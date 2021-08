Mašīntulkošana Jūsu biznesa attīstībai

Kas īsti ir mašīntulkošana? Kembridžas vārdnīca vēsta, ka “tas ir process, kurā teksts vienā valodā tiek mainīts ar tekstu citā valodā, izmantojot datoru”. Ja, piemēram, trauku mašīnā ieliekam iekšā netīrus traukus un saņemam tīrus, tad mašīntulkā “ieliekam” tekstu latviešu valodā un saņemam angliski. Mašīntulkošana, tāpat kā citas iekārtas un ierīces, atvieglo mūsu dzīvi. Dažu ierīču pamatā ir diezgan vienkārši mehānismi, bet mašīntulkošana nebūs to vidū. Tā ir neticami kompleksa sistēma, kurā tiek izmantots mākslīgais intelekts (AI), kas apvienojumā ar dziļās mācīšanās (DL) tehnoloģijām veido neironu tīklu mašīntulkošanu, kas nodrošina plūstošu un uzticamu tulkojumu vienā acumirklī.

Viens no mašīntulkošanas atslēgas vārdiem ir “produktivitāte”, jo nenoliedzami mašīntulkošana taupa laiku un ļauj paveikt vairāk. Mašīntulkošana ir spēcīgs rīks, tomēr arī bez cilvēka iesaistes neiztikt. Lai nodrošinātu īpaši kvalitatīvu mašīntulkojumu, tulkošanas birojs Linearis Translations veic arī teksta pēcrediģēšanu, piesaistot tulku, tādā veidā pārliecinoties, ka teksts ir korekts un augstvērtīgs. Kādēļ izvēlēties mašīntulkošanu?

Mašīntulks ir ātrāks

Ņemot vērā, ka tulkošanu veic dators ar mākslīgā intelekta (AI) palīdzību, un tulks nodrošina tikai tulkojuma pēcrediģēšanu, šāda veida tulkošana ir daudz ātrāka, salīdzinot ar laiku, kas nepieciešams, lai visu tekstu iztulkotu cilvēks.

Pēcrediģēšana mašīntulkošanu padara ne vien ātru, bet arī tikpat kvalitatīvu, kā cilvēka veiktu tulkojumu. Pēcrediģēšanas laikā cilvēks veic labojumus mašīntulkojumā, lai nodrošinātu rezultāta atbilstību klienta sagaidītajiem kvalitātes standartiem. Atkarībā no klienta norādēm iespējami dažādi pēcrediģēšanas veidi. Tā var būt, piemēram, neliela pēcrediģēšana, kuras laikā tekstu padara vieglāk uztveramu – šo iespēju biežāk lieto dažādu nozaru liela apjoma dokumentiem, kur klientam primāri ir nepieciešams izprast teksta būtību. Publicējamam saturam nepieciešama pilna pēcrediģēšana, lai tas skanētu kā manuāli tulkots – arī to iespējams paveikt ar tulkojuma pērcrediģēšanu!

Mašīntulks ir efektīvāks

Mašīntulks strādā ātrāk, efektīvāk un produktīvāk par manuālo tulku, tāpēc mašīntulkošanas pakalpojums ļauj par to pašu cenu izdarīt daudz vairāk un ar savu saturu sasniegt plašāku auditoriju daudz ātrāk. Piemēram, ja uzņēmumam nepieciešams iztulkot mājaslapu un plašus mārketinga materiālus, tad manuāli tas tulkam var prasīt pat vairākas nedēļas, bet mašīntulks to paveiks dažu dienu laikā, tātad Jums būs iespēja attiecīgās valodas auditoriju sasniegt daudz ātrāk, lieki netērējot laiku un līdzekļus.

Mūsdienās tehnoloģijas paver daudzas iespējas atvieglot mūsu ikdienu, un mašīntulkošana ir viens no lieliskākajiem piemēriem, kā tehnoloģijas var strādāt mūsu labā.

Konfidencialitāte augstākajā līmenī

Mašīntulks nesaglabā informāciju, un tas ir īpaši svarīgi, ja nepieciešams iztulkot dokumentus, kas satur konfidenciālu informāciju. Informācija šobrīd ir zelta vērtē, un tās noplūšana var radīt zaudējumus uzņēmumam. Piemēram, tulkojot tekstus automātiski plaši pieejamajos tulkotājos tiešsaistē, pastāv iespējamība, ka ievadītā informācija noplūst. Tulkojot tekstus ar mašīntulku, tekstu rediģējot Linearis Translations tulkam, tiek ievēroti augstākie konfidencialitātes standarti un tulkotā informācija ir drošībā, jo uzņēmums darbojas atbilstoši ISO sertifikācijai.

Iespēja iekarot jaunus tirgus

Patērētāji galvenokārt meklē informāciju savā dzimtajā valodā vai angļu valodā. Lai veiksmīgāk paplašinātu klientu loku, uzņēmums var pielāgoties un informāciju nodrošināt vairākās valodās. Proti, tulkot mājaslapu, mārketinga materiālus, kā arī visu publiski pieejamo informāciju, kas aizņem daudz laika un resursus. Šādi korekts, skaidrs un saprotams tulkojums būs pieejams daudz ātrāk un efektīvāk, un “strādās” bez kavēšanās, mijiedarbojoties ar potenciālo auditoriju. Īpaši svarīgi tas ir, piemēram, mārketinga vai reklāmas kampaņām, kas ir ierobežotas laikā un aptver vairākas valodas. Šādos gadījumos bieži nākas saskarties ar to, ka, manuāli tulkojot, atšķirīgu valodu teksti tiek pabeigti dažādos termiņos un tas var ietekmēt kampaņas realizāciju. Mašīntulkošana šo procesu padarīs plūstošāku un paredzamāku.

Galvenās priekšrocības, ko sniedz mašīntulkošana ar pēcrediģēšanu, salīdzinot ar manuālo tulkojumu ir:



ātrāks tulkojums,

efektivitāte un produktivitāte (ar iepriekšējo budžetu ir iespēja paveikt vairāk),

iespēja operatīvi tulkot lielus teksta apjomus,

nemainīga kvalitāte, (izmantojot pēcrediģēsanu, tulkojuma kvalitāte neatšķiras no manuāli veiktā).

Sazinieties ar Linearis Translations un paveiciet vairāk!