Pedagoģijas un sociālā darba un Vadības un sociālo zinātņu fakultāte piedāvā 16 pamatstudiju programmas un 9 maģistra studiju programmas. Liepājas Universitātē ir iespēja studēt arī četrās doktora studiju programmās – “E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība”, “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, “Valodniecība” un “Izglītības zinātnes”. Ar studiju piedāvājumu iespējams iepazīties www.liepu.lv.

Liepājas Universitāte ir izstrādājusi trīs jaunas studiju programmas – bakalaura līmenī “Viedās tehnoloģijas un mehatronika” un “Vides inovāciju tehnoloģijas” un doktora studiju programmu “Mediju māksla un radošās tehnoloģijas”, kas veidota, sadarbībā ar RISEBA. Savukārt četrās studiju programmās izglītību var iegūt tikai Liepājas Universitātē – bakalaura studiju programmā “Logopēdija” var kļūt par skolotāju logopēdu, “Jauno mediju māksla” sagatavo speciālistus visu trīs līmeņu studijās, ir iespēja studēt maģistra studiju programmās “Rakstniecības studijas” un “Mūzikas terapija”.

Tie, kas ir studējuši Liepājas Universitātē, ir mūsu studiju kvalitātes apliecinājums. Vadības un sociālo zinātņu fakultātes absolvents, Liepājas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Kaspars Vārpiņš stāsta: “Neslēpšu, ka, beidzot vidusskolu, teicu – Liepāja būs pēdējā vieta, kur studēšu, bet dokumentus studijām tomēr iesniedzu. Jau pirmajā gadā sapratu, ka studēt Liepājā ir forši. Paklausoties kā citiem gāja citās augstskolās, Liepājā pozitīvais faktors bija pedagogu atsaucība, ne pārāk lielās studiju grupas, līdz ar to izveidojās tāda ģimeniska sajūta, un pasniedzēji vienmēr bija sasniedzami, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus. Man bija izveidojies nepareizs priekšstats par augstskolu un, laikam ejot, tas tikai uzlabojās!”

Iestājpārbaudījumi, studiju programmās, kur tie ir paredzēti, Liepājas Universitātē notiks no 13. līdz 15. jūlijam. Savukārt līgumu slēgšana un reģistrēšanās studijām sāksies 19. jūlijā un ilgs līdz 23. jūlijam. Uzzināt visu par piedāvātajām studiju programmām universitātes četrās fakultātēs, budžeta vietu skaitu, studiju maksu, ja studēt gribētājs nav ticis budžeta vietā, kā arī uz pieteikšanos līdzi ņemamo dokumentu klāstu, var vietnē www.liepu.lv.

Uzņemšanas komisijas sekretāre Jana Jansone, kas reflektantus satiek dokumentu iesniegšanas laikā, ir atsaucīga un topošajiem studentiem velta uzmundrinājumu: “Ja vēl šaubies par to, vai studēt, uzdrīksties un studē! Ja Tev radušies jautājumi un baidies nomaldīties plašajā piedāvājumu laukā, tad raksti uz e-pastu: uznemsana@liepu.lv, vai arī zvani 2619 0339!”

Īsteno savus sapņus Liepājas Universitātē!