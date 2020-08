Lietderīgi padomi datortehnikas apkopē

Mūsdienu digitālais laikmets nav iedomājams bez datortehnikas palīdzīgās rokas. Dators ir universāla ierīce, kas lieliski realizē gan darba, gan mācību, gan izklaides nepieciešamības. Taču vai esat aizdomājies par ierīcei nepieciešamo apkopi? Jāsaka, ka ar putekļu noslaucīšanu vien nepietiks.

Lai stacionārie un portatīvie datori spētu kalpot ilgāk un ātrāk, ieteicams ievērot tālāk uzskaitītos ekspertu padomus.

Putekļiem lieti noderēs matu fēns

Sāksim ar pašiem pamatiem – datora virsmām regulāri nepieciešama rūpīga attīrīšana no putekļiem un citiem sīkiem netīrumiem, piemēram, ēdiena atliekām. Datortehnikas virsmu attīrīšanai no putekļiem lieti noderēs tāda ierīce kā matu fēns. Vidēji stiprā gaisa plūsma pavisam ātri un vienkārši palīdzēs atbrīvoties no nevēlamajiem putekļiem un gružiem, kas sakrājušies uz datora virsmas. Matu fēns lieliski iztīrīs arī grūti pieejamās vietas, piemēram, sīkās spraudziņas starp klaviatūras pogām.

Tīrīšanas nepieciešamību ietekmē dažādi faktori, piemēram, vide, kurā dators tiek lietots, kā arī pašas ierīces komponentes. Ja datortehnika pamatā tiek lietota birojā vai mājās, proti, relatīvi tīrā vidē pilnīgi pietiks ar putekļu notīrīšanu reizi nedēļā. Gadījumā, ja ierīce pastāvīgi atrodas augstāka gaisa piesārņojuma pakļautībā, piemēram, ražošanas telpās, tīrīšanu būtu ieteicams veikt biežāk.

Lietojiet tikai specializētus tīrīšanas līdzekļus

Interneta dzīlēs atrodami visdažādākie datortehnikas tīrīšanas risinājumi. Viens no aplamākajiem padomiem ir datora monitora tīrīšana ar zobu pastas palīdzību. Ņemiet vērā, ka, izvēloties tādus tīrīšanas līdzekļus, kas nav īpaši paredzēti lietošanai uz datora virsmas, Jūsu ierīce tiek pakļauta ārkārtīgi lielam skrāpējumu un citu bojājumu riskam.

Datora tīrīšanas vajadzībām stingri ieteicams izvēlēties tikai un vienīgi šim mērķim īpaši izstrādātus kopšanas līdzekļus. Izvairieties no jebkuriem līdzekļiem, kuru sastāvā ir amonjaks un acetons. Šo vielu izmantošana var izvērsties pagalam nelāgā iznākumā un pat sabojāt ierīces ekrānu.

Monitora apkopei jāizvēlas mikrošķiedras audums

Vislabākais instruments portatīvā vai stacionārā datora monitora tīrīšanai pavisam noteikti ir mikrošķiedras lupatiņa. Šāda veida lupatiņas ir īpaši saudzīgas pret datora jūtīgo ekrānu, nerada skrāpējumu risku un ir nopērkamas gandrīz visos sadzīves preču veikalos.Arī pareizai tīrīšanas tehnikai ir liela nozīme.

Lai pilnībā atbrīvotos no putekļiem uz ekrāna un neatstātu liekas švīkas, vēlams ekrānu tīrīt horizontālā virzienā - no viena sāna uz otru.

Ventilatora tīrīšana jāveic vismaz reizi gadā

Ja visai bieži saskaraties ar datora uzkaršanu un pamanāt, ka datora ventilators ir kļuvis skaļāks, tā ir viena no pazīmēm, ka Jūsu ierīcei ir nepieciešama ventilatora apkope. Ventilatora tīrīšanu būtu vēlams veikt vismaz reizi gadā. Jāteic, ka portatīvie datori (apskatīt piedāvājumu) šajā ziņā ir daudz vienkāršāki par stacionārajām ierīcēm, proti, to ventilēšanas sistēmas itin vienkārši iespējams iztīrīt arī pašrocīgi. Kā tas darāms? Vienkārši izslēdziet datoru, nogaidiet vismaz 30 minūtes, izņemiet ierīces bateriju un iztīriet zem tās redzamos ventilatorus ar īpaša gaisa kompresora palīdzību.

Šādu gaisa kompresoru iespējams iegādāties specializētos datortehnikas veikalos vai arī caur interneta starpniecību. Stacionārie datori mēdz būtu nedaudz sarežģītāki savā uzbūvē, tādēļ šo ierīču ventilatoru tīrīšanai ieteicams izmantot profesionāļa pakalpojumus.

Atcerieties arī par antivīrusa instalēšanu

Gan portatīvie, gan stacionārie datori laiku pa laikam pieprasa rūpīgus tīrīšanas darbus no iekšpuses, proti, atbrīvošanos no nevēlamiem vīrusiem, kas var būtiski kaitēt ierīces darbībai. Antivīrusu programmas regulāri skenē datora cieto disku, lai atpazītu un atbrīvotos no tā sauktajām ļaunatūrām jeb bīstamām programmām, kas var uzbrukt Jūsu ierīcei no ļaunprātīgiem interneta dzīļu stūriem.

Lai izvēlētos visefektīvāko antivīrusa programmu, der ievērot tādus lielumus kā izvēlētās antivīrusa programmas jaunu vīrusu atpazīšanas ātrums un atpazīstamo vīrusu skaits. Atcerieties, ka arī antivīrusa programmas ir regulāri jāatjauno, lai to efektivitāte nepazeminātos.

Ievērojiet, ka pirms datortehnikas tīrīšanas, ierīce ir pilnībā jāatvieno no barošanas avota. Eksperti iesaka nogaidīt vismaz pusstundu pēc datora atvienošanas, lai pārliecinātos, ka visa lieki uzkrātā elektrība ir pilnībā izzudusi.

Gadījumā, ja veco datortehniku nepieciešams aizvietot ar jaunu un jaudīgāku ierīci, noteikti ielūkojieties 220.lv daudzveidīgajā portatīvo un stacionāro datoru piedāvājumā. Datori interneta veikalā pieejami plašā izvēlē, kurā ikviens spēs atrast sev vispiemērotāko risinājumu.