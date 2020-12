Malkas vietā gaiss vai zeme?

Ne jau vienmēr iekurt izdodas kā uz burvju mājiena. Te malciņa izrādās mitra, te kā reiz beigušās visas avīzes iekuram...Bet kuram gan nav prātā iezagusies šādās reizēs tāda klusa un grēcīgi slinka vēlēšanās - kaut uguns sāktu sprakšķēt pašam nepakustinot ne pirkstiņa! Vai mūsdienu siltumtehnoloģiju sasniegumi spējuši materializēt mūsu domas? Vai pastāv apkure, kas saimniekam ļauj sēdēt rokas klēpī salikušam?

Šodien tiekos ar apkures sistēmu ekspertu, un mūsu sarunas centrā izvirzās Commodus siltumsūkņi - iespējams, tā ir apkure pašiem kūtrākajiem mājas saimniekiem, kas jo sevišķi vēlas baudīt mieru un komfortu. Bet varbūt tā vienkārši ir apkure apsviedīgajiem? Tiem, kas ietaupa laiku kurināšanai, iegūst lielāku brīvību - un nevis piesieti pie savas krāsniņas, nedodoties atvaļinājumā tikai lai neaizsaltu trubas.

Vai tas nozīmē, ka tiešām vairs nevajag šķūnīti ar malciņu ziemai? Vai varēsim iztikt bez koku izciršanas un pacietīgas liesmiņas sargāšanas kamīnā? Un kas tad īsti mums pienesīs siltumenerģiju, ja to nedarīsim paši savām rociņām, un kādas varētu būt aptuvenās izmaksas? Par to, siltumsūkņiem un citām mūsdienīgām apkures alternatīvām pastāstīšu turpinājumā.

3 siltumsūkņu veidi

Siltumsūknis ir modernākais no apkures veidiem. Un tas pilnībā ļauj atsacīties no šķūnīša un tajā glabāto malkas krājumu nepieciešamības, jo viss siltums tiek iegūts no atjaunojamiem dabas resursiem - kas no šādas ierīces īpašnieka puses neprasa ne mazāko piepūli. Viss, kas nepieciešams, uzstādīt siltumsūkni - pārējo tas paveiks pats, iegūtā enerģija no gaisa vai zemes tiks pārvērsta siltumenerģijā.

Commodus piedāvā 3 siltumsūkņu veidus: gaiss-gaiss, gaiss-ūdens un zemes siltumsūkņi. Pirmie divi siltumu iegūst no gaisa, bet trešais - no zemes dzīlēm, kas nekad neatdziest. Kādos gadījumos būtu piemērots katrs no šiem siltumsūkņiem?

Gaiss-gaiss siltumsūknis būs labs variants, ja tev ir kāda viena liela telpa, kuru vēlies piesildīt. Šāds sūknis vidēji izmaksā nedaudz virs 1000 Eur, aukstajā ziemas sezonā provizoriskie izdevumi par lietošanu ir aptuveni 1 Eur/m2. Jāņem vērā, ka tas siltumu spēj nodrošināt līdz -25 grādiem. Šī iemesla dēļ to var uzskatīt arī kā papildus apkures veidu, bet lielākiem mīnusiem tomēr šķūnīti ar malciņu un krāsnīti vēl pataupīt.

Savukārt, ja vēlies piesildīt vairākas istabas vai pat visu dzīvokli un vēl turklāt arī ūdeni, tad piemērots būs gaiss-ūdens siltumsūknis. Šo siltumsūkni iespējams saslēgt ar radiatoriem, centrālapkuri un klāt pievienot siltās grīdas, komplektā nāks klāt karstā ūdens tvertne. 50 m2 dzīvoklī jārēķinās ar aptuveni 6000 Eur izmaksām par pašu sūkni un tā uzstādīšanu. Kopējie izdevumi aukstajā sezonā to lietojot šādā kvadratūrā, būtu aptuveni 300 eur.

Ilgtermiņā ekonomiski izdevīgākais ir zemes siltumsūknis, jo tas ievērojami ļauj samazināt apkures izdevumus. Turklāt tas turpinās darboties arī vissaltākajā Latvijas spalgonī, jo zemes temperatūra saglabājas vienmērīga visu cauru gadu. Ar to var sildīt gan grīdas, gan radiatorus, gan nodrošināt karsto ūdeni. Tas ir pilnvērtīgs apkures veids, kas ļauj pilnībā atteikties no citiem. To visbiežāk izvēlas privātmāju saimnieki, kas vēlas nodrošināties ar ilgtspējīgu, ekonomiski izdevīgu un zaļu apkures sistēmu. Jārēķinās, ka zemes siltumsūkņa uzstādīšana ir visdārgākā, taču ilgtermiņā tā atmaksājas visvairāk. Šāds sūknis maksā sākot no 5000 eur.

Nesatraucies par uguns risku!

Vēl viens iemesls, kāpēc vērts mājoklim izvēlēties siltumsūkni, ir tas, ka tas nesaistās ar aizdegšanās risku. Tas ir visdrošākais apkures veids, kas ļauj iemantot sirdsmieru par savu māju un arī savu veselību. Nekādas dzirksteles no kamīna vai krāsns, nekādas dzīvās liesmas, kas varētu ieķerties rītasvārkos! Nav jāsatraucas par aizvērtu šīberi vai sadūmotām telpām! Cilvēciskas kļūdas vai nevērības faktoram šeit nav vietas. Un nav jau laikus jāgatavo šļūteni, lai visu lielo pažaru paspētu nodzēst.

Ko vēl var piedāvāt mūsdienu apkure?

Ja siltumsūkņa uzstādīšana šobrīd liekas par sālītu, tad arī to pašu veco labo malkas apkures katlu var pārvērst autonomā apkures iekārtā ar vienas maģiskas detaļas palīdzību, uzstādot granulu degli. Tādā veidā tiks izveidota kombinētā apkure. Kurinot ar oglēm, turpmāk būs iespējams mājas apsildi sākt jau no ofisa - kad darba diena tuvojas beigām, izmantojot attālināto vadību, iedarbini savu katlu! Granulu deglis nodrošinās pašaizdegšanos, ko iespējams kontrolēt ar aplikācijas palīdzību.

Iespējams arī iegādāties specializētus Commodus granulu katlus, kur jau iebūvētas visas jaunākās funkcijas - gan deglis, gan termostats. Tas nozīmē, ka ne vien kurināmais tiks aizdedzināts autonomi, bet arī iespējams uzstādīt vēlamo telpas temperatūru. Tiklīdz temperatūra noslīdēs zem uzstādītās, katls pats sāks darboties, līdz tiks sasniegta saimnieka izvēlētās temperatūras atzīme.

Nelielāku platību īpašniekiem piemērota alternatīva ir arī granulu kamīns. Tajā būs redzama arī dzīvā uguns, bet vienlaikus būs pieejama tā pati automātiskā apkure, kā arī iespēja regulēt telpu temperatūru. No šī kamīna siltums tiek izpūsts telpā silta gaisa veidā. Arī tas, līdzīgi kā gaiss-gaiss siltumsūknis būs piemērots vienai dzīvojamajai telpai.

Zeme un gaiss - mūsu siltuma elementi

Ar malku apsildāmas krāsnis nebūt nav zaudējušas aktualitāti un to šarms ir nenoliedzams. Īpaši jau svētkos - to izstarotais siltums un mājīgums pulcina vienkopus ģimeni. Tomēr mūsdienās tās lielākoties izvēlas tikai kā dekoratīvu elementu tieši šādām svētku reizēm un nevis kā pamata siltuma avotu. Jo mūsdienu cilvēks ir pārāk noslogots, lai visu uzmanību veltītu regulārai krāsns kurināšanai - vienu groziņu no rīta, otru pusdienā, trešo vēl pirms miega. Un pat vēl tad siltums nenokļūst visās istabās...

Turklāt ne vien apkures speciālisti 21. gs. var piedāvāt īpaši ērtus apkures katlus slinkajiem kurinātājiem, kurus ieslēgt ar tālvadības funkciju, bet arī iespējas apsildīt mājokli ar atjaunojamo dabas resursu palīdzību. Tāpat kā dziļurbums ļauj iegūt pieeju nebeidzamiem ūdens krājumiem, tāpat arī zeme un gaiss mums sniedz enerģiju, kuru varam izlietot savā labā, lai apsildītu māju dabai visdraudzīgākajā veidā un ilgtermiņā ietaupītu, turklāt - ne reizes neatrotot piedurknes.